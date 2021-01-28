«Кричал от красоты и от страха». Пять вопросов к Ещенко

В октябре Андрей Ещенко провёл сотый матч за «Спартак» и официально стал дедом.



👨‍🦳 Сам Ещенко дедом называет Артёма Реброва (тоже 36 лет), но мы-то знаем, что главный дед «Спартака» – это Ещенко, и так пишут в комментариях болельщики;

👨‍🦳 Тему поддержал «Спартак»: Ещенко, подписанный в промо-ролике к матчу с «Зенитом», как Дед, зачитывал фразы из фильма «Брат»: «Кто в Москве не бывал, красоты не видал», «поживешь подольше – увидишь побольше» и «дед, неси ружье»;

👨‍🦳 О возрасте Ещенко задумываешься, когда смотришь его игру в домино против Артёма Реброва: в конце фраз Ещенко произносит «нна-на» и шутит, что из-за возраста ему лучше без зашкаливающих нагрузок на сборах;

👨‍🦳 А вы видели, как Ещенко в спартаковском свитере и как бы на русском поёт Jingle Bells?

Про деда, который забыл принять пилюли и которому должно стать плохо от полёта, писали под последним постом Ещенко в «Инстаграме»: в один из выходных между сборами «Спартака» в ОАЭ он вместе с другими спартаковцами летел по зиплайну – по стальному тросу на скорости 80 километров в час на высоте 170 метров.



К сожалению, мы не может опубликовать гонзо-влог Ещенко, так как игрок не стеснялся вообще ничего и в итоге просил прощения за свой французский. Зато можно посмотреть цензурную версию от «Спартака».



Как вы поняли, Ещенко в порядке, а от его гримас и выражений вокруг смеются. Мы задали ему пять вопросов – и получили пять весёлых ответов.



Можете посмотреть видео. Ещё ниже – текстовая версия.

Дед, продолжай!

Полёт над Дубаем, которого испугался Максименко

– Я ещё в детстве летал во сне. Но, видимо, долетался, раз маленький остался.

Вообще очень страшно.



Пролетал над торговым центром Marina Mall. Самое страшное – смотреть вниз, хочется высказать всё, что думаешь. Кричал от красоты и от страха! От всего! Сначала было страшно, а потом поцелуйчики пошли, это я пересылал.



Нас было человек семь: Зобнин, тренер по физподготовке Чепзанович; Максимус [Максименко] поднялся, но что-то там у него нога заболела: спустился, не стал рисковать, а то заднюю ещё потянет. Алекс [Крал] вот не боялся, сказал, что даже с парашютом прыгал.

Этот полёт – один из самых экстремальных в жизни. В детстве ещё страшно было на аттракционах.



– Жизнь в Иркутске экстремальнее такого полёта?

– Зимой – да.

Ещенко – блогер?

– Люди на меня подписываются, им же интересно, как живут футболисты, личности. Мы же тоже подписываемся, смотрим на мировых звёзд.



Что касается песни Jingle Bells, то это я записывал ребёнку: что было в голове, то и напел. А потом просто не удалил. Пролистывал галерею, обратил внимание, что на мне предновогодняя кофта «Спартака» [и выложил].

Андрей Ещенко Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

А вот блогером бы я не стал, а то много времени занимает, надо фишечки знать в телефоне. А я даже в прямой эфир ещё ни разу не выходил, потому что не умею. Всё делаю для людей, и почти всем отвечаю: правда, в последнее время пишет много народа, не всегда получается.

Кокорин шутит в «Фиорентине»

— Кокорин – молодец, всё правильно делает, что шутит на пресс-конференции. Я ему вчера лайк поставил, где он в виде семейки Симпсонов. Топово, прикольно.

Фото: instagram.com/kokorin9

Промес – Антошка возвращается?

— Типа говорят, что он к нам придёт? Когда придет, тогда спросите.



Его в команде и Антошкой называли, и Квинси, а он меня – братухой. У других игроков тоже больше одного имени. Крал у нас – Бивис и Батхед. Кутеп – Ибрагимович.

Куинси Промес и Андрей Ещенко Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Кутепов как раз Ибра и играет в нападении. Вам хочется?

— Желание есть. Закончу – проиграю.