Кто лучший полузащитник года в РПЛ? «Чемпионат» подводит итоги

Продолжаем подводить итоги 2020 года. Сегодня выясняем, кто был лучшим полузащитником РПЛ в уходящем году. Отвечают бывшие игроки, тренеры и читатели «Чемпионата». И да, не забываем голосовать!
Дмитрий Черышев, экс-полузащитник «Динамо», «Спортинга» и сборной России:
— Никола Влашич. Когда футболист является лидером команды и ведёт её за собой, это бросается в глаза. Особенно это было заметно при просмотре игр ЦСКА. Например, возьмём Миранчуков, они отличные футболисты, но у них была сбалансированная команда. Каждый партнёр доставлял мяч до них. Влашич же проявлял свои лидерские качества, когда команде нужно было решить ту или иную задачу.
Динияр Билялетдинов, экс-полузащитник «Локомотива», «Эвертона» и сборной России:
— Лучшим полузащитником был Влашич. Никола показал свою важность для команды, много матчей решал в одиночку. Он всегда подвижен, нацелен на удар и один из немногих, кто обладает дриблингом. Да и в принципе произвёл цельное впечатление на протяжении всего года. Помимо хорвата отмечу Вильмара Барриоса.
Ролан Гусев, экс-полузащитник ЦСКА, главный тренер юношеской сборной России:
— Влашич. Никола выглядел лучше других за счёт индивидуального мастерства и хорошей физической готовности. Да и вообще он сейчас является лучшим игроком нашего чемпионата.
Александр Мостовой, экс-полузащитник «Сельты» и сборной России:
— Влашич — атакующий полузащитник. У него есть футбольные качества, за счёт которых он выделяется среди общей массы игроков: забить, отдать, неординарное мышление. В своё время так выделялись Халк, Вальбуэна. Таких футболистов немного.
Юрий Сёмин, легенда «Локомотива»:
— Крыховяк. Этот футболист всегда может делать результат.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:
— Выберу Влашича. Это системообразующий игрок. Футболист сборной Хорватии. Он влияет и на качество игры, и на результат.
Владимир Габулов, экс-вратарь сборной России и эксперт «Чемпионата»:
— Влашич не только лучший полузащитник, но и в принципе лучший футболист РПЛ в 2020-м. Он провёл очень яркий, а главное, стабильный год: регулярно создавал и реализовывал голевые моменты. Мы увидели того Николу, каким он был в начале своей карьеры в ЦСКА — а может, даже лучше. Благодаря его лидерским качествам и эффективным действиям «армейцы» побеждают и находятся вверху турнирной таблицы. Весной Влашич тоже смотрелся здорово: именно в тот момент, когда у ЦСКА не клеилось, Никола брал инициативу, меняя качество игры.
Наше мнение
Грант Гетадарян, корреспондент «Чемпионата»:
— Лучшим полузащитником года является Алексей Миранчук. Во многом его заслуга в попадании «Локомотива» в Лигу чемпионов. Его класс также был подтверждён в прошлом розыгрыше самого престижного европейского турнира, где он отличился в матчах с «Ювентусом». Переход в «Аталанту» — лишнее подтверждение тому, что россиянин — игрок высокого уровня. Да, он пока не основной игрок команды, но очень возможно, что это лишь дело времени. Во всяком случае так считают в «Аталанте».
Мнение читателей
Sviatoy:
— Эрик Бикфалви крут! Без звёздных партнёров тащит команду.
Bgbull:
— Кабелла.
serge5:
— Никола Влашич — лучший полузащитник с большим отрывом от преследователей.
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