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Тренер «Ниццы» Фариоли дал согласие возглавить «Аякс» — De Telegraaf

Тренер «Ниццы» Фариоли дал согласие возглавить «Аякс» — De Telegraaf
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«Аякс» договорился с главным тренером «Ниццы» Франческо Фариоли, сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

По информации источника, 35-летний итальянский специалист дал согласие на то, чтобы возглавить клуб из Амстердама со следующего сезона. Однако, «Аякс» еще не договаривался с «Ниццей».

Напомним, сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Аякса» является Джон ван'т Схип. Амстердамский клуб идет пятым в Эредивизи и набрал за 33 матча 55 очков.

Фариоли возглавляет «Ниццу» с июля 2023 года. Под его руководством французская команда идёт пятой в турнирной таблице Лиги 1, имея в своём активе 54 очка после 32 матчей. До этого специалист работал главным тренером в турецких клубах «Фатих Карагюмрюк» и «Аланьяспор».

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