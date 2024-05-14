Пименов: интересно посмотреть на Тюкавина в «Атлетико», но пусть сначала выиграет РПЛ

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов отреагировал на слухи о том, что молодым форвардом бело-голубых Константином Тюкавиным интересуется мадридский «Атлетико».

«Было бы очень интересно посмотреть на Константина Тюкавина в таком клубе, как «Атлетико» Мадрид. Но пусть Тюкавин сначала выиграет чемпионат вместе с «Динамо» и только после этого можно ехать в такую команду», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.