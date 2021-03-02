В РПЛ хотят снова поменять лимит на легионеров. Зачем?

После позорного выступления наших команд в еврокубках снова вспомнили о лимите на легионеров. В прошлом сезоне в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы российских команд не было. В этом Россию представлял только «Краснодар», и тот закончил выступление уже после 1/16 финала, так и не сыграв в евровесне (вылетел зимой).

Клубы РПЛ обсуждают смягчение лимита

Инициативная группа клубов Российской Премьер-Лиги подняла вопрос о возможном изменении лимита на легионеров. Клубы склоняются к смягчению лимита и рассматривают два формата. Первый — 10 или 12 иностранцев в заявке без ограничения их количества на поле, а второй — ограничение в виде прошлого лимита (формат «6+5»). Иная точка зрения в Российском футбольном союзе. Там считают, что необходимо больше времени, чтобы проанализировать последствия формулы «8+17». Дополнительным аргументом для организации является тот факт, что клубы сами приняли нынешний формат.



Стоит отметить, что проблема лимита начала беспокоить даже министра спорта РФ Олега Матыцина. По его словам, лимит на легионеров — чуть ли не главное проблемное направление в российском футболе. «В ближайшее время состоится предметный разговор об этом. Не буду ничего говорить о лимите на легионеров. Это, скажем так, одно из проблемных направлений, поэтому надо рассматривать в комплексе», — заявил Матыцин ТАСС. На неудачи российских команд в еврокубках нельзя закрывать глаза, а причиной такого выступления является лимит.



В декабре 2020 года «Чемпионат» просил поделиться читателей своими мыслями касательно провальной еврокубковой осени, и главной проблемой почти каждый назвал лимит.

Проблемы нашего футбола: коррупция, высокие зарплаты и лимит. Пишут читатели «Чемпионата» «Площадок и полей меньше, чем церквей в России».

Как менялся лимит на легионеров

Клубы РПЛ не успевают привыкнуть к новому формату лимита, как приходит время его изменения. Если сейчас лимит претерпит измения, то это уже будет седьмая попытка добиться от него положительного эффекта. После введения ограничение на количество иностранцев на поле в 2005 году наш футбол метался от «6+5» к «7+4». В 2014 году исполком РФС утвердил новую эволюционную схему, согласно которой с сезона-2015/2016 лимит перейдет с ограничения на поле на ограничение в заявке: 10 иностранцев и 15 россиян (выпускать на поле их можно в любом количестве). Эту реформу одобрили летом 2014-го, окончательно планировали закрепить в декабре, но всё сорвалось.

Схема «10+15» не прижилась из-за подписанного закона о легионерах в спорте Владимиром Путиным, который передал полномочия по регулированию ограничений министерству спорта. В итоге, за три дня до начала чемпионата от формата «10+15» клубы вернулись к «6+5» и признали легионерами всех, кто не может играть за сборную России.



Летом 2019 года командам пришлось затянуть пояса потуже — формула лимита перешла с ограничений на поле на ограничения в заявке. Если изначально обсуждали схему «10+15», то новый формат предполагал только восемь иностранцев в заявке. Его ввели с этого сезона, и как мы видим у клубов начались из-за этого проблемы.

РФС должен снова поменять лимит на легионеров. Иначе мы продолжим позориться в Европе! Сергей Семак и ведущие клубы РПЛ правы. Поражение «Динамо» лишний раз это доказало.

Как клубы пытаются втиснуться в новый формат «8+17»

Сразу стоит сказать, что игроки из стран ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) перестали считаться легионерами, и многим клубам это сыграли на руку. Рассказываем о тех, кто испытывает сложности.



«Зенит»: 8 легионеров



Летом с учётом возвращения Мамманы из аренды у сине-бело-голубых будет девять иностранцев. Поэтому преждем чем усилиться легионером под Лигу чемпионов, нужно с кем-то расстаться. Очевидно, влияние лимита сильно сказывается на выступлении сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.



ЦСКА: 7 легионеров



Летом их станет десять: Рондон отправится обратно в Китай, а из аренды вернутся Гогуа, Бийол, Бистрович и Гайч. Менеджменту «армейцев» придётся что-то решать.



«Спартак»: 8 легионеров



Из-за ужесточения лимита «Спартаку» пришлось отзаявить нападающего Педро Рошу из чемпионата России после покупки Квинси Промеса. Также за несколько дней до закрытия трансферного окна в аренду ушёл Урунов. И даже если красно-белые не станут оставлять летом Мозеса, то в клубе всё равно останется легионеров больше положенного — девять (вернутся Урунов и Тиль). И это не считая Педро Рошу.



«Краснодар»: 8 легионеров

Помимо восьми включённых в заявку РПЛ легионеров у «Краснодара» есть травмированный Рамирес, которому за несколько дней до закрытия трансферного окна нашли замену. Летом легионеров будет девять: из аренды прибудут Спаич и Онугха. Вернувшийся Намли после двухгодичной аренды станет десятым.



«Локомотив»: 8 легионеров



Летом легионеров станет девять при условии, если Чорлука подпишет новый контракт.



«Рубин»: 8 легионеров



Проблему «Рубина» решил травмировавшийся Саито Мицуки, которого не стали заявлять в РПЛ, так как он пропустит четыре месяца. В противном случае казанскому клубу пришлось бы отправлять кого-то из легионеров в аренду. Летом в команде Слуцкого будет десять иностранцев.

40 млн за Малкома — деньги на ветер? Он снова травмировался! Как тут не вспомнить «хрустального» Карлоса Эдуардо! Тот тоже в России больше лечился, чем играл.

Остальные клубы более-менее не испытывают проблем с легионерами, но имеют около 6-8 иностранцев в команде. Сильнее всего из-за ужесточения лимита пострадали топ-клубы. У многих из них перебор легионеров, поэтому они отправляют их по арендам. Некоторых «выручают» травмы футболистов. Пока непонятно, что будет с лимитом дальше, но не стоит исключать, что уже совсем скоро он поменяется снова. Хотя ещё в декабре Матыцин заявил, что в РПЛ не планируют менять лимит на легионеров.