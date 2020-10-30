Проблема нашего футбола — заброшенные стадионы. Там должны расти звёзды, а не борщевики

Типичная история из города Балабаново, где Центр физкультуры и спорта украл у детей ворота.

Мы постоянно жалуемся на российский футбол: то не верим в сборную перед домашним чемпионатом мира, то обвиняем во всех грехах лимит, который якобы убивает наш чемпионат, то скептически расцениваем шансы российских клубов в еврокубках (как показывает практика – небезосновательно). А все наши достижения остаются в первом десятилетии XXI века.



На самом деле главная проблема нашего футбола простирается за окнами домов. Выгляните на улицу и присмотритесь, сколько детей играют с мячом на площадке и есть ли она вообще у вас во дворе.

***

В моей семье занимались футболом и хоккеем. Я футболистом не стал. Брат закончил хоккейную школу ярославского «Локомотива», но закрепиться в большом спорте не смог. Зато стать хоккеистом удалось троюродному дяде, но самое интересное — как он попал в хоккей.



В девятилетнем возрасте катающимся на коробке возле своего дома в Можайском районе Москвы его заметил Игорь Тузик (тогда — главный тренер «Крыльев Советов») и пригласил в ДЮСШ столичной команды. Дядя, Евгений Белов, дошёл до высшей лиги СССР, стал чемпионом Европы среди юниоров (1980) и занял четвёртое место со сборной на молодёжном чемпионате мира 1982 года. Как видите, если раньше ты мог прямо с улицы попасть в школу и дорасти до уровня высшей лиги, то сейчас это практически нереально. Рассказываю — почему.

Хроника позора. Провалы наших клубов в Европе, за которые стыдно Российский футбол = стабильность.

***

Личная история, с которой столкнулся в этом году.



До 11 лет я жил в Балабаново (Калужская область, 96 км от Москвы, население 25 тыс. человек). Город разделён железной дорогой, имеет два стадиона, которые находятся по разные стороны от станции. Несмотря на то что я там не живу уже 10 лет, всё равно приезжаю: навещаю родственников и играю в футбол.



Улица Московская, в отличие от других улиц города, расположена с правой стороны от железной дороги. Там проживает приблизительно 5 тыс. человек. На улице есть образовательная школа, заасфальтированная баскетбольная площадка и стадион (о котором в дальнейшем пойдёт речь).



С 2008-го по 2019 год у нас была любительская команда «Московская», состоящая из игроков, проживающих на одноимённой улице. Если в 2010 году на стадионе собиралось играть по 20 ребят с каждого возраста (старшие — 18-20 лет, средние — 13-17 лет, младшие — 8-12 лет), то сейчас в совокупности от силы соберётся человек 16-18. Вот так выглядел стадион 1 марта 2014 года.

Стадион на улице Московской. Фото от 1 марта 2014 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Мы часто играли в футбол, но в один прекрасный момент ворота заржавели и сгнили, и играть стало опасно. Так они выглядели в мае 2012 года.

Ворота на стадионе «Московская». Фото от мая 2012 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

На фото от 2014 года вы можете увидеть, в каком состоянии они находились.



Мы обращались по поводу ворот к местным властям, Центру физкультуры и спорта, но в ответ получали в лучшем случае обещания. Навстречу пошёл один из местных депутатов, который связал нас с одним местным человеком, и мы получили новые ворота.

Новые ворота на стадионе «Московская». Фото от октября 2014 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

***

Перейдём к теме баскетбольной площадки. В 2012-2013 годах на улице появилась асфальтированная площадка, как предполагалось, для игры в баскетбол. Однако за всё это время в баскетбол там никто не играл. Зато играют в футбол. Да, вам не послышалось. На асфальтированном покрытии. В хоккейные ворота. В футбол. Зимой там заливают лёд, но играть в хоккей получается редко — погода вносит коррективы.

Баскетбольная площадка на улице «Московская». Фото от 1 марта 2014 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Футбол на баскетбольной площадке на улице «Московская Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Стадион и площадка — единственные спортивные сооружения на всей улице. Стоит отметить, что в ноябре 2015 года там появилась площадка для воркаута, которая не пользуется большим спросом. Ходили разговоры о резиновом покрытии на месте асфальта, однако ничего не изменилось. Вернёмся к стадиону.

***

После того как мы получили ворота, настало золотое время. Команда «Московская» стала чаще проводить игры: к нам начали приезжать любительские клубы из соседних городов. Осенью 2015 года мы провели серию игр в формате дерби с нашим главным противником — командой «Сетка». У нас было настолько всё продвинуто, что мы даже заморочились с записью матча на YouTube, а одна из игр на стадионе собрала более 50 болельщиков. Также с 2012 года регулярно освещали все новости команды в группе во «ВКонтакте».

Командное фото ФК «Московская». Фото от 2 ноября 2015 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Осенью власти выполнили первые работы на стадионе — покрасили забор из бетонных плит. Правда, непонятно зачем. Они были и последними. В мае 2016-го и 2017 годов на стадионе проводили турнир, посвящённый памяти Фёдора Черенкова. После этого турниры больше не проводились. Также в мае произошло знаменательное событие — впервые с 2008 года здесь сыграли в формате 11х11. Мы вновь сразились с «Сеткой».



В конце 2016 года выпал сильный снег, и играть в футбол стало тяжело, поэтому мы обратились с проблемой в местную газету (нас по классике проигнорировали), а затем к одному из депутатов. Он пошёл нам навстречу и всячески помогал решить вопрос с уборкой снега. Мы обратились в газету в середине декабря, но стадион нам почистили только в середине февраля.

