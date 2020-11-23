ЦСКА – первый. Его сила – в воспитанниках, новой роли Чалова и «рынке» внутри раздевалки

Помните, что ЦСКА когда-то был закрытым и неприветливым клубом? Минимум подробностей о жизни команды, лидеры молчали после поражений и проходили мимо, за ними повторяли молодые – ещё игравший под 63-м номером Чалов мог прятаться за рекламным стендом, изображая, что говорит по телефону.



Сейчас ЦСКА закрытый по-другому. Ноль высказываний про отъезд Гончаренко в Беларусь в конце прошлого сезона. Из клуба по-прежнему не выходят слухи. Говорят лишь вокруг. Агент Гайча – об интересе к нападающему из Европы. Агент Селюк – что без Гончаренко будет лучше. А ЦСКА молчит, не ввязывается в споры с агентами, не бросает перчаток и не воюет с фанатами, так что уже два месяца не проигрывает в РПЛ, и как результат – закончил круг на первом месте.

Воспитанники – сила, а их голы-конструкторы – восхищение

Чалов подписал новый контракт до 2024 года. У Кучаева, как у Влашича, шесть голов. Марадишвили – лучший игрок команды в октябре. Играющим воспитанникам можно жать руки по отдельности. Как порхает Кучаев, чувствуя партнёров прострелами и отправляя мяч под перекладину! Марадишвили просто стабилен и может закрыть позицию Марио на правом фланге. Про Чалова расскажем отдельно чуть позже.



А можно аплодировать всем и сразу. Достаточно вспомнить расчерченный гол ЦСКА в ворота «Динамо» (3:1): старт с фланга от Марадишвили, передача-нож в касание от Чалова, и Кучаев парашютом перебрасывает Шунина. «Армейцы» делают красиво!

«Побеждая, команда меньше нервничает, крепче становится психология», – Гончаренко рассуждает о молодой команде и в том числе о воспитанниках, которые раньше блокировали магию психологическими раскопками в голове. Чалову мешал самоанализ, Кучаеву – воспоминания о крестах, Марадишвили – чрезмерная скромность на поле, отмеченная первыми тренерами.



Сейчас воспитанники – главный креатив ЦСКА. И это мы ещё не сказали про воспитанника в воротах.

Константин Кучаев — открытие сезона Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чалов возвращается. Тренирует левую и занимается творчеством из глубины

Фёдор восстановился после отмены трансфера в Англию. Сейчас у него два гола (один с пенальти) и нерегулярная игра в стартовом составе, зато четыре голевые передачи, и три из них – на победные голы. Больше только у Шиманьского и Дугласа Сантоса. А у Чалова – новая креативная роль и расширенные возможности.



1. Первый в сезоне гол с игры забил «Ростову» нерабочей левой ноги, которую, вообще-то, давно нагружает, оставаясь после тренировок на серию ударов: два раза с правой, один – с левой. И теперь не боится ею бить.



2. Чалов не приклеивается к одной позиции, что позволяет ему создавать больше свободных зон. Атакует не только с наконечника, а уходит на фланги, оставляя центральное пространство для Гайча, Шкурина и выбегающих Кучаева с Эджуке. Гончаренко просит Фёдора не играть слишком глубоко, но нападающий спускается, когда «чувствует момент». Отсюда – чаще играет в подыгрыше из глубины и уже наотдавал голевых, как во всём прошлом сезоне.



3. Психологически стало проще. Чалов смеётся, что договорился с Дзагоевым: в игре Алан на него больше не кричит.

Новички = разнообразие. У ЦСКА теперь не состав, а восхитивший Дзагоева рынок

Полноценная «скамейка» – плюс не только для тренерский комбинаций. Гончаренко говорит, что приход новичков мотивировал остальных (видим на примере Чалова), повысились интенсивность и качество занятий. Благодаря летним закупкам ЦСКА может использовать все пять замен, хотя раньше еле наскребал на три, а ещё стало больше джокеров – в нужный момент стреляют разные игроки.



Эджуке прикончил в дерби «Спартак», у Шкурина – победный «Тамбову», у Дзагоева – «Ротору», у Сигурдссона – важный гол «Сочи», когда ЦСКА остался сразу без трёх волшебников – Кучаева, Марио и Дзагоева.



И, конечно, благословлённый Карпиным универсал Зайнутдинов, который подменяет и Щенникова, и Марио; крутит с левой в угол (пересмотрите гол «Уралу») и восхищает скоростью адаптации. «Мы сразу приняли его на свой рынок, ха-ха, – рассказывал Дзагоев Sport24. – У нас тут грузины, армяне, осетины, киргизы – теперь есть казах!»



И он играет везде.

Влашич

Без комментариев. Ладно, один всё-таки будет.



«Игра на три фронта – это очень плотно, – считает тренер. – Самая большая нагрузка – на Влашиче».

Гончаренко хвалит защиту. И это не шутка

Хотя защитников всё время не хватает.



❌ Набабкин в августе порвал кресты и до сих пор лечится;

❌ Карпов пережил перелом носа и сотрясение мозга, а сейчас у него «сомнительный тест»;

❌ У Фукса один матч и две травмы бедра, ещё лечится;

❌ У Фернандеса до сих пор задняя;



❎ Щенников лечил мышцы с сентября и сыграл только в последнем туре;

❎ Магнуссон прошёл через карантин, красную карточку и боли в плече;

❎ Дивеев после сборной играл со сломанным носом и получил от Гончаренко звание бойца.

🤭 Васин

Иван Обляков и Виктор Васин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Полный комплект ни разу не набирался, точнее, никто его не видел и не скажет, как он выглядит. Но Гончаренко доволен: «нашли нужный баланс в новой схеме в обороне и атаке» + «против сложных соперников ЦСКА достаточно надёжно действует в защите». Сложно поверить, но ЦСКА меньше всего пропустил в РПЛ (в воротах «армейцев» – 11 голов, у «Динамо» и «Зенита» – 12).



Особенно прибавляет Дивеев. И не только в создании фирменных жестов. Вы же повторяли за Игорем?



«Защита выстроена так, что идёт большой прогресс, – радуется Акинфеев в общении с клубной пресс-службой. – Пускай Дивеев меня не слушает, но большой плюс поставлю ему – прогрессирует. Через пару-тройку лет вырастет в хорошего европейского защитника».

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И ещё:



🧤 После отбитого пенальти в матче с «Ростовом» Акинфеев установил рекорд РПЛ – 15 отражённых! И шутит в комментариях «Инстаграма»: «Не спешите провожать на пенсию».



⚽️ У ЦСКА семь голов из-за штрафной (то есть каждый четвёртый). Обляков говорит, что такие мячи залетают на кураже.



🎉 Гончаренко радуется победам над «Ростовом» и «Динамо», которых раньше не могли обыграть на классе. Его фраза: «Ментально футболисты ЦСКА уже готовы играть на победу в каждом матче».



🐎 Последний раз ЦСКА заканчивал лидером первый круг пять лет назад – тогда же последний раз брал чемпионат.



Так что. Хоть ты лопни…