Билялетдинов: наконец-то мы хоть досрочно не вешаем медали на «Зенит»

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Сейчас все фавориты, и «Краснодар» тоже. Потому что «Краснодар» в последнем туре принимает «Динамо». Почему он должен прощаться с чемпионскими амбициями? Если они выиграют в ближайшем туре, то у них будет минус три очка. В последнем туре обыгрывай «Динамо», и ты чемпион. Там, правда, «Зенит» может опередить, но тем интереснее, что наконец-то мы хоть досрочно не вешаем медали на шею», — приводит слова Билялетдинов Metaratings.

Отметим, что на протяжении пяти предыдущих сезонов золотые медали РПЛ доставались «Зениту».

Напомним, по итогам 28 тура Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.