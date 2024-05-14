«Бавария» и «Интер» заинтересованы в трансфере Бруну Фернандеша — Сэмюэль Лакхерст

«Бавария» и миланский «Интер» проявляют интерес к 29-летнему атакующему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу. Об этом сообщает журналист Manchester Evening News Сэмюэль Лакхерст.

По информации источника, португальский футболист думает над уходом из клуба из-за того, что он рискует не попасть в еврокубки. Подчёркивается, что руководство манкунианцев хочет сохранить Фернандеша в команде, однако готово продать его, если поступит солидное предложение.

Напомним, в нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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