РФС должен снова поменять лимит на легионеров. Иначе мы продолжим позориться в Европе!

Кажется, в РПЛ рождена новая тренерская философия: попасть в зону еврокубков важнее, чем сыграть в них. Решил задачу на сезон – вроде как застраховался от увольнения. А неудачи российских команд в Европе уже никого не удивляют, ведь их всегда можно объяснить лимитом на легионеров.

Было у нас правило «6+5», а стало «8+17». По какой логике утверждались эти цифры? Чем «6+5» ценнее для России, нежели «5+6» или «7+4»? Почему прямо сейчас «8+17» – это хорошо, а «7+18» или «9+16» – уже не очень? Боюсь, арифметику нашего футбола не смогли постичь бы даже Евклид с Пифагором. Лимит, выраженный в цифрах, вообще превратился в абсурд после того, как представители стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия) перестали считаться легионерами. Ничто не мешает середняку или аутсайдеру РПЛ выпустить на поле восемь иностранцев и, допустим, трёх игроков сборной Беларуси вместо того, чтобы растить молодых на радость Станиславу Черчесову.

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Новый лимит, как, собственно, и старый, нужно отменять к чёртовой матери. Вреда от него больше, чем пользы. За все последние годы его существования удалось подготовить только двух игроков, по-настоящему заинтересовавших топ-лиги Европы – Головина и Алексея Миранчука. Вратарей наших никуда не зовут, защитников европейского уровня не появилось ни центральных, ни крайних (Фернандес – бразилец, а Караваев вырос благодаря отъезду на Запад в конкурентную среду), в нападении за всех отдувается «старичок» Дзюба. Полузащитник Кузяев уже два месяца предлагает себя Европе свободным агентом – очереди из желающих подписать контракт не наблюдается.

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Зато мы дошли до полного позора в еврокубках. В прошлом сезоне ни один российский клуб не попал в весеннюю стадию плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Теперь «Динамо» село в лужу и захлебнулось в ней, хотя обыгрывать тбилисский «Локомотив» динамовцы обязаны даже с похмелья. Мы уже потеряли третье место в Лиге чемпионов, а если продолжим в том же духе, то Россия окончательно превратится из участника ЛЧ в зрителя. Будут две команды стартовать на стадии квалификации – и на ней же вылетать. В принципе всё это ещё в 2015 году предсказал экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш:



«Когда примут правило «6+5», это станет концом развития российского футбола, – говорил Виллаш-Боаш. – Если вы вводите какие-то ограничения, то искусственно снижаете конкуренцию… Кроме того, выступая хуже в Лиге чемпионов, российские клубы снижают свой рейтинг и количество клубов в главном еврокубке, а значит, у классных игроков будет ещё меньше желания ехать в Россию. Моё мнение: нужно не ограничивать искусственно число легионеров, а развивать детско-юношеский футбол. Российские игроки сами хотят тренироваться и играть с лучшими. При лимите некоторые успокоятся и снизят требования к себе».



Главный тренер сегодняшнего «Зенита» Сергей Семак твёрдо повторяет: лимит – зло. Очевидно, его мнение разделяют все коллеги из топ-команд России. Три недели назад появилась информация, что руководители ведущих клубов РПЛ намерены выступить с инициативой изменения лимита с сезона-2021/2022.

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Сама по себе идея ограничения количества иностранцев в составе вроде бы благая – дать практику кандидатам в сборную России и заставить клубы выпускать на поле российскую молодёжь. Иначе, как заметил однажды Артём Дзюба, все места в составах наших команд могут заполнить «габонские вундеркинды». Но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Если приносить в жертву результаты наших команд в Европе, то грош цена такому лимиту.

Выход из этой ситуации есть: в РПЛ нужен и возможен только один лимит – это лимит на качество легионеров. Если ведущие клубы России готовы позволить себе покупать конкурентоспособных на уровне группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы игроков, то пусть выпускают хоть 11 иностранцев. Вопрос лишь в том, как определить качественность легионеров. Это как раз тема для дискуссии. Возможен более сложный путь: подсчёт проведённых игроком матчей в определённых чемпионатах и за определённые сборные. Но вполне разумно и другое звучавшее предложение – установление минимального размера зарплаты, на которую едет иностранец.



Предвижу контраргумент: лимит на качество увеличит разницу между самыми богатыми клубами чемпионата России и всеми остальными, тогда как сейчас у нас очень ровный чемпионат. На самом деле это самообман. Уровень РПЛ подравнялся из-за деградации ведущих команд, а не за счёт того, что растут середняки и аутсайдеры. Должно же быть наоборот: слабые прогрессируют, поскольку тянутся к лучшим.

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Понятно, что при таком лимите «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Динамо» или ЦСКА смогут позволить себе большое количество легионеров достаточно хорошего уровня, а другие клубы – допустим, двух-трёх или ни одного. В зависимости от установленной планки зарплат. Середнякам и аутсайдерам, чьи бюджеты не дают возможности собрать сильные составы под еврокубки, как раз придётся сделать ставку на кандидатов в сборную России и российскую молодёжь (нужно обязать включать в заявку на матчи собственных воспитанников). Российские футболисты будут играть, и играть за те деньги, которых больше заслуживают.



Ничего страшного в расслоении нет. Во всех ведущих лигах Европы есть несколько команд, которые заметно превосходят остальных. Это не значит, что «Зенит» или «Спартак» начнут каждый матч выигрывать по 5:0. В современном футболе обороняться научились все, и даже Люксембургу с Лихтеншейном забить не так-то просто. «ПСЖ» или «Аяксу» доминирование в своих лигах не мешает солидно выглядеть в еврокубках.



Конечно, даже лимит на качество не исключает трансферных ошибок. При любом лимите останется риск, что иностранец приедет в РПЛ получать деньги, а не зарабатывать. Тем не менее условного Максимилиана Филиппа всегда можно заменить на условного Николу Влашича, Вильмара Барриоса, Гжегожа Крыховяка или Самуэля Жиго, а вот посредственного российского игрока заменишь только другим посредственным российским.

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Пора честно признаться себе: по большому счёту, нет связи между лимитом и уровнем сборной страны. Но раз уж мы решили защищать собственного «производителя», то давайте сделаем это, не жертвуя клубным рейтингом России в Европе. Играть роль шутов в еврокубках порядком надоело.