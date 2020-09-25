Хроника позора. Провалы наших клубов в Европе, за которые стыдно

Раз уж все снова говорят о позоре после вылета «Ростова» из Лиги Европы, вспомним другие поражения наших клубов от команд с рейтингом ниже. За российский период их накопилось немало.
Сезон-1993/1994
1-й раунд Кубка обладателей Кубков. В первом матче московский клуб выиграл (1:0), но в Израиле не устоял.
«Маккаби» Хайфа (коэф. 0,500) – «Торпедо» (коэф. 5,500) — 3:1
Сезон-1997/1998
2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Чемпион России 1996 года не смог одолеть клуб из Словакии и не вышел в ЛЧ. Правда, потом дошёл до полуфинала Кубка УЕФА.
«Кошице» (коэф. 1,000) — «Спартак» (коэф. 7,333) — 2:1
Сезон-1999/2000
2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. ЦСКА, занявший второе место в чемпионате России — 1998, не смог обойти норвежский «Мольде», хотя в первом матче выиграл со счётом 2:0.
«Мольде» (коэф. 9,866) – ЦСКА (коэф. 16,912) — 4:0
Сезон-2000/2001
1-й раунд Кубка УЕФА. ЦСКА достался датский «Виборг», первый матч закончился вничью, второй – поражением «армейцев».
«Виборг» (коэф. 9,087) – ЦСКА (коэф. 15,637) — 1:0
«Динамо» также не смогло пройти дальше, уступив норвежскому «Лиллестрёму» по сумме двух матчей.
«Лиллестрём» (коэф. 14,050) – «Динамо» (коэф. 24,637) — 3:1
Сезон-2001/2002
3-й раунд Кубка УЕФА.
«Хапоэль» Тель-Авив (коэф. 7,062) – «Локомотив» (коэф. 53,854) — 2:1
«Локомотив» — «Хапоэль» — 0:1
Сезон-2003/2004
2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. ЦСКА потерпел поражение от македонского «Вардара», занимавшего на тот момент 238-е место в клубном рейтинге.
Дмитрий Кириченко (слева)
Фото: РИА Новости
ЦСКА (коэф. 12,250) – «Вардар» (коэф. 1,748) — 1:2
Сезон-2005/2006
Групповой этап Кубка УЕФА. ЦСКА занял четвёртое место.
«Динамо» Бухарест (коэф. 12,101) – ЦСКА (коэф. 34,469) — 1:0
Сезон-2007/2008
1-й раунд Кубка УЕФА. «Локомотив» по итогам двух матчей не смог одолеть клуб из Бельгии.
«Зюлте-Варегем» (коэф. 9,981) – «Локомотив» (коэф. 41,504) — 2:0
Сезон-2007/2008
Групповой этап Кубка УЕФА. «Спартак» занял четвёртое место в группе.
Сергей Ковальчук (на заднем плане) в матче с клубом из Неймегена
Фото: РИА Новости
«Спартак» (коэф. 40,437) – «Неймеген» (коэф. 12,610) — 1:2
Сезон-2008/2009
4-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Зенит» не прошёл дальше, проиграв по сумме двух матчей португальскому «Насьоналу».
«Насьонал» (коэф. 7,292) – «Зенит» (коэф. 68,525) — 4:3
3-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Крылья Советов» не смогли пройти ирландский «Сент-Патрик», хотя дома одержали победу — 3:2.
«Сент-Патрик» (коэф. 2,899) – «КС» (коэф. 11,525) — 1:0
Сезон-2012/2013
4-й квалификационный раунд Лиги Европы. ЦСКА не смог одолеть шведский АИК дома и не прошёл дальше по итогам двух матчей.
Кейсуке Хонда (слева) на фоне ликующих игроков АИКа
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
ЦСКА (коэф. 80,566) – АИК (коэф. 5,680) — 0:2
Сезон-2013/2014
4-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Спартак» не смог обыграть швейцарский «Санкт-Галлен» ни на выезде (1:1), ни дома.
«Санкт-Галлен» выбил «Спартак» из Лиги Европы
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Спартак» (коэф. 40,766) – «Санкт-Галлен» (коэф. 5,785) — 2:4
Сезон-2014/2015
4-й квалификационный раунд Лиги Европы.
«Локомотив» (коэф. 20,899) дома проиграл кипрскому «Аполлону» (коэф. 8,650) — 1:4
Ян Дюрица (в центре) и Маринато Гилерме наблюдают за вылетом из Лиги Европы от кипрского «Аполлона»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Сезон-2016/2017
3-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Спартак» не смог одолеть кипрский АЕК – ни на выезде (1:1), ни дома.
Матч, изменивший историю «Спартака». После поражения от АЕКа клуб возглавит Массимо Каррера
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
«Спартак» (коэф. 19,216) – АЕК (коэф. 9,435) — 0:1
Сезон-2017/2018
4-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Краснодар» не смог пройти довольно скромную по нынешним временам «Црвену Звезду». Дома «быки» выиграли 3:2, но в гостях проиграли 1:2 и по сумме голов на выезде вылетели из турнира.
«Црвена Звезда» выбила «Краснодар» из еврокубков
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
«Краснодар» (коэф. 32,106) – «Црвена Звезда» (коэф. 7,325) — 1:2
Сезон-2019/2020
2-й квалификационный раунд Лиги Европы.
Ещё один дебютант еврокубков – «Арсенал» закончил своё выступление сразу. Вылетев разгромно от «Нефтчи» — 0:4 по сумме двух матчей.
«Арсенал» (коэф. 10,109) – «Нефтчи» (коэф. 3,800) — 0:1
«Нефтчи» — «Арсенал» — 3:0
Сезон-2020/2021
2-й квалификационный раунд Лиги Европы. Эпический вылет «Динамо» от «Локомотива» Тбилиси (1:2) – команды с самым низким рейтингом.
«Динамо» (коэф. 9,109) – «Локомотив» (коэф. 1,150)
3-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Ростов» вылетел от израильского «Маккаби» (Хайфа) — 1:2.
«Маккаби» победил в Ростове-на-Дону
Фото: РИА Новости
«Ростов» (коэф. 12,000) – «Маккаба Хайфа» (коэф. 3,925) — 1:2
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