Экс-игрок сборной Армении Карапетян: общаюсь со Сперцяном — он хочет в Европу

Бывший нападающий «Сочи» и сборной Армении Александр Карапетян поделился мнением об игровой форме атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Не случайно, что у Сперцяна хорошая статистика. Он опять показал себя. Я надеюсь, что он сумеет дальше прогрессировать. Общаюсь с Эдиком, знаю много вещей, но рассказывать не могу. Надеюсь, что всё получится, как он хочет, а он хочет в Европу, играть в больших турнирах.

Обидно, что сейчас такая ситуация, и российские клубы не могут участвовать в еврокубках. Все футболисты хотят играть на высоком уровне, в России, к сожалению, это не получится сделать», — приводит слова Карапетяна Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Карапетян выступал за «Сочи» с 2019 по 2020 год. За этот период он сыграл в 22 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился двумя голами. В составе сборной армении нападающий принял участие в 25 матчах, где забил шесть голов.

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