«Ротор» 16 лет был чёрт знает где. Кривое зеркало нашего футбола – кто-то туда смотрится?

Вы когда-нибудь задумывались — о чём вообще наш футбол? Сейчас понятно — о Казарцеве, Широкове и VAR. А вообще?

Я посмотрел матч «Зенита» в Волгограде (дежурные три очка чемпиона), на этих бесконечно счастливых местных болельщиков (несмотря на поражение) и пришёл к выводу: он о 16 годах «Ротора» вне высшей лиги. Сейчас попытаюсь объяснить.



«Ротор» 90-х — культовая команда моей юности. Двукратный серебряный призёр чемпионата, которому в борьбе за титул со «Спартаком» не хватило самой малости. А ещё у того «Ротор» был финал Кубка и фантастический успех на «Олд Траффорд», к нему в гости приезжали «Лацио» с Недведом и «Бордо» с Зиданом. Веретенников, Нидергаус, Есипов, тренер Прокопенко, президент Горюнов… Яркие личности, создавшие Легенду. Которой суждено было столкнуться с реалиями настоящего росфутбола. Бессмысленного и беспощадного.

Топ-пара бомбардиров из 1990-х: рекорд Веретенникова и Нидергауса держится до сих пор! Дзюбе и Азмуну далеко до этих парней. 39 голов на двоих в одном из сезонов — как они это делали?

За эти 16 лет «Ротор» пару раз потерял профессиональный статус, барахтался в низших дивизионах без денег и перспектив (доходило до того, что команда обедала в кафе для ритуальных услуг – за 3 тысячи рублей на весь состав). Руководители менялись, но, в отличие от знаменитых волжских бурлаков, тянули клуб не вперёд, а на дно.



В мае я сделал большое интервью с экс-полузащитником «Ротора» Александром Беркетовым – ещё одной звездой ЧР 90-х. Вот фрагмент из нашей беседы.



"— Последние годы «Ротор» — средоточие скандалов. Финансовые проблемы, уголовные дела, команда несколько раз умирала и возрождалась. Почему так?



— Громкий бренд – «Ротор» Волгоград. Без него представить город уже невозможно. Как без Мамаева кургана. Понятно, что многие хотят примазаться. Вот только примазываются те, кто далёк от футбола. Развивайте свои виды спорта – чего вы в футбол-то лезете? Нет, все в футболе разбираются, прутся сюда. Потому что там денег нет, а здесь можно миллионами воротить".



Золотые – для кого-то – слова. Если бюджет, то кормушка. Футбол побоку. «Пилите, Шура, пилите!» И хорошо, если команда останется живой.



«Ротору» в этом плане помог ЧМ. Стадион, отгроханный за госденьги, будет ютиться в ФНЛ? Областная власть здраво рассудила, что за такое расточительство в конце концов могут и спросить. Отсюда созданные условия и долгожданное возвращение наверх, о котором тот же Беркетов скажет: «Ротор» в прошлом сезоне в ФНЛ был как «Зенит» в «вышке» — по финансам. Губернатор денег из бюджета выделил. Такого в «Роторе» давно не было».

Криминал, тренировки подшофе и одна зарплата за год. Правда о футболе 90-х — от Беркетова Стал с ЦСКА чемпионом, не сыграв за сезон ни матча.

Другим повезло меньше. С кем «Ротор» играл в Высшей лиге, помните? Пальцев не хватит пересчитать. «Асмарал», «Текстильщик», «Жемчужина», «КАМАЗ», «Уралан», «Сатурн», «Кубань», «Амкар», «Москва», Нижний Новгород, Находка, Ставрополь, Тюмень, Тольятти, Новороссийск, Саратов, Владивосток, Владикавказ…



Иных уж нет, а те далече. И вот это, по-моему, наш самый главный караул. Не должно быть такого скорбного списка. В принципе не должно быть. Чтобы клубы с именами и бэкграундом, как у «Ротора», из по-настоящему футбольных городов, полтора десятка лет не могли поднять головы (волгоградских болельщиков, потерявших столько времени, просто жалко). Значит, что-то все мы делаем не так. Значит, не понимаем, что с этой самой головы гниёт вся наша футбольная рыба.



Слишком много наживы и показушности, а профессионализма и стабильности слишком мало. Основы, фундамента, системы как не было, так и нет. Умирают клубы, и нет школ. Каких трудов стоило Слуцкому в родном Волгограде школу открыть. Слуцкому! Дошло до того, что он, ошалевший от бюрократии, в сердцах заявил: «Ротором» руководят дебилы. Слишком много эго и власти» — после чего его фамилию запретили произносить на местном телевидении.



Увы, глобальные вопросы дорожной карты нашего футбола – с кем и куда мы движемся, как и за счёт чего хотим развиваться – по-прежнему остаются без ответов. Если «Ротор» 16 лет болтался чёрт знает где, то над причинами такого хоррор-сценария кто-то давно должен был хорошенько задуматься (а ещё лучше – сделать выводы). Потому что на его фоне заговор судей против «Спартака» или «карате-пацан» Широков – это лишь сиюминутные спецэффекты. Хотя все вместе, конечно, одно большое кривое зеркало.