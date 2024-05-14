«Барселона» готова к продаже Роке – журналист Мигель

Нападающий «Барселоны» Витор Роке покинет каталонскую команду в предстоящее трансферное окно. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Хави Мигель.

По сведениям источника, клуб открыл для Роке дверь выхода. Главный тренер команды Хави на него не рассчитывает, а тренерский штаб сообщил совету директоров, что Роке не является игроком уровня «Барселоны».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Ранее агент Андре Кюри, представляющий интересы Витора Роке, заявил, что форвард покинет каталонский клуб, если не будет получать игровую практику.

Напомним, 19-летний футболист перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает Роке в € 40 млн. В нынешнем сезоне Роке сыграл 13 матчей и забил два мяча.