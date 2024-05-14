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«Лос-Анджелес» объявил о подписании Оливье Жиру

«Лос-Анджелес» объявил о подписании Оливье Жиру
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«Лос-Анджелес», выступающий в МЛС, объявил о подписании 37-летнего нападающего Оливье Жиру, доигрывающий сезон в составе «Милана». Об этом информирует официальный аккаунт клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: ФК «Лос-Анджелес»

Подчёркивается, что Жиру подписал контракт, рассчитанный до 2025 года с опцией пролонгации ещё на год.

Напомним, в нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голом и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

После 12 матчей МЛС «Лос-Анджелес» набрал 18 очков и располагается на девятой строчке.

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