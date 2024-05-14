«Балтика» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45
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Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Встречу примет стадион «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздастся в 20:45 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В сезоне-2023/2024 москвичи и калининградцы дважды играли друг с другом в рамках Российской Премьер-Лиги. Оба раза победу одержал «Спартак» (2:0 и 2:1). «Балтика» пробилась в финал Пути регионов Кубка России, обыграв на стадии полуфинала «Ростов». «Спартак» в 1/2 финала оказался сильнее московского «Динамо».
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