Проблемы нашего футбола: коррупция, высокие зарплаты и лимит. Пишут читатели «Чемпионата»

Мы просили вас поделиться с нами своими мыслями от этой чёрной еврокубковой осени: что что стало причиной подобного провала? В чём, по вашему мнению, глобальная проблема? Что нужно изменить?

Нам пришло больше 500 ответов, за что всем ответившим и потратившим время большое спасибо – мы всё прочитали, где-то посмеялись, где-то всплакнули.

Итак, основные проблемы и пути их решения:

– лимит ➡️ убрать/отменить/искоренить (об этом написал почти каждый);

– российские футболисты слишком много получают, поэтому у них нет стимула развиваться ➡️ ввести потолок зарплат (было предложение даже огранить до 300 тыс руб);

– система чемпионата ➡️ вернуть «весна-осень»;

– в футбол попадают дети, за которых могу заплатить родители, а не таланты ➡️ менять систему развития детско-юношеского футбола;

– централизованный детско-юношеский футбол (Москва, Питер), отсутствие его института в принципе ➡️ составить программу по развитию детско-юношеского футбола за Уралом, построить манежи, поля;

– низкая квалификация российских тренеров ➡️ приглашение иностранных специалистов;

­– коррупция/откаты/распилы ➡️ «рыба гниёт с головы», поэтому в данном случае нужны реформы не только в РФС и РПЛ, но и государстве;

– государственное финансирование ➡️ клубы должны быть частными, чтобы руководители не сидели в ожидании денег, а сами их зарабатывали;

– много команд в РПЛ ➡️ сокращение количества участников до 12 или 8, соответственно, уплотнение календаря;

– низкий уровень судейства ➡️ переквалификация судей/приглашение иностранцев.

Таблица коэффициентов УЕФА. Теперь наши клубы ещё реже будут сеяными В прошлом году клубы РПЛ выдали ужасный евросезон. Этот может стать ещё хуже.

Funtik69: «Лимит на легионеров, слабый скаутинг, агентское лобби. Футбол достаточно доступный спорт, но площадок и полей меньше, чем церквей на карте России»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Михаил: «Проблемы 3. Первая это лимит. Игроки, которым платят за паспорт никогда не будут прогрессировать. Яркий пример — ежегодная деградация Чалова. Вторая — это отсутствие бизнес-составляющей в футболе. Клубы не играют так, чтобы болельщики платили за это все больше и больше, чтоб приходили не назначенные спонсоры, а те, кто действительно хочет воспользоваться спонсорством как условной рекламой. Третья — очень слабые тренеры клубов, которые играют в ЕК. Результаты это показывают очень хорошо. Проблема в тренерах, потому что соперники теоретически явно слабее (например, ЦСКА и его группа второй сезон подряд), но результата нет и нет никаких подвижек в сторону улучшения ситуации. Лучше станет, когда государственные деньги уйдут из футбола и клубы будут тратить только то, что могут сами заработать. И когда отменят лимит. Да, это сильно откатит наш футбол по уровню. Но если все сделать правильно, то со временем наша лига может стать как минимум не хуже Португалии».

Зря ЦСКА тратил летом столько же, сколько и «Зенит». «Армейцы» тоже выбыли из еврокубков Фёдор Чалов и Никола Влашич не забили в этой Лиге Европы ни одного гола!

Сергей: «Проблема в уровне чемпионата. Надо в лиге оставлять 12 команд. Играть 2 круга, а потом первая и вторая шестерка играет ещё 2 круга внутри своей группы. Когда наши лидеры – «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Ростов», «Динамо» – будут проводить за сезон по 4 игры, тогда и будет подниматься уровень команд».

Дмитрий: «1. Изменить лимит – сделать 8+3, как было в 14-15 годах.

2. Сократить лигу до 14 команд, и тогда у нас не будет во второй половине «Тамбовов» и «Анжи», которые уже знают, что вылетят и возможно развалятся.

3. Сделать потолок зарплат для российских футболистов в 10 миллионов рублей (как предложил Геркус) и 5 миллионов для игроков младше 21 года (но это скорее идея для развития сборной).

Если все эти решения примут сейчас, то к году 2025 станет лучше».

