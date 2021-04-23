«Селекция ЦСКА сработала безобразно!» У коренного армейца Гришина накипело

Александр Гришин – по-своