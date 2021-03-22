Победы над «Реалом» и четыре сложных года работы.

«Лицо попроще» и разборки с Тедеско. Чем запомнился Гончаренко в ЦСКА

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА – он руководил командой четыре года. За это время произошло много всего – вспоминаем самое яркое.

Гинер и Галицкий перевернут наш футбол? Таких громких переходов тренеров давно не было Олич близок к переходу в ЦСКА, а Гончаренко может отправиться в «Краснодар».

Два серебра и два четвёртых места

Гончаренко пришёл в середине сезона-2016/2017, и до конца чемпионата команда под его руководством проиграла всего в одном матче – со «Спартаком» – и заняла второе место. В следующем сезоне ЦСКА снова закончил на второй строчке, не дотянув до первой всего два очка. На это медали при Гончаренко закончились: летом 2018 года команда обновилась и омолодилась, и как итог – первое за десять лет четвёртое место. А потом ещё одно.

Выход в 1/4 ЛЕ

В сезоне-2017/2018 ЦСКА занял третье место в группе ЛЧ и вышел в евровесну. В 1/16 команда Гончаренко прошла «Црвену Звезду», а в 1/8 – нервно и громко обошла «Лион», обыграв французский клуб на их поле 3:2. Дальше 1/4, к сожалению, прорваться не удалось: ЦСКА бился с «Арсеналом», но лондонский клуб оказался сильнее.

Суперкубок

В 2018 ЦСКА получил право биться за Суперкубок из-за «Тосно», который тогда взял Кубок России, но потом прекратил своё существование. В итоге в Нижнем Новгороде Гончаренко обыграл Сёмина, и выиграл первый и единственный трофей с ЦСКА.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Две победы над «Реалом»

Назвать успешной лигочемпионскую кампанию сезона-2018/2019 сложно, а вот запоминающейся – точно можно: победу над «Реалом» дома 1:0 и на «Сантьяго Бернабеу» 3:0 болельщики точно не забудут. Ровно как и тот факт, что двух побед над сильнейшим клубом мира не хватило, чтобы выйти хотя бы в Лигу Европы: помешали ничья с «Викторией» в гостях, два поражения «Роме» и проигрыш чехам дома.

Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

1:5 с «Лудогорцем»

Еврокубки-2019/2020 получились провальными, и не задалось у ЦСКА с первого же тура Лиги Европы: «армейцы» получили 1:5 с «Лудогорцем» на выезде. Как итог – одна победа из шести и последнее место в группе с не самыми громкими соперниками.

Прогресс Головина

Александра Головина к основе подтянул Леонид Слуцкий, но раскрылся полузащитник уже при Гончаренко – лучший свой сезон в ЦСКА Саша провёл именно при нём.

«Два года назад Леонида Слуцкого очень критиковали за приглашение Головина на чемпионат Европы, но я вживую видел тренировки многих команд – «Вильярреала», «Боруссии» — мне есть с чем сравнить, – говорил Гончаренко в интервью «Чемпионату» в мае 2018. – И физически, и тактически, и ментально Головин полностью соответствует топовому уровню».

Конец серии Акинфеева

Гончаренко поменял схему – ЦСКА начал играть в три центральных защитника, что сказалось на надёжности обороны. Это помогло команде наконец прервать серию Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов. Произошло это в матче против «Бенфики» в сезоне-2017/2018.

Побег

В мае 2020 Гончаренко продлил контракт с клубом на год, а спустя месяц сбежал: после поражения от «Зенита» со счётом 0:4 он написал заявление об уходе, попрощался с командой и уехал в Беларусь. К тому моменту он уже несколько раз просил его отпустить, но руководство клуба каждый раз уговаривало его остаться. В итоге спустя пару дней Гончаренко остыл, вернулся в Москву и после долгих переговоров решил отозвать своё заявление.

И потом обыграл «Спартак».

Гончаренко написал заявление об уходе, а потом передумал. Что происходит в ЦСКА? К «Спартаку» «армейцев» будет готовить белорусский специалист.

Тирада в прямом эфире

Досталось тогда Мусе, который не пожал ему руку после замены. Тогда белорусский специалист в свойственной ему манере пообещал оставить нигерийца на скамейке запасных до конца жизни. На пресс-конференции Гончаренко подостыл: «Это что-то внутреннее, семейное. У нас здоровый коллектив, такие перепалки тоже могут быть. На эмоциях что-то наговорили».

Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

«Лицо попроще»

Во время матча с «Сочи» в 16 туре сезона-2019/2020 Гончаренко чуть-чуть повздорил с судьями.

– Эй, товарищ судья, эй! Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще сделайте, хорошо?

– Да, хорошо, – ответил один из арбитров.

А дальше был матный пассаж Гончаренко о наших судьях, их профессионализме, а также их малочисленности на европейской арене. Позже Гончаренко сказал, что его поведение было неправильным, но болельщики всё равно уже выпустили мерч с его фото и фразой «лицо попроще».

Рукопожатие, которого не было

После четвертьфинального матча со «Спартаком» Доменико Тедеско бросился пожать руку Гончаренко, на что тот показал жестом, что делать он этого не собирается. Но немец пошёл до конца и попытался с лёту обнять коллегу, на что главный тренер ЦСКА отреагировал одёргиванием и быстрым уходом в подтрибунку.

На пресс-конференции Гончаренко философски подошёл к объяснению этого момента: «Что на тренерской скамейке – то там и останется. У нас хотят, чтобы тренеры сидели на трибунах. Футбол – эмоциональный вид спорта, а нас штрафуют, [в правила] вносятся изменения. Мне и в ложе понравилось, но там не чувствуется нерв игры. Неправильно, чтобы тренеры там сидели».

План Гончаренко снова не сработал. Логика тренера стала проблемой для ЦСКА Пара Ахметов – Обляков провалилась, Рондон не справился, а Эджуке был слишком оторван от командных действий.

Молодёжь

С лета 2018 года, когда средний возраст команды сильно упал, Гончаренко частенько говорил про молодёжь. Например:

20 сентября 2019: «Молодым ребятам надо пройти через такие матчи»

24 октября 2019: «Надо улучшать молодую команду тренировками. Добивается команда результатов только когда она опытная. Это может звучать как оправдание, но приобретается опыт иногда путём вот таких поражений»

20 мая 2020: «У ЦСКА перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге»

28 октября 2020: «У ЦСКА молодая команда, резерв для роста у многих серьезный»

25 ноября 2020: «У нас молодая команда, мы умеем играть интенсивно»

Конечно, без Березуцких, Игнашевича и Вернблума Гончаренко удалось собрать вполне боеспособную молодую команду, которая нет-нет, да показывала класс. Но последнее время разговоры про молодёжь выглядели уже как оправдание, что его идеи не работают здесь и сейчас.

Время уходить красиво (с).

Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

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