Даев: «Балтике» по силам остаться в РПЛ, но надо было набирать очки раньше

Экс-футболист калининградской «Балтики» Вячеслав Даев высказался о турнирном положении своей бывшей команды.

«У «Балтики» очень тяжёлая ситуация в РПЛ, но у ряда других команда она тоже сложилась. Здесь важно, кто как подготовится к решающим играм и их проведёт. Считаю, что калининградцам по силам остаться в РПЛ. Да, «Ростов» и «Локомотив» — серьёзные соперники в оставшихся двух матчах, находятся в верхней части таблицы, но надо удачно сыграть с ними, чтобы сохранить прописку.

Сейчас «Балтика» показывает неплохую игру, но надо это делать на протяжении всего сезона. Команда только недавно начала побеждать, был большой отрезок без побед и забитых мячей. В этом провале надо было набирать очки, тогда бы сейчас такая тяжёлая ситуация не сложилась», — сказал Даев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.