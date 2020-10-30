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Проблемы российского футбола, заброшенные стадионы в России, футбол в городе Балабаново

Проблемы российского футбола, город Балабаново
Павел Прохоров
Проблема нашего футбола — заброшенные стадионы. Там должны расти звёзды, а не борщевики
Типичная история из города Балабаново, где Центр физкультуры и спорта украл у детей ворота.
Футбол / Любители 0

Мы постоянно жалуемся на российский футбол: то не верим в сборную перед домашним чемпионатом мира, то обвиняем во всех грехах лимит, который якобы убивает наш чемпионат, то скептически расцениваем шансы российских клубов в еврокубках (как показывает практика – небезосновательно). А все наши достижения остаются в первом десятилетии XXI века.

На самом деле главная проблема нашего футбола простирается за окнами домов. Выгляните на улицу и присмотритесь, сколько детей играют с мячом на площадке и есть ли она вообще у вас во дворе.

***

В моей семье занимались футболом и хоккеем. Я футболистом не стал. Брат закончил хоккейную школу ярославского «Локомотива», но закрепиться в большом спорте не смог. Зато стать хоккеистом удалось троюродному дяде, но самое интересное — как он попал в хоккей.

В девятилетнем возрасте катающимся на коробке возле своего дома в Можайском районе Москвы его заметил Игорь Тузик (тогда — главный тренер «Крыльев Советов») и пригласил в ДЮСШ столичной команды. Дядя, Евгений Белов, дошёл до высшей лиги СССР, стал чемпионом Европы среди юниоров (1980) и занял четвёртое место со сборной на молодёжном чемпионате мира 1982 года. Как видите, если раньше ты мог прямо с улицы попасть в школу и дорасти до уровня высшей лиги, то сейчас это практически нереально. Рассказываю — почему.

Хроника позора. Провалы наших клубов в Европе, за которые стыдно
Российский футбол = стабильность.

***

Личная история, с которой столкнулся в этом году.

До 11 лет я жил в Балабаново (Калужская область, 96 км от Москвы, население 25 тыс. человек). Город разделён железной дорогой, имеет два стадиона, которые находятся по разные стороны от станции. Несмотря на то что я там не живу уже 10 лет, всё равно приезжаю: навещаю родственников и играю в футбол.

Улица Московская, в отличие от других улиц города, расположена с правой стороны от железной дороги. Там проживает приблизительно 5 тыс. человек. На улице есть образовательная школа, заасфальтированная баскетбольная площадка и стадион (о котором в дальнейшем пойдёт речь).

С 2008-го по 2019 год у нас была любительская команда «Московская», состоящая из игроков, проживающих на одноимённой улице. Если в 2010 году на стадионе собиралось играть по 20 ребят с каждого возраста (старшие — 18-20 лет, средние — 13-17 лет, младшие — 8-12 лет), то сейчас в совокупности от силы соберётся человек 16-18. Вот так выглядел стадион 1 марта 2014 года.

Стадион на улице Московской. Фото от 1 марта 2014 года

Стадион на улице Московской. Фото от 1 марта 2014 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Мы часто играли в футбол, но в один прекрасный момент ворота заржавели и сгнили, и играть стало опасно. Так они выглядели в мае 2012 года.

Ворота на стадионе «Московская». Фото от мая 2012 года

Ворота на стадионе «Московская». Фото от мая 2012 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

На фото от 2014 года вы можете увидеть, в каком состоянии они находились.

Мы обращались по поводу ворот к местным властям, Центру физкультуры и спорта, но в ответ получали в лучшем случае обещания. Навстречу пошёл один из местных депутатов, который связал нас с одним местным человеком, и мы получили новые ворота.

Новые ворота на стадионе «Московская». Фото от октября 2014 года

Новые ворота на стадионе «Московская». Фото от октября 2014 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

***

Перейдём к теме баскетбольной площадки. В 2012-2013 годах на улице появилась асфальтированная площадка, как предполагалось, для игры в баскетбол. Однако за всё это время в баскетбол там никто не играл. Зато играют в футбол. Да, вам не послышалось. На асфальтированном покрытии. В хоккейные ворота. В футбол. Зимой там заливают лёд, но играть в хоккей получается редко — погода вносит коррективы.

