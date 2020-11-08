Новый герой «Ливерпуля». Жоте удалось удивить даже Клоппа

Диогу Жота из «Ливерпуля» – это:



• Три гола в пяти матчах АПЛ.



• Гол во втором матче и хет-трик в третьем за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов.



• Три хет-трика в последних восьми матчах в еврокубках (включая выступления за «Вулверхэмптон»).



• Голы в четырех матчах за «Ливерпуль» подряд.



• Авторство 10000-го гола в истории «Ливерпуля».

Жота перешел в «Ливерпуль» только этим летом, но уже легко влился в обойму Клоппа. Пока что это самый яркий игрок команды этой осени.

«Ливерпуль» заплатил за него 45 млн евро. А что о нем известно?

В буллитах:



• «Ливерпуль» – второй топ-клуб в карьере Жоты. Первым был «Атлетико». В Мадрид он приехал из «Пассуш де Феррейра», за два года не сыграл ни одного матча, съездил в две аренды и уехал в Англию – в «Вулверхэмптон».



• Переезд Жоты в «Вулверхэмптон» – вообще не сюрприз. Жорже Мендеш – агент Жоты – начал выстраивать там португальскую колонию, когда «Вулвз» были еще в Чемпионшипе.

Фото: Stu Forster/Getty Images

• Переезд Жоты в «Вулверхэмптон» очень неоднозначно восприняли в «Порту». Там планировали взять Жоту в аренду ещё на сезон, а после – выкупить. После этого перехода президент «Порту» Жорже Да Кошта прислал Жоте сообщение: «Какого черта ты вытворяешь? Ты должен был играть за нас».



• Жота обожает Football Manager. Играет за «Телфорд» и говорит, что к 2029-му вывел клуб в АПЛ.



• Ещё одна страсть Жоты – теннис. В свободное от футбола время он гоняет играть на площадки. Говорит, иногда вместе с ним ходит Рубен Невеш.



• Жота ненавидит официальный стиль одежды. У «Порту» есть контракт с фирмой, которая шьёт костюмы. По контракту, его игроки должны появляться в костюмах перед



матчами ЛЧ. Жота был одним из немногих игроков, который боролся с этой обязанностью – возмущался и один раз приехал в спортивном костюме.



• Главным другом и помощником Жоты в «Вулверхэмптоне» был психолог Хулио Фигероа. Они очень сдружились. Часто встречались после тренировок и обсуждали футбол. Жоте это было необходимо, потому что так он абстрагировался от трудностей переезда в малознакомую страну.



• Жота играет за «Ливерпуль». Но несколько лет назад признавался, что любил «Эвертон». Мне нравится игра этой команды. Я люблю их смотреть. Когда-то они были безжалостны».



Фанаты «Эвертона» припоминали эти слова в соцсетях, когда Жота перешёл в «Ливерпуль».

Кажется, Жота = разрушение тройки Мане-Фирмино-Салах

С Роберто Фирмино творится что-то непонятное. Вот уже полгода он крайне далек от лучшей формы. Мало голов, низкая эффективность, длинные безголевые серии (23 июля Фирмино забил на «Энфлиде» впервые за 479 дней) – фактически Роберто Фирмино немного растворяется в режиме live.



На фоне стагнации Фирмино особенно вырос Жота. За пару месяцев в системе «Ливерпуля» Жота забил шесть голов, у Фирмино — пять в 2020-м.

Сюрприз в том, что многие люди на полном серьёзе сейчас уверены, что главная польза Жоты в этом «Ливерпуле» – разрушение тройки Мане-Фирмино-Салах, которая давно не подвергалась никакому давлению.



Так же думает и бывший игрок «Ливерпуля» (а теперь – эксперт BBC Дэнни Мерфи):



«Жота – проблема для Юргена Клоппа. Раньше его выбор по атакующей тройке был очевиден. Сейчас он должен много думать над ней, чтобы принести пользу команде. Это приятная забота».



С Мерфи солидарны и некоторые журналисты. Так, в BBC уверены, что сейчас в нападении должен выходить именно Жота. Примерно такого же мнения и автор The Atheletic, отвечающий за «Ливерпуль», Джеймс Пирс. Вот мысли из его текста:



1. Жота уже сильно повлиял на «Ливерпуль». Пример – матч с «Аяксом». Жота вышел в середине второго тайма, когда единственный гол во встрече уже забили. Но поразил своим прессингом.



2. Клопп ненавидит, когда про его «Ливерпуль» говорят, что выбор в нападении слишком очевиден. Жота поможет разнообразить ситуацию в атаке – сезон долгий, матчей много.

3. Фирмино действительно очень сдал. Про него Пирс пишет так: «Роберто не в лучшей форме, но Клопп доволен им. Он рассматривает Фирмино не как бомбардира, а как человека, на котором держится вся игра в нападении».



4. Жота невероятно универсален. Он сыграл уже и в центре нападения, и справа. Когда он на поле, то затмевает Фирмино. Но, возможно, в ближайших матчах «Ливерпуль» сыграет и с тем, и с другим на поле (отсылка к созидательским способностям Фирмино).



А вот что сам Клопп говорит про Жоту:



«Мы боролись за то, чтобы подписать Диогу. Нам не требовалось его слишком долго убеждать его. Он талантлив. У него есть скорость, мощь, техника, он владеет обеими ногами. Он намного лучше, чем я думал, и это действительно впечатляет».