Безобразная подготовка «Зенита» к Лиге чемпионов. Виноваты и руководство, и Семак Чемпион страны по ощущению безысходности после своих матчей.

Макс Маковский: «Лимит. Бюджетные деньги. Пока нет согласия между менеджментом клубов и тренерами — тоже ничего хорошего ждать не приходится. Когда тренер хочет одних игроков, а покупаются совсем другого плана, когда не продлеваются контракты с игроками на которых рассчитывает тренер — наш футбол так и будет на дне. Тренеры давно должны быть не просто тренерами, тренеры должны быть менеджерами, их мнение должно иметь больший вес при принятии решений. Если мнение тренеров при принятии решений не учитывается, то и спрашивать с них за результаты нельзя».

Владимир: «Самая главная проблема нашего чемпионата, да и страны в целом – сломанная система развития спорта. На примере футбола: в каждом крае, области, регионе существует одна, в лучшем случае две футбольные школы. Куда чаще всего попадают не самые лучшие молодые таланты, а те, за которых заплатили их родители. Затем приезжают скауты ведущих клубов чемпионата и родители опять несут деньги, чтобы именно их сын попал в основу и его позвали. Потом, уже попав во взрослый футбол, этот молодой «талант» начинает получать баснословные деньги (от 500 тысяч евро в год, при средней зарплате в России 35-40 тысяч в месяц). И как при таких обстоятельствах мы хотим побед в еврокубках? Одному богу известно. Для начала нужно убрать лимит, чтобы пропали такие нахлебники, чтобы они захотели играть в футбол, а не получать свои миллионы. На их место временно придут настоящие таланты из Европы, Азии, Африки. И, вероятно, лет через 5-10 мы уже получим поколение настоящих русских талантов».

Спасибо, «Краснодар»! У нас будет команда в евровесне Оказывается, мы всё-таки можем побеждать в Лиге чемпионов.

Александр RJ Level: «Проблема, она же, основная цель руководителей всех клубов — осваивать выделенные бюджеты. С введением лимита всё это приобрело чудовищный характер: агентские, завышенные зарплаты, не говоря о серых схемах. У руководителей нет задачи «дать результат», есть задача «обогатиться». Если результата нет — поменяют тренера, и продолжат обогащаться. Тезис, что нашим футболом рулят агенты, известен всем, но мер для выправления ситуации не принимается никаких.

Лимит — худшее спортивное правило из всех возможных вариантов. Но ведь надо потерять целое поколение, отмыть миллиарды на откатах и зарплатах, а затем похлопать невинными глазами и сказать: «Тренер – дурак».

И вместо того, чтобы развивать индустрию частных футбольных клубов, наши вводят лимиты и пилят государственные бабки. Вот и результат».

Владимир: «Как мне кажется, главная проблема в отсутствии мотивации. Из года в год заметно, что клубам куда выгоднее выйти в Лигу Чемпионов, чем удачно там сыграть. Мотивации нет на уровне руководства (в особенности, если клуб спонсируется не из частных рук): так как в плей-офф многого не добьёшься, то главное — выйти в групповой этап, а весну лучше разгрузить под чемпионат России, который снова надо выиграть, чтобы ВЫЙТИ в ЛЧ, а не ИГРАТЬ в ней… …> Мотивации нет и у самих игроков. Введя в чемпионате лимит на легионеров ради нужд сборной (что, с моей точки зрения, является фатальной ошибкой для нашего клубного футбола), многие российские игроки с паспортом почувствовали себя слишком вольготно – в пример можно привести такого игрока как Иван Игнатьев из академии «Краснодара»: изначально очень умный и техничный футболист просто-напросто скатился, поняв, что конкуренцию надо выигрывать не среди достойных футболистов со всего мира, а просто у своих ближайших соотечественников. С моей точки зрения, Игнатьев — хрестоматийный пример недостатков текущей системы с лимитом».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Украинские клубы выступают в еврокубках лучше российских. «Шахтёр» — самый стабильный Сравнили статистику выступлений против команд из топ-6 УЕФА.

