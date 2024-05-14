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Пименов: новый контракт Галактионова — правильное решение, у «Локо» привлекательный футбол

Пименов: новый контракт Галактионова — правильное решение, у «Локо» привлекательный футбол
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов отреагировал на информацию о том, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов продлит контракт с московским клубом на два года, о чём ранее «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На мой взгляд, продление контракта с Галактионовым на два года — это правильное решение. «Локомотив» под руководством Галактионова показывает атакующий и привлекательный футбол. Если усилить линию обороны, то тогда можно рассчитывать на самые высокие места», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Ранее российский специалист возглавлял футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 47 очков по результатам 28 матчей.

В следующей игре внутреннего первенства команда Михаила Галактионова примет «Факел» на домашней арене. Игра состоится 18 мая и начнётся в 16:30 мск.

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