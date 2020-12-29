Кто лучший нападающий года в РПЛ? «Чемпионат» подводит итоги

Продолжаем подводить итоги 2020 года. Кто был лучшим нападающим РПЛ в уходящем году? Ответы бывших игроков, тренеров и читателей «Чемпионата».

Кто лучший полузащитник года в РПЛ? «Чемпионат» подводит итоги В этой номинации наблюдается удивительное единодушие.

Игорь Колыванов, экс-нападающий «Болоньи» и сборной России:

«Артём Дзюба прожил не самый простой период в этом году, пускай он будет лучшим нападающим. Артём очень многое сделал для «Зенита» в российском чемпионате. Хочу отметить его отличную игру на партнёров. Все ждали каких-то результатов от Смолова и Кокорина, но они большую часть времени просидели на лавке, да и травмы вмешались. Что касается Ларссона и Понсе, у них были очень яркие отрезки, но более целостно на протяжении всего года выглядел именно Дзюба».

Дмитрий Кириченко, автор самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы:

«Лучшей парой в нападении является Дзюба и Азмун. Но выделю Сердара, он пропустил много, но тем не менее находится на вершине бомбардирской гонки. Хотя, повторюсь, у них отличный дуэт».

Николай Писарев, экс-тренер молодёжной сборной России:

«Назову Дзюбу. Почему именно он? За счёт всех качеств в совокупности».

Александр Мостовой, легенда «Сельты»:

«Дзюба. Он и забивает, и отдаёт, делает много черновой работы, помогает партнёрам».

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР, чемпион Олимпийских игр:

«С ними у нас проблема. Ярко себя никто не проявил. Выберу Вандерсона, он себя неплохо показал. Было много хороших игр».

Юрий Сёмин, легенда «Локомотива»:

«Здесь выберу Влашича. Это системообразующий игрок, бомбардир, много моментов создаёт. Да и вообще неординарный игрок».

Владимир Габулов, экс-вратарь сборной России и эксперт «Чемпионата»:

«Хоть Азмун осенью играл не так часто, он остаётся лучшим нападающим РПЛ. Сердар отличается ярким исполнительским мастерством и бомбардирскими качествами: скорость, дриблинг, игра вверху и в штрафной, неординарный пас. По натуре Азмун — настоящий лидер, когда он на поле и в хорошей форме, «Зенит» всегда побеждает. Это локомотив, который тащит команду вперёд. Сердар обладает всем, что нужно топ-нападающему, и ярко себя проявлял бы в любом из пяти топ-чемпионатов Европы».

Наше мнение

Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»

«Хочется сделать непопсовый выбор, поэтому остановлюсь на Джордже Деспотовиче. Серб тащил «Оренбург», а потом перешёл в «Рубин» и стал незаменимым форвардом для Слуцкого. Деспотович забивает, отдаёт, отлично играет в подыгрыше. Потенциально Джордже может играть в любом топ клубе РПЛ. В 2020-м сильнее всех впечатлил именно он».

10 летних трансферов в РПЛ, которые сработали лучше других Как это ни странно, но в списке почти нет приобретений ведущих клубов.

Мнение читателей

giner-vse-kupil:



«На самом деле у этой загадки есть один правильный ответ. Тут нет лучшего нападающего».



mishacska94:



«Ну а куда деваться, если у нас такие?



Дзюба конечно».



Undertaker:



«Азмун!»



010867:



«Илья Кутепов».