Заснеженное поле. Фото от 14 декабря 2016 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Три месяца понадобилось службам, чтобы убрать снег.

Как почистили снег. Фото от 11 февраля 2017 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Как почистили снег. Фото от 11 февраля 2017 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Как почистили снег. Фото от 11 февраля 2017 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Из общения с депутатом мы узнали, кто обязан заниматься нашим стадионом. Это был ЦФИС (Центр физкультуры и спорта). Ещё нас волновала проблема баскетбольного кольца, которое в любой момент могло упасть и убить ребёнка. Баскетбольная площадка тоже принадлежит ЦФИС.

Кольцо на баскетбольной площадке. Фото от 8 июня 2017 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

С 2017 года кольцо находится в таком положении.

Когда ещё за сборную России было стыдно: от 1:7 до Марибора Вспоминаем матчи, после которых нам было очень горько, что у нас такая национальная команда.

***

Перейдём к городскому стадиону. В начале сентября 2018 года его решили реконструировать и сделать искусственный газон. Срок исполнения работ должен был составить два месяца, но растянулся на два года: то проблемы с тендерами, то с подрядчиками, то ещё с чем-то. Правда, теперь новенький стадион лишился трибун (им не хватило места). Зрители смотрят матчи стоя на беговых дорожках. Стоит отметить, что доступ к центральному стадиону жителям города недоступен. Там имеют право заниматься только члены спортивных школ.

Стадион до реконструкции Фото: vk.com/gazetabalabanovo

Реконструкция стадиона Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Конец реконструкции стадиона Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Стадион после реконструкции Фото: vk.com/gazetabalabanovo

Дети, занимающиеся футболом в спортшколе на городском стадионе, последние два года тренировались то в зале, то на резиновым покрытии на улице Гагарина. Из-за того что в городе долгое время был опасный переход через железную дорогу (сейчас его отремонтировали, так как участились смертельные случаи), многие родители с улицы Московской не отпускали своих маленьких детей в центр города на прогулки или тренировки.

Приезд Губернатора Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

4 сентября состоялось открытие стадиона. В торжественной церемонии принял участие и.о. губернатора Калужской области Владислав Шапша. Однако на днях я услышал, что стадион не прошёл проверку из-за плохой работы дренажа или его отсутствия. Эту информацию подтверждают жители города.

Отсутствие дренажа Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Тем не менее на нём тренируются и продолжают проводить турниры.

Турнир Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

***

Возвращаемся к стадиону на улице Московской. Летом 2019 года мы закрыли нашу любительскую команду, так как последние игроки закончили школу и разъехались по университетам. В прошлом году одни из белых ворот серьёзно накренились. Центр физкультуры и спорта опять ничего не предпринял. А ведь в любой момент они могли упасть на ребёнка. А летом этого года ворота вообще стащили – скорее всего, на металлолом.

Ворота наклонились Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Сейчас каждый выходной мы стараемся собираться на стадионе, плюс к нам подключаются ребята из колледжа. Терпение у нас лопнуло в сентябре этого года — Центр физкультуры и спорта украл у нас наши собственные ворота, которые нам достались благодаря инициативе и помощи депутата. В 2016 году директор ЦФИС сменился, поэтому мы связались с новым.

21 сентября я написал директору во «ВКонтакте». Он нам рассказал, что наши ворота вернут в течение 7-10 дней. Якобы поставщик задержал доставку ворот (5х2) для стадиона. Также директор ЦФИС заявил, что не знает собственника наших ворот и пообещал вернуть их отремонтированными и покрашенными.



2 октября глава ЦФИС заявил, что ворота будут возвращены в понедельник-вторник. На момент написания этого текста (28 октября) наши ворота по-прежнему находятся на центральном стадионе.



Также директор рассказал, что наш стадион принадлежит ЦФИС на праве оперативного управления. Мы узнали, что по закону ЦФИС обязан следить за стадионом, а также содержать его (как ранее говорил депутат города), но за 12 лет практически ничего не сделано.

Право оперативного управления Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

«Ротор» 16 лет был чёрт знает где. Кривое зеркало нашего футбола – кто-то туда смотрится? О самом главном. И даже немного про Широкова и «Спартак».

***

Октябрь 2020. Вот так сейчас выглядит наш стадион.



На нём остались лишь одни большие ворота.

Стадион на улице Московской. Фото от октября 2020 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Уже растут грибы.

Грибы на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Кусты.

Кусты на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Двухметровые борщевики. Улетел мяч? Как достать? Ха-ха, ну вот так вот.

Борщевики на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Трава уже выше колена.

Трава на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Трава на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

А здесь газон не слишком высокий, так как в начале сентября мы на этом месте играли в футбол.

Трава на стадионе «Московская». Фото от октября 2020 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

Вот так убили лучшую игру с мячом на моей родной улице.

Стадион «Московская». Фото от октября 2020 года Фото: Павел Прохоров, «Чемпионат»

***

День Победы. Но что стало с моей Родиной Егоров – о родной деревне, где было остановлено наступление немцев на Москву.

Теперь любой парнишка, который захочет стать футболистом, придёт на поле и вряд ли будет на нём играть. Уже несколько лет наблюдаю картину, когда Dota или Counter-Strike поглощают детей. Уверен, что в любом российском регионе десятки таких примеров. Если так будет продолжаться, мы потеряем ещё не одно поколение потенциальных футбольных звёздочек. Ведь именно со двора начинается карьера любого футболиста. И даже отмена лимита здесь не поможет.