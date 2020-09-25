Хроника позора. Провалы наших клубов в Европе, за которые стыдно

Раз уж все снова говорят о позоре после вылета «Ростова» из Лиги Европы, вспомним другие поражения наших клубов от команд с рейтингом ниже. За российский период их накопилось немало.

«Ростов-на-Дне». Российский футбол продолжает позориться в Европе Кто следующий?

Сезон-1993/1994



1-й раунд Кубка обладателей Кубков. В первом матче московский клуб выиграл (1:0), но в Израиле не устоял.



«Маккаби» Хайфа (коэф. 0,500) – «Торпедо» (коэф. 5,500) — 3:1



Сезон-1997/1998



2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Чемпион России 1996 года не смог одолеть клуб из Словакии и не вышел в ЛЧ. Правда, потом дошёл до полуфинала Кубка УЕФА.



«Кошице» (коэф. 1,000) — «Спартак» (коэф. 7,333) — 2:1



Сезон-1999/2000



2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. ЦСКА, занявший второе место в чемпионате России — 1998, не смог обойти норвежский «Мольде», хотя в первом матче выиграл со счётом 2:0.



«Мольде» (коэф. 9,866) – ЦСКА (коэф. 16,912) — 4:0



Сезон-2000/2001



1-й раунд Кубка УЕФА. ЦСКА достался датский «Виборг», первый матч закончился вничью, второй – поражением «армейцев».



«Виборг» (коэф. 9,087) – ЦСКА (коэф. 15,637) — 1:0



«Динамо» также не смогло пройти дальше, уступив норвежскому «Лиллестрёму» по сумме двух матчей.



«Лиллестрём» (коэф. 14,050) – «Динамо» (коэф. 24,637) — 3:1



Сезон-2001/2002



3-й раунд Кубка УЕФА.



«Хапоэль» Тель-Авив (коэф. 7,062) – «Локомотив» (коэф. 53,854) — 2:1



«Локомотив» — «Хапоэль» — 0:1

Сезон-2003/2004

2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. ЦСКА потерпел поражение от македонского «Вардара», занимавшего на тот момент 238-е место в клубном рейтинге.

Дмитрий Кириченко (слева) Фото: РИА Новости

ЦСКА (коэф. 12,250) – «Вардар» (коэф. 1,748) — 1:2

Сезон-2005/2006



Групповой этап Кубка УЕФА. ЦСКА занял четвёртое место.



«Динамо» Бухарест (коэф. 12,101) – ЦСКА (коэф. 34,469) — 1:0



Сезон-2007/2008



1-й раунд Кубка УЕФА. «Локомотив» по итогам двух матчей не смог одолеть клуб из Бельгии.



«Зюлте-Варегем» (коэф. 9,981) – «Локомотив» (коэф. 41,504) — 2:0



Сезон-2007/2008

Групповой этап Кубка УЕФА. «Спартак» занял четвёртое место в группе.

Сергей Ковальчук (на заднем плане) в матче с клубом из Неймегена Фото: РИА Новости

«Спартак» (коэф. 40,437) – «Неймеген» (коэф. 12,610) — 1:2



Сезон-2008/2009



4-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Зенит» не прошёл дальше, проиграв по сумме двух матчей португальскому «Насьоналу».



«Насьонал» (коэф. 7,292) – «Зенит» (коэф. 68,525) — 4:3



3-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Крылья Советов» не смогли пройти ирландский «Сент-Патрик», хотя дома одержали победу — 3:2.



«Сент-Патрик» (коэф. 2,899) – «КС» (коэф. 11,525) — 1:0



Сезон-2012/2013



4-й квалификационный раунд Лиги Европы. ЦСКА не смог одолеть шведский АИК дома и не прошёл дальше по итогам двух матчей.

Кейсуке Хонда (слева) на фоне ликующих игроков АИКа Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

ЦСКА (коэф. 80,566) – АИК (коэф. 5,680) — 0:2



Сезон-2013/2014



4-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Спартак» не смог обыграть швейцарский «Санкт-Галлен» ни на выезде (1:1), ни дома.

«Санкт-Галлен» выбил «Спартак» из Лиги Европы Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Спартак» (коэф. 40,766) – «Санкт-Галлен» (коэф. 5,785) — 2:4



Сезон-2014/2015



4-й квалификационный раунд Лиги Европы.

«Локомотив» (коэф. 20,899) дома проиграл кипрскому «Аполлону» (коэф. 8,650) — 1:4

Ян Дюрица (в центре) и Маринато Гилерме наблюдают за вылетом из Лиги Европы от кипрского «Аполлона» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сезон-2016/2017



3-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Спартак» не смог одолеть кипрский АЕК – ни на выезде (1:1), ни дома.

Матч, изменивший историю «Спартака». После поражения от АЕКа клуб возглавит Массимо Каррера Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Спартак» (коэф. 19,216) – АЕК (коэф. 9,435) — 0:1



Сезон-2017/2018



4-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Краснодар» не смог пройти довольно скромную по нынешним временам «Црвену Звезду». Дома «быки» выиграли 3:2, но в гостях проиграли 1:2 и по сумме голов на выезде вылетели из турнира.

«Црвена Звезда» выбила «Краснодар» из еврокубков Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Краснодар» (коэф. 32,106) – «Црвена Звезда» (коэф. 7,325) — 1:2

Сезон-2019/2020

2-й квалификационный раунд Лиги Европы.

Ещё один дебютант еврокубков – «Арсенал» закончил своё выступление сразу. Вылетев разгромно от «Нефтчи» — 0:4 по сумме двух матчей.

«Арсенал» (коэф. 10,109) – «Нефтчи» (коэф. 3,800) — 0:1

«Нефтчи» — «Арсенал» — 3:0

Сезон-2020/2021

2-й квалификационный раунд Лиги Европы. Эпический вылет «Динамо» от «Локомотива» Тбилиси (1:2) – команды с самым низким рейтингом.



«Динамо» (коэф. 9,109) – «Локомотив» (коэф. 1,150)

3-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Ростов» вылетел от израильского «Маккаби» (Хайфа) — 1:2.

«Маккаби» победил в Ростове-на-Дону Фото: РИА Новости

«Ростов» (коэф. 12,000) – «Маккаба Хайфа» (коэф. 3,925) — 1:2