«Барселона» готова к продаже Роке – журналист Мигель

Нападающий «Барселоны» Витор Роке покинет каталонскую команду в предстоящее трансферное окно. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Хави Мигель.
По сведениям источника, клуб открыл для Роке дверь выхода. Главный тренер команды Хави на него не рассчитывает, а тренерский штаб сообщил совету директоров, что Роке не является игроком уровня «Барселоны».
Ранее агент Андре Кюри, представляющий интересы Витора Роке, заявил, что форвард покинет каталонский клуб, если не будет получать игровую практику.
Напомним, 19-летний футболист перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает Роке в € 40 млн. В нынешнем сезоне Роке сыграл 13 матчей и забил два мяча.