Виктор Жаров: «1) Уровень чемпионата сильно рухнул после введения нового абсурдного лимита. Если раньше одну позицию можно было продублировать ещё одним легионером, то теперь трансферная кампания напоминает игру на скачках – поставил все деньги на лошадь-фаворита, она упала, травмировалась, не в духе – и клуб теряет всё. Примеров масса: Филипп, Малком, Кабелла, Тиль. Уровень партнеров не дотягивает до дорогой звезды, если травма и игра не пошла – дело становится еще хуже. Тем более, невозможно играть на два фронта – либо беречь звезд на матчах чемпионата и терять важные очки, либо загонять их до полусмерти. Выход один: выходить в ЕК, получать денежку за участие в групповом турнире и сливаться вторым составом. На критику от прессы и интернет-комментаторов всем плевать, когда на кону огромные деньги.

2) Наша тренерская школа отстает от зарубежной. Есть мнение, что корочки PRO выдают бывшим хайповым футболистам за денежку, как и в остальных вузах РФ, в то время как в Европе простор для тактических гиков и нет кумовства, тренером может стать любой достойный кандидат. Примеры Шварца, Тедеско и Нагельсмана это доказывают.

3) Коррупция в детских школах при клубах. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы ребенок играл за основу академии ведущих клубов, родители должны платить тренеру или сотрудникам крупную сумму в валюте наличными, поэтому мы имеем в молодых дарованиях полчища мажоров, у которых в голове только тёлки, тачки, шмотки Гуччи, клубы и лёгкие наркотики. Молодые нищие таланты, готовые рвать зубами за любимый клуб, здесь не в чести. Очевидно, что нужно отстранить ворье от кормушки и нанять независимых спецов, можно из-за границы. Платить им за привлечение таланта в основу, молодёжную и основную сборные солидные премии, а не оставлять на крошечной по меркам клуба зарплате кормиться взятками от родителей.

4) Ковид. Наши клубы полностью растерялись в условиях пандемии, предсезонная подготовка была сорвана, физических кондиций ставить гегенпрессинг или играть в чемпионате, кубке, сборной и Европе ни у кого нет, тем более что график сдвинулся.

5) ФФП. Платини и топ-клубы побоялись нашествия миллиардеров из России и т.п., теперь практически нереально сдвинуть позиции европейских клубов с их доходами от трансляций, билетов и продажи футболок. Ситуация, в которой Динамо во главе с Самба и Вальбуэна громит всех соперников в Лиге Европы, затем на равных играет с «Наполи», уже вряд ли повторима в нынешних условиях. А жаль».

Декабрь, достать чернил и плакать. А «золотой актив» может и дальше чай пить. Отмучились В европровале ЦСКА виноват Моргенштерн и его Еl Problema?

Алексей: «Во-первых, на мой взгляд, слишком жёсткий лимит на легионеров сыграл определенную роль. Объективно, средний уровень наших футболистов не самый высокий, во всяком случае, далеко не все из них способны играть на уровне Лиги Чемпионов и Дивизиона А Лиги Наций, и искусственный ввод в состав русских игроков, которые слабее легионеров здесь и сейчас, дал о себе знать. Нужно смягчение хотя бы до уровня 10+15. …>

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Во-вторых, в чемпионате России действительно низкие скорости, из-за чего у футболистов не развивается навык быстрого принятия верного решения под прессингом со стороны соперника. Когда «Зенит» играет с условным «Уралом» или «Уфой», заведомо более слабый оппонент просто стоит вокруг своей штрафной и практически не прессингует. У футболистов «Зенита» (это относится и к другим топ-клубам) много времени на принятие решения, но таких ситуаций не бывает в Лиге Чемпионов, где наши игроки просто теряются на фоне постоянного прессинга и агрессивного отбора. На мой взгляд, данную проблему можно решить путем внедрения отдельного турнира в один круг для команд из топ-8 турнирной таблицы. Отдельные турниры для топ-клубов своих стран существуют в Греции, Дании, Нидерландах (плей-офф за Лигу Европы), Шотландии, Польше, Кипре, Бельгии, Австрии. Думаю, смотря на наши результаты, мы уже не воспринимаем эти страны как отсталые в области футбола, а вполне готовы перенимать их опыт.

В-третьих, есть и объективные причины в виде пандемии. Мы начали чемпионат без сборов и подготовки игроков, из-за чего посыпалась и сборная, и наши клубы, у которых короткая скамейка по сравнению с европейскими конкурентами. Если у «Локомотива» убрать Крыховяка, Баринова и Миранчука, то в центре поля будет одна большая дыра. Это касается и всех остальных клубов.

