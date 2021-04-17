Крутое спасение «Зенита» в Краснодаре! Замены Дзюбы и Малкома разбудили чемпиона

«Краснодар» упустил преимущество в два мяча над «Зенитом». Теперь отрыв чемпиона от «Локомотива» составляет шесть очков, а от «Спартака» – восемь (при игре в запасе у красно-белых).

«Зенит» второй матч подряд сыграл без Деяна Ловрена. Хорватский капитан залечивает травму и, вероятно, вернётся на поле только к игре 28-го тура с «Локомотивом». Между тем, перед встречей в Краснодаре на карточках «висел» и второй центральный защитник санкт-петербургской команды Ярослав Ракицкий. Если бы украинец получил жёлтую, то пропускал бы следующий тур РПЛ. Однако этого не произошло, а дисквалификацию за четыре «горчичника» заработал Сердар Азмун.

Центральный матч тура стал самым посещаемым в Краснодаре в нынешнем сезоне. Стадион разрешили заполнить на 50%, а это почти 20 тыс. болельщиков. Около тысячи человек приехали поддержать «Зенит».

У санкт-петербуржцев схема в атаке напоминала 4-2-2-2: Малком и Далер Кузяев давали больше предложений по центру и в полуфлангах. Сергей Семак продолжает искать лучшие варианты с точки зрения тактики и раскрытия игроков в разных ролях. Зенитовцы, владея мячом, пытались выманить соперника на прессинг, но команда Виктора Гончаренко не теряла головы, сохраняла баланс. Вообще, при новом тренере игра «быков», кажется, становится более рациональной, хотя, возможно, всё дело в подстройке под чемпиона. Любопытно, что Гончаренко поставил Вандерсона на левый фланг, а Виктора Классона на правый. Не исключено, что это было решение под Дугласа Сантоса: швед помогал защищаться против бразильца – лидера РПЛ по количеству точных передач в штрафную. Впрочем, по ходу игры Вандерсон с Классоном менялись позициями.

«Краснодар» забил первым же ударом в створ! В эпизоде на седьмой минуте Вильмар Барриос потерял мяч, а Чистяков ошибся при создании офсайда. Воспитанник «Зенита» Алексей Ионов здорово пробил первым касанием. Гол проверила система VAR: судья Сергей Иванов получил подтверждение, что мяч у Барриоса отняли без фола.

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Когда гости увеличивали скорость движение мяча, у ворот «Краснодара» становилось горячо. Тем не менее к перерыву статистика ударов была почти равной – 6:8 (в створ – 2:3). Артём Дзюба и Сердар Азмун не попали в цель ни разу. Допускавший много брака Малком – тоже. «Зениту», чтобы переломить игру, требовалось прибавлять и во взаимодействиях в атаке, и в прессинге, ведь в центре поля у краснодарцев (во многом благодаря роли Реми Кабелла) всегда находился свободный игрок.

Второй тайм «Зенит» начал неплохо. Малком даже мог забить правой ногой, которая обычно служит у него для опоры, тогда как левая творит. Санкт-петербуржцы заработали несколько стандартов, однако, в отличие от предыдущих матчах с «Краснодаром», не переигрывали «быков» в их штрафной после подач. Команда Гончаренко терпела в обороне и надеялась на открывания Ионова за спины защитникам сине-бело-голубых. И план «Краснодара» сработал! Воспитанник «Зенита» блестяще разобрался с Ракицким, убежав с центра поля. Опытный украинский защитник на удивление плохо сыграл в этом эпизоде.

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Семак впечатляюще отреагировал на 0:2 – произвёл одновременно четыре замены! Тренер «Зенита» показал, что для него нет авторитетов, убрав с поля даже Дзюбу с Малкомом. Два ключевых игрока атаки чемпиона так и не попали ни разу в створ, хотя сделали на пару пять ключевых передач.

Ракицкий исправился за ошибку на 75-й минуте, организовав гол фирменной длинной передачей из глубины. Впрочем, решающей в этом моменте стала ошибка выскочившего из ворот Матвея Сафонова. Если бы голкипер не сделал неуклюжее движение рукой, лучший бомбардир РПЛ Сердар Азмун вряд ли забил бы свой 16-й гол.

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Шоковая терапия от Семака вернула чемпиона в игру, гости стали более резкими и менее предсказуемыми в атаке. Краснодарцы же то ли из-за неоптимального физического состояния, то ли из-за неготовности к «Зениту» без Дзюбы дали гостям перехватить преимущество. В результате санкт-петербуржцы спаслись. Магомед-Шапи Сулейманов зазевался, завозился с мячом и позволил Кузяеву вступить в отбор на грани фола (но не за гранью, что зафиксировал VAR). То, как Андрей Мостовой почувствовал линию офсайда и пробил в касание, – высший класс.

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Во втором тайме «Зенит» перебил «Краснодар» – 10:5 (в створ – 3:3). Так что ничья, пожалуй, справедливый результат. Хотя победа «быков» заставила бы нас говорить о возвращении чемпионской гонки.