Баскетбольная площадка на улице «Московская». Фото от 1 марта 2014 года

Баскетбольная площадка на улице «Московская». Фото от 1 марта 2014 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Футбол на баскетбольной площадке на улице «Московская

Футбол на баскетбольной площадке на улице «Московская

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Стадион и площадка — единственные спортивные сооружения на всей улице. Стоит отметить, что в ноябре 2015 года там появилась площадка для воркаута, которая не пользуется большим спросом. Ходили разговоры о резиновом покрытии на месте асфальта, однако ничего не изменилось. Вернёмся к стадиону.

***

После того как мы получили ворота, настало золотое время. Команда «Московская» стала чаще проводить игры: к нам начали приезжать любительские клубы из соседних городов. Осенью 2015 года мы провели серию игр в формате дерби с нашим главным противником — командой «Сетка». У нас было настолько всё продвинуто, что мы даже заморочились с записью матча на YouTube, а одна из игр на стадионе собрала более 50 болельщиков. Также с 2012 года регулярно освещали все новости команды в группе во «ВКонтакте».

Командное фото ФК «Московская». Фото от 2 ноября 2015 года

Командное фото ФК «Московская». Фото от 2 ноября 2015 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Осенью власти выполнили первые работы на стадионе — покрасили забор из бетонных плит. Правда, непонятно зачем. Они были и последними. В мае 2016-го и 2017 годов на стадионе проводили турнир, посвящённый памяти Фёдора Черенкова. После этого турниры больше не проводились. Также в мае произошло знаменательное событие — впервые с 2008 года здесь сыграли в формате 11х11. Мы вновь сразились с «Сеткой».

В конце 2016 года выпал сильный снег, и играть в футбол стало тяжело, поэтому мы обратились с проблемой в местную газету (нас по классике проигнорировали), а затем к одному из депутатов. Он пошёл нам навстречу и всячески помогал решить вопрос с уборкой снега. Мы обратились в газету в середине декабря, но стадион нам почистили только в середине февраля.

Заснеженное поле. Фото от 14 декабря 2016 года

Заснеженное поле. Фото от 14 декабря 2016 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Три месяца понадобилось службам, чтобы убрать снег.

Как почистили снег. Фото от 11 февраля 2017 года

Как почистили снег. Фото от 11 февраля 2017 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Как почистили снег. Фото от 11 февраля 2017 года

Как почистили снег. Фото от 11 февраля 2017 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Как почистили снег. Фото от 11 февраля 2017 года

Как почистили снег. Фото от 11 февраля 2017 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Из общения с депутатом мы узнали, кто обязан заниматься нашим стадионом. Это был ЦФИС (Центр физкультуры и спорта). Ещё нас волновала проблема баскетбольного кольца, которое в любой момент могло упасть и убить ребёнка. Баскетбольная площадка тоже принадлежит ЦФИС.

Кольцо на баскетбольной площадке. Фото от 8 июня 2017 года

Кольцо на баскетбольной площадке. Фото от 8 июня 2017 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

С 2017 года кольцо находится в таком положении.

Когда ещё за сборную России было стыдно: от 1:7 до Марибора
Вспоминаем матчи, после которых нам было очень горько, что у нас такая национальная команда.

***

Перейдём к городскому стадиону. В начале сентября 2018 года его решили реконструировать и сделать искусственный газон. Срок исполнения работ должен был составить два месяца, но растянулся на два года: то проблемы с тендерами, то с подрядчиками, то ещё с чем-то. Правда, теперь новенький стадион лишился трибун (им не хватило места). Зрители смотрят матчи стоя на беговых дорожках. Стоит отметить, что доступ к центральному стадиону жителям города недоступен. Там имеют право заниматься только члены спортивных школ.