В-четвертых, из-за высокой периодичности игр увеличилось количество травм, что подкосило и без того небогатый выбор топ-игроков у наших клубов.

В-пятых, все наши немногочисленные победы в Европе были добыты при системе весна-осень. Клубы имели возможность готовиться к своим соперникам в рамках недельного цикла подготовки. Именно этот цикл и правильное его использование может дать нам преимущество перед европейскими клубами.

Фото: РИА Новости

В-шестых, нашим клубам требуется качественнее подходить к приобретению игроков и селекции. Нужно вкладываться и инвестировать в развитие аналитиков и скаутов, если мы хотим быть хотя бы на уровне «Порту», «Аякса» и «Бенфики».

В-седьмых, пресловутое развитие ФНЛ и детско-юношеского футбола, о котором говорится уже много лет, но мало что делается. Наверное, эти мероприятия помогут нам больше никогда не испытывать чувство испанского стыда при просмотре игр наших клубов»

«Зенита» не будет весной в Европе. Без Дзюбы забивали только не по правилам Крупно проигрывать «Брюгге» – это уже ни в какие ворота не лезет. Разве так должны играть чемпионы России?

Даниил: «1. Перераспределение госфинансирования на футбол: прекратить финансирование профессиональные клубы государством и госкорпорациями, увеличить расходы на призовые для клубов на всех уровнях и поддержка детского и любительского спорта по всей стране (строительство и поддержка стадионов и тренировочных баз, оплата поездок) + снижение налогов для компаний, помогающим развитию футбола в зависимости от помощи + не отклонять предложения финансирования из-за границы.

2. Финансовый контроль (фейр-плей) не нужен, т.к. я считаю, он будет только мешать «частникам». Если они захотят вложить кучу денег в клуб и разориться, то пускай делают, сами виноваты. При банкротстве клуба его руководители больше не должны иметь возможность занимать руководящие должности в российском футболе (или ввести им запрет на несколько лет). Сам клуб и его инфраструктура (важно!) должны перейти в разряд любительского (или полупрофессионального) футбола, т.е. под надзором государства.

Последствия в теории: в начале это приведёт за собой уменьшение профессиональных клубов (скорее всего придётся сделать закрытую лигу из-за маленького количества), расходы частных клубов будут разумными, из-за повышенного внимания к детскому футболу и разумной системой лиг через 5-10 лет будет огромное количество любительских клубов и детских академий, которые могут превратиться в профессиональный клуб и перейти в закрытую лигу (при наличии её) при должном частном финансировании.

3. Принять лимит такой же, как и в Лиге Чемпионов на все профессиональные лиги («Список А» из 25 игроков, 8 из которых воспитанники клуба + «Список Б» — молодёжка до 16 лет, понятие «легионер» отменяется).

Аргумент против этого – «Вот тогда понаедут всякие Мукунки» – не действует. Пускай будут «Мукунки», но зато будет чистая конкуренция. Сейчас всё равно мало крутых легионеров в России.

4. Вернуть систему «весна-осень». Это необходимо для развития любительского и детского спорта. Хватит подстраивать календарь под Европу.

5. Запретить агентов для юных футболистов. Создать единую динамическую базу футболистов с данными о них (физические данные, академия, состояние здоровья, телефон, адрес, школа и т.д.), чтобы с ними могли связаться представители клубов без лишних агентов.

6. Увеличить расходы на обучение тренеров и других профессий, связанных с футболом (например, скаутинг, менеджмент, судейство и т.д.).

7. Уменьшить расходы на РФС. Сейчас там много никому не нужных и ничего не делающие отделов и комитетов, без которых можно спокойно обойтись.

Александр Дюков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

8. Отменить запрет для стадионов из-за количества мест. (Серьезно? Этот запрет ещё существует? Ладно я понимаю, если стадион в очень плохом состоянии и на нём нельзя проводить игры. Но из-за количества мест? Это правило вообще для чего? Когда вы видели в последний раз полностью забитый стадион в России у провинциальных клубов с стадионом, где >10 тыс. мест? Хватит мучать «Тамбов»)».