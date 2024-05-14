«ПСЖ» предложит за Хвичу € 80 млн и аренду Коло Муани — La Gazzetta dello Sport

23-летний вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия может перейти в «ПСЖ», сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, французский клуб готов предложить клубу из Неаполя € 80 млн за экс-игрока казанского «Рубина» и московского «Локомотива», а также отправить в аренду на юг Италии 25-летнего французского нападающего Рандаля Коло Муани, перешедшего в «ПСЖ» из «Айнтрахт Франкфурт» летом 2023 года за € 90 млн.

Ранее сообщалось, что «Наполи» оценивает Кварацхелию в € 120-130 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.