Стадион до реконструкции

Стадион до реконструкции

Фото: vk.com/gazetabalabanovo

Реконструкция стадиона

Реконструкция стадиона

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Конец реконструкции стадиона

Конец реконструкции стадиона

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Стадион после реконструкции

Стадион после реконструкции

Фото: vk.com/gazetabalabanovo

Дети, занимающиеся футболом в спортшколе на городском стадионе, последние два года тренировались то в зале, то на резиновым покрытии на улице Гагарина. Из-за того что в городе долгое время был опасный переход через железную дорогу (сейчас его отремонтировали, так как участились смертельные случаи), многие родители с улицы Московской не отпускали своих маленьких детей в центр города на прогулки или тренировки.

Приезд Губернатора

Приезд Губернатора

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

4 сентября состоялось открытие стадиона. В торжественной церемонии принял участие и.о. губернатора Калужской области Владислав Шапша. Однако на днях я услышал, что стадион не прошёл проверку из-за плохой работы дренажа или его отсутствия. Эту информацию подтверждают жители города.

Отсутствие дренажа

Отсутствие дренажа

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Тем не менее на нём тренируются и продолжают проводить турниры.

Турнир

Турнир

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

***

Возвращаемся к стадиону на улице Московской. Летом 2019 года мы закрыли нашу любительскую команду, так как последние игроки закончили школу и разъехались по университетам. В прошлом году одни из белых ворот серьёзно накренились. Центр физкультуры и спорта опять ничего не предпринял. А ведь в любой момент они могли упасть на ребёнка. А летом этого года ворота вообще стащили – скорее всего, на металлолом.

Ворота наклонились

Ворота наклонились

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Сейчас каждый выходной мы стараемся собираться на стадионе, плюс к нам подключаются ребята из колледжа. Терпение у нас лопнуло в сентябре этого года — Центр физкультуры и спорта украл у нас наши собственные ворота, которые нам достались благодаря инициативе и помощи депутата. В 2016 году директор ЦФИС сменился, поэтому мы связались с новым.

21 сентября я написал директору во «ВКонтакте». Он нам рассказал, что наши ворота вернут в течение 7-10 дней. Якобы поставщик задержал доставку ворот (5х2) для стадиона. Также директор ЦФИС заявил, что не знает собственника наших ворот и пообещал вернуть их отремонтированными и покрашенными.

2 октября глава ЦФИС заявил, что ворота будут возвращены в понедельник-вторник. На момент написания этого текста (28 октября) наши ворота по-прежнему находятся на центральном стадионе.

Также директор рассказал, что наш стадион принадлежит ЦФИС на праве оперативного управления. Мы узнали, что по закону ЦФИС обязан следить за стадионом, а также содержать его (как ранее говорил депутат города), но за 12 лет практически ничего не сделано.

Право оперативного управления

Право оперативного управления

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

«Ротор» 16 лет был чёрт знает где. Кривое зеркало нашего футбола – кто-то туда смотрится?
О самом главном. И даже немного про Широкова и «Спартак».

***

Октябрь 2020. Вот так сейчас выглядит наш стадион.

На нём остались лишь одни большие ворота.

Стадион на улице Московской. Фото от октября 2020 года

Стадион на улице Московской. Фото от октября 2020 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Уже растут грибы.

Грибы на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года

Грибы на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Кусты.

Кусты на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года

Кусты на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Двухметровые борщевики. Улетел мяч? Как достать? Ха-ха, ну вот так вот.

Борщевики на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года

Борщевики на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Трава уже выше колена.

Трава на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года

Трава на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Трава на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года

Трава на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

А здесь газон не слишком высокий, так как в начале сентября мы на этом месте играли в футбол.

Трава на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года

Трава на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Вот так убили лучшую игру с мячом на моей родной улице.

Стадион «Московская». Фото от октября 2020 года

Стадион «Московская». Фото от октября 2020 года

Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

***

День Победы. Но что стало с моей Родиной
Егоров – о родной деревне, где было остановлено наступление немцев на Москву.

Теперь любой парнишка, который захочет стать футболистом, придёт на поле и вряд ли будет на нём играть. Уже несколько лет наблюдаю картину, когда Dota или Counter-Strike поглощают детей. Уверен, что в любом российском регионе десятки таких примеров. Если так будет продолжаться, мы потеряем ещё не одно поколение потенциальных футбольных звёздочек. Ведь именно со двора начинается карьера любого футболиста. И даже отмена лимита здесь не поможет.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

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