40 млн за Малкома — деньги на ветер? Он снова травмировался!

Как тут не вспомнить «хрустального» Карлоса Эдуардо! Тот тоже в России больше лечился, чем играл.

«Зенит» снова потерял Малкома. Бразилец пропустит начало второй половины сезона — он получил травму колена в недавнем товарищеском матче со сборной Иордании. По информации клубной пресс-службы «Зенита», Малком выбыл как минимум на четыре недели. Полное возвращение форварда в строй будет зависеть от темпов восстановления.

Эта травма для бразильца — уже четвёртая по счёту в «Зените». И, как назло, все повреждения Малкома совпадали с важнейшим отрезком для сине-бело-голубых в сезоне. В прошлом году он пропустил весь групповой этап Лиги чемпионов и больше половины матчей РПЛ. На этот раз — возобновление сезона и борьба за чемпионский титул.

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История Малкома очень похожа на ту, что случилась в России с другим бразильцем. Десять лет назад «Рубин» отвалил 20 млн евро за Карлоса Эдуардо, который считался восходящей звездой, разрывал Бундеслигу и был в обойме сборной Бразилии.

Символично, что интерес к Карлосу Эдуардо проявлял и «Зенит», но сам футболист сделал выбор в пользу «Рубина».

Поначалу бразилец играл так, как надо — в первом же матче за казанский клуб он оформил дубль в ворота «Амкара». Курбан Бердыев, возглавлявший в ту пору «Рубин», расхваливал звёздного новичка: «У Карлоса Эдуардо просто феноменальные возможности. Он читает ситуацию на два-три хода вперёд. Это дар от Бога!»

Несмотря на дикий талант, карьера Карлоса Эдуардо заглохла. Причём именно в «Рубине». Ходили слухи, что бразилец был частным гостем в ночных клубах и, соответственно, нарушал там режим. К проблемам с дисциплиной добавились и более футбольные факторы.

Началось всё в октябре 2010 года, когда казанцы приехали в гости к «Сибири». Тогда Карлос Эдуардо и «убил» своё колено. «Ещё на предыгровой тренировке он почувствовал себя плохо, — вспоминал впоследствии Курбан Бердыев. — Сказал, что колено болит. Мы приняли решение снять его с игры, но Карлос уговаривал нас целый день: мол, я смогу, я помогу, всё нормально, нам же нужна победа… Я поверил, что у него всё прошло, чего не могу себе простить до сих пор».

«Зенит» снова потерял Малкома Фото: «Чемпионат»

Карлос Эдуардо вышел в основе и выглядел неплохо, но в конце встречи он вдруг попросил замену. Позже выяснилось, что у бразильца травма колена, к которой привёл тендинит (воспаление сухожилий). Его при переходе в «Рубин» просто не заметили, поскольку не провели углублённый медосмотр.

Операцию Карлосу Эдуардо решили не делать и выбрали консервативный метод лечения. Но через год бразильцу всё-таки понадобилось хирургическое вмешательство — случился рецидив.

В итоге Карлос Эдуардо потерял почти два года! Вернуться на прежний уровень после такого, не говоря уже о каком-то прогрессе, крайне тяжело. «Рубин» отдавал бразильца в аренду и пытался «отбить» деньги, потраченные на его покупку, но безуспешно. Весной 2016 года Карлос Эдуардо покинул казанский клуб, причём бесплатно. Сейчас экс-игрок «Рубина» выступает за «Бразильенсе» из четвёртого дивизиона чемпионата Бразилии.

Пока в истории Карлоса Эдуардо много сходств с тем, что происходит в «Зените» с Малкомом: молодой бразилец приехал в Россию за большие деньги, получил ряд травм и никак не может себя проявить. Повторит ли Малком путь своего предшественника из «Рубина», или же ему удастся заиграть в РПЛ?