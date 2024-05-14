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Радченко: вряд ли «Атлетико» интересуется Тюкавиным, но чемпионат Испании ему подойдёт

Радченко: вряд ли «Атлетико» интересуется Тюкавиным, но чемпионат Испании ему подойдёт
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на информацию о том, что форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин интересен мадридскому «Атлетико».

«Думаю, вряд ли «Атлетико» Мадрид интересуется Константином Тюкавиным. У таких клубов, как «Атлетико», очень большой расширенный список игроков, которых команда хочет подписать, тем более на такую эксклюзивную позицию, как нападающий. «Атлетико» — это очень серьёзный клуб, который ставит перед собой очень большие задачи. Очень хорошо, если Тюкавин есть в этом списке.

Тюкавин провёл хороший сезон, плюс он молодой футболист, поэтому, конечно, к нему есть интерес из Европы. Костя очень быстрый и техничный игрок, а также у него есть голевое чутьё. Поэтому ему подошёл бы испанский чемпионат, а именно — команда, которая играет в комбинационный футбол с помощью короткого и среднего паса», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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