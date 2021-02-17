«Об этом не скоро забудут!» Как Шевченко делал хет-трик в Барселоне

Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ворота «Барселоны», чем поразил многих. Француз в одиночку вынес каталонцев, причём на их же поле! Интересно, что последним, кто забивал три мяча «Барсе» на «Камп Ноу» в рамках Лиги чемпионов, был Андрей Шевченко.

«ПСЖ» был лучше, но этого мало: матч сделал Мбаппе. В «Барсе» такого игрока не оказалось Куман снова не справился в большом матче. И да, где был Месси?

Вспоминаем, как в далёком 1997-м киевское «Динамо» разгромило «Барсу», а юный Шевченко явил футбольной Европе свой талант.

За две недели до матча на «Камп Ноу» киевляне разгромили «Барсу» на своём поле

Перед гостевой встречей с «Барселоной» киевляне шли в лидерах Группы С. В трёх матчах «Динамо» набрало семь очков — столько же имел в своём активе ПСВ. А за две недели до игры на «Камп Ноу» каталонцы приезжали в Киев, где уступили со счётом 0:3. Героем той встречи стал Сергей Ребров, который принял участие в двух голах киевлян из трёх.



Шевченко также был на поле. Забить он не смог, хотя имел для этого несколько отличных моментов. Однако вклад в победу «Динамо» Андрей всё-таки внёс: сначала заработал на себе удаление (постарался вратарь «Барсы» Руд Хесп), а чуть позже ассистировал Юрию Калитвинцеву, когда тот забивал каталонцам третий мяч.



Валерий Лобановский после матча заявил, что «никакого чуда не произошло». «Мы пока ещё ничего не сделали, — сказал главный тренер «Динамо». — Сегодня мы выиграли за счёт высочайшей отдачи. У нас просто было чуть больше желания, чем у «Барселоны».

«Без веры в себя нет смысла приезжать на такие игры»

И если первую победу «Динамо» списывали на везение, то разгром на «Камп Ноу» уж точно не был случайным. Шевченко открыл счёт на 9-й минуте: Калитвинцев навесил со штрафного и Андрей, оказавшись первым на мяче, пробил головой. Ошибся Витор Байя, который неудачно вышел из ворот.



Похожим образом Шевченко отличился и во второй раз. После подачи Гусина мяч завис над штрафной «Барсы», и Байя снова допустил ошибку на выходе. Шевченко его просто перепрыгнул, отправив мяч в ворота ударом головой. «Конечно, он спижонил, — сказал Андрей по окончании игры. — Его нельзя было ставить, я считаю, на матч. Человек только вернулся, после тяжёлой травмы, и подвёл свою команду».



В конце первого тайма Шевченко заработал пенальти, который сам и реализовал. Ребров на 79-й минуте уже добивал «Барсу», причём к голу снова привела ошибка каталонцев. Так киевляне дважды за две недели разгромили «Барселону» — 3:0 дома и 4:0 на выезде!

Андрей Шевченко Фото: Ben Radford/Allsport

«Мало кто унижал «Барсу» похожим образом в европейских турнирах. 0:7 – это катастрофа. Об этом не скоро забудут! Мы потеряли «европейское гражданство», — написало каталонское издание La Vanguardia после второго матча.



«Мы добились результата благодаря, прежде всего, тактике, — заявил в послематчевом интервью Лобановский — Наши игроки продемонстрировали высокий уровень индивидуального мастерства, что, конечно, очень важно в таких матчах. Но куда более важно то, что команда полностью выполнила план на игру».



Шевченко, в свою очередь, нашёл ещё один фактор, за счёт которого динамовцы смогли обыграть «Барселону» на «Камп Ноу». «Мы сами в себя поверили. Без веры нет смысла приезжать на такие игры», — сказал тогда Андрей, комментируя победу киевлян.

Через полтора года Шевченко уехал в «Милан» и покорил футбольную Европу

В том розыгрыше Лиги чемпионов «Динамо» дошло до четвертьфинала, где уступило «Ювентусу» (будущему финалисту турнира). Но главное, что случилось — засияла звезда Андрея Шевченко.



Об украинском форварде много говорили и писали в Европе. Тем не менее, Шевченко остался в «Динамо» ещё на полтора года. В сезоне-1998/1999 киевляне добрались уже до полуфинала, а Андрей забил восемь мячей и стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.



Летом 1999 года Андрей перебрался в «Милан» — его трансфер из киевского «Динамо» обошёлся «россонери» в $ 25 млн. В Италии Шевченко провёл лучшие годы своей карьеры: там он взял чемпионство, выиграл Лигу чемпионов и получил «Золотой мяч». А началось всё именно с хет-трика в ворота «Барселоны»…