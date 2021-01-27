«Хочу играть за «Спартак» и быть лучшим». Педро Роша вернулся!

Соскучились по Педро Роше? Бразилец вернулся в «Спартак» после двух лет бразильских аренд, тренируется с новой для него командой Тедеско, отшучивается с Ещенко и мечтает стать в Москве лучшим – так и говорит.



Перед интервью с Рошей коротко вспомним: переходил в чемпионский «Спартак» Карреры за 12 млн евро, но за восемь месяцев в команде забил один гол и прилично сверкнул только раз, в гостевом матче с «Зенитом».



С тех пор – контрастные успехи в Бразилии.

Фото: Buda Mendes/Getty Images

🇧🇷 Регулярно играл за «Крузейро» (4 гола в 33 матчах), но поучаствовал в первом в истории команды погружении во вторую лигу.



🇧🇷 Зато с «Фламенго» – любимым клубом его семьи – взял два Суперкубка (Бразилии и Южной Америки), а также звучный Кубок Кариоки – мини-турнир разыгрывается среди клубов из штата Рио-де-Жанейро, у «Фламенго» там больше всего побед (36). Правда, за «Фламенго» Роша играл меньше: 11 матчей и 1 гол.



🇧🇷 За полтора года Педро пробовался на трёх атакующих позициях: привычно на левом фланге, исполнял наконечника и одного из нападающих в двойке.

Фото: spartak.com

В общем, Роша на месте и готов вернуться в РПЛ. А мы на сборе «Спартака» в Дубае узнали: как у него дела, как игрок изменился за эти полтора года, чем отличаются Каррера и Тедеско. И, конечно, попросили рассказать про Бразилию.

«На базе «Спартака» меня ждал сюрприз». Большое интервью с Педро Рошей Педро Роша – о том, почему его выгнали из школы «Сан-Паулу» и почему к нему подошёл полицейский в Москве.

Детство на острове, мама-повар, какие мультфильмы смотрел

– Я вырос в доме бабушки и дедушки в городе Витория, столице штата Эшпириту-Санту недалеко от Рио-де-Жанейро. Рядом с домом расположен знаменитый и очень красивый собор Святого Андрея, а сам город находится на острове: со всех сторон окружён морем, с материком его соединяют два моста.



На нашем острове растут фрукты, в том числе экзотические гуава и карамбола, которые люблю есть целиком, пить из них сок. Правда, эти фрукты слишком быстро портятся, их сложно увезти из Бразилии, так что в России их пока не встречал.

Фото: ru.wikipedia.org

– Детство наших ребят проходило и на улице, и дома с чтением книг и просмотром фильмов. А если послушать про Бразилию, то у вас будто только футбол.

– Верно, всё детство я играл только в футбол. Даже на первой Sega, подключённой к здоровому толстому телевизору, я играл не в гонки, не в стрелялки, а в футбол!

Обычное бразильское детство крутится вокруг спорта: те, кто не играют в футбол, занимаются волейболом или пляжными видами спорта, у нас же полно пляжей! Но живут не только футболом: один из моих друзей ушёл в финансовый рынок, другой стал блогером и снимает ролики в YouTube – там несколько тысяч подписчиков, как подрастёт, пришлю ссылку.

– На каких мультиках ты рос?

– На «Утиных историях» и про моряка Попая. Сейчас с ребёнком смотрю мультфильм про Джеки Чана и маленькую девочку – да, такой существует!

– Правда, что вся твоя семья болеет за «Фламенго»?

– Родители, дяди и тёти с детства болели за «Фламенго»: ходили на стадион и пели на протяжении всей игры. В детстве у меня была майка Адриано с 10-м номером: купили её, когда он вернулся во «Фламенго» из Италии. Другой атрибутики особенно не было, но как поиграл за клуб, коллекция увеличилась: появились формы, книги.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– Как тебя называют дома?

– В «Спартаке» я Педро или Роша, тренер говорит Педрито, а для родителей – только Педро. Кстати, моя мама долгое время работала поваром в гостинице или на банкетах, готовила бразильские блюда – например, известную всем фейжоаду (блюдо из мяса и фасоли). Но главная её фишка – традиционная для наших мест мукека, такое рагу из морепродуктов. Готовке мама пыталась научить и меня, но это вообще не моё – возможно, потому что я никогда не жил один.



Поэтому когда приехал в Москву в 2017 году, ходил в Cafe Brazil, которое потом закрылось. Слышал про ресторан Lars Vegans, но пока не посещал.

– Твоя бабушка умеет пользоваться «Вотсапом» и «Скайпом»?

– Бабушка не умеет ни читать, ни писать, поэтому с телефоном у неё проблемы – обучаем её как можем, уже отправляет голосовые сообщения.

Фото: instagram.com/pedrorocha32

Каррера, Тедеско, дед Ещенко и самая удобная схема

– Мы долго тебя не видели. Как ты изменился?

– У меня родился сын, я набрался жизненного опыта. Безусловно, чему-то научился в футбольном плане, в чём-то прибавил – всё-таки поиграл в двух бразильских клубах. Точно не скажу, в каких именно компонентах, отвечу иначе: если играешь в футбол с любовью и страстью, то опыт обязательно приходит. Надеюсь приложить его здесь, в «Спартаке», и продолжить прогрессировать.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– Давай вспомним твой предыдущий период в «Спартаке». Ты говорил, что тренер Каррера мало с тобой общался. Это так?

– Да, можно сказать так. Общались мы не очень много, у нас не было каких-то особых отношений. Но я старался не обращать на это внимание, выкладывался на полную, чтобы в любую минуту быть готовым и помочь команде.

Каррера достаточно эмоциональный: много говорил, жестикулировал, как и все итальянцы. На бровке во время игры шла экспрессия.



Я видел несколько матчей «Спартака» при Тедеско и наблюдал, как он себя ведёт – и да, заметно, что у него тоже итальянские корни. Эмоциональный, с большим количеством жестов. В этом плане они похожи.

– Много общаешься с Тедеско?

– Один раз мы обстоятельно поговорили: тренер сказал, что рад моему возвращению в «Спартак», что хочет получше узнать меня как футболиста. И пожелал удачи.

В остальном выделил бы постоянное общение и регулярные подсказки на тренировках. В любой момент может подойти к любому игроку – в том числе и ко мне – попросит сделать что-то индивидуально. Надеюсь, так и будет продолжаться – постоянное общение мне очень помогает.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– Какая схема тебе нравится больше всего?

– Я люблю играть крайнего полузащитника, так что предпочитаю схему, где есть такая позиция; желательно, чтобы команда играла в четыре защитника. И да, знаю, что «Спартак» играет по схеме 3-5-2 – тут уже тренер решает, где лучше применить игрока.

– Кто из русских игроков «Спартака» лучше всего говорит на португальском?

– Ещенко и Джикия знают пару слов – правда, в основном ругательства. Ещенко любит изучать языки, а чаще всего с иностранцами говорит Маслов – у него неплохой английский.

– Ты много говоришь про Ещенко. В курсе, что его из-за большого опыта называют дедом?

– Ещенко просто замечательный парень! Тепло встретил, когда я только пришёл, постоянно шутит про меня и Айртона: что мы говорим непонятно, как китайцы.

С Айртоном мы, кстати, подружились уже в Москве – в Бразилии не общались, хотя играли несколько раз друг против друга. Мы близки, как и все бразильцы, нас объединяет особенный дух: всегда на позитиве, постоянно радуемся жизни.

– В России играло и играет много бразильцев. Общаетесь?

– В «Спартаке» ходил в гости к Луису Адриано и Фернандо, вместе жарили мясо – душевные встречи были. Общался с Гильерме из «Локомотива», потом с Мурило, которого знаю его ещё по Бразилии; и, надеюсь, скоро увижу в Москве.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лёгкие вопросы про личный бренд и жвачку

– Вспомни своё самое экзотическое путешествие.

– Моя первая заграничная поездка в мексиканский город Канкун, где хорошие пляжи и чистая вода, – для нас, бразильцев, это важно.



– Я видел, что у тебя есть личный бренд одежды: футболки, кепки с логотипом «Педро Роша». Это бизнес или развлечение?

– Идея родилась у меня и у папы, когда я начал играть на профессиональном уровне. Мы вдвоём разрабатывали дизайн: взяли бумагу и карандаш, рисовали, придумывали, подсматривали стили. Изначальный логотип – силуэт игрока – мы взяли с моего старого фото, где я бью по мячу.

Уже есть дизайнер, который работает над стилем, однако ни о каком бизнесе ни тогда, ни сейчас речи не шло – это скорее подарки и сувениры для родственников и друзей. В будущем надеемся превратить идею в бизнес – план пока такой.

– Футболисты много времени проводят в самолётах. Что ты делаешь в полёте?

– Слушаю бразильскую музыку: пагоде, самбу, фанк. Смотрю сериалы Netflix – например «Бумажный дом».

– Любишь жвачку?

– Да.

– С каким вкусом?

– Клубника или мята.



– Любимая газировка?

– Мне не очень нравятся газировки, но если пью, то бразильскую – называется Guarana.

instagram.com/pedrorocha32

– Когда ты впервые приехал в Россию, был в курсе лимита на легионеров?

– Нет, узнал, когда приехал.

– Лимит и понимание того, что ты не каждый раз будешь в заявке, добавляет мотивации?

– Нет, мотивация у меня есть всегда – вне зависимости от того, есть лимит на легионеров или нет. Я просто хочу играть за «Спартак» и быть лучшим.