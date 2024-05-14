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Амбициозный клуб из США намерен приобрести Де Брёйне — HITC

Амбициозный клуб из США намерен приобрести Де Брёйне — HITC
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Американский футбольный клуб «Сан-Диего», созданный в 2023 году и планирующий выступать в МЛС с 2025 года, заинтересован в покупке 32-летнего атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне. Об этом сообщает HITC.

По информации источника, «Сан-Диего» обладает большими амбициями и перед началом выступлений в МЛС намерен собрать команду, состоящую из сильных игроков, пойдя по пути «Интер Майами», где выступают такие звёзды футбола, как Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Подчёркивается, что у «Сан-Диего» есть достаточное количество денежных средств для реализации подобного проекта.

Напомним, в нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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