«Об этом не скоро забудут!» Как Шевченко делал хет-трик в Барселоне

Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ворота «Барселоны», чем поразил многих. Француз в одиночку вынес каталонцев, причём на их же поле! Интересно, что последним, кто забивал три мяча «Барсе» на «Камп Ноу» в рамках Лиги чемпионов, был Андрей Шевченко.
Вспоминаем, как в далёком 1997-м киевское «Динамо» разгромило «Барсу», а юный Шевченко явил футбольной Европе свой талант.
За две недели до матча на «Камп Ноу» киевляне разгромили «Барсу» на своём поле
Перед гостевой встречей с «Барселоной» киевляне шли в лидерах Группы С. В трёх матчах «Динамо» набрало семь очков — столько же имел в своём активе ПСВ. А за две недели до игры на «Камп Ноу» каталонцы приезжали в Киев, где уступили со счётом 0:3. Героем той встречи стал Сергей Ребров, который принял участие в двух голах киевлян из трёх.
Шевченко также был на поле. Забить он не смог, хотя имел для этого несколько отличных моментов. Однако вклад в победу «Динамо» Андрей всё-таки внёс: сначала заработал на себе удаление (постарался вратарь «Барсы» Руд Хесп), а чуть позже ассистировал Юрию Калитвинцеву, когда тот забивал каталонцам третий мяч.
Валерий Лобановский после матча заявил, что «никакого чуда не произошло». «Мы пока ещё ничего не сделали, — сказал главный тренер «Динамо». — Сегодня мы выиграли за счёт высочайшей отдачи. У нас просто было чуть больше желания, чем у «Барселоны».
«Без веры в себя нет смысла приезжать на такие игры»
И если первую победу «Динамо» списывали на везение, то разгром на «Камп Ноу» уж точно не был случайным. Шевченко открыл счёт на 9-й минуте: Калитвинцев навесил со штрафного и Андрей, оказавшись первым на мяче, пробил головой. Ошибся Витор Байя, который неудачно вышел из ворот.
Похожим образом Шевченко отличился и во второй раз. После подачи Гусина мяч завис над штрафной «Барсы», и Байя снова допустил ошибку на выходе. Шевченко его просто перепрыгнул, отправив мяч в ворота ударом головой. «Конечно, он спижонил, — сказал Андрей по окончании игры. — Его нельзя было ставить, я считаю, на матч. Человек только вернулся, после тяжёлой травмы, и подвёл свою команду».
В конце первого тайма Шевченко заработал пенальти, который сам и реализовал. Ребров на 79-й минуте уже добивал «Барсу», причём к голу снова привела ошибка каталонцев. Так киевляне дважды за две недели разгромили «Барселону» — 3:0 дома и 4:0 на выезде!
Андрей Шевченко
Фото: Ben Radford/Allsport
«Мало кто унижал «Барсу» похожим образом в европейских турнирах. 0:7 – это катастрофа. Об этом не скоро забудут! Мы потеряли «европейское гражданство», — написало каталонское издание La Vanguardia после второго матча.
«Мы добились результата благодаря, прежде всего, тактике, — заявил в послематчевом интервью Лобановский — Наши игроки продемонстрировали высокий уровень индивидуального мастерства, что, конечно, очень важно в таких матчах. Но куда более важно то, что команда полностью выполнила план на игру».
Шевченко, в свою очередь, нашёл ещё один фактор, за счёт которого динамовцы смогли обыграть «Барселону» на «Камп Ноу». «Мы сами в себя поверили. Без веры нет смысла приезжать на такие игры», — сказал тогда Андрей, комментируя победу киевлян.
Через полтора года Шевченко уехал в «Милан» и покорил футбольную Европу
В том розыгрыше Лиги чемпионов «Динамо» дошло до четвертьфинала, где уступило «Ювентусу» (будущему финалисту турнира). Но главное, что случилось — засияла звезда Андрея Шевченко.
Об украинском форварде много говорили и писали в Европе. Тем не менее, Шевченко остался в «Динамо» ещё на полтора года. В сезоне-1998/1999 киевляне добрались уже до полуфинала, а Андрей забил восемь мячей и стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.
Летом 1999 года Андрей перебрался в «Милан» — его трансфер из киевского «Динамо» обошёлся «россонери» в $ 25 млн. В Италии Шевченко провёл лучшие годы своей карьеры: там он взял чемпионство, выиграл Лигу чемпионов и получил «Золотой мяч». А началось всё именно с хет-трика в ворота «Барселоны»…
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