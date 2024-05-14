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39-летний Криштиану Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром» до 2026 года

39-летний Криштиану Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром» до 2026 года
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Португальский нападающий Криштиану Роналду не исключает возможности продления контракта с саудовским «Аль-Насром» до 2026 года. Действующий контракт истекает в 2025 году, когда ему исполнится 40 лет. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны заинтересованы в том, чтобы он продержался в клубе дольше. В 2025 году наступает срок продления телевизионных прав, и участие Роналду в следующем цикле считается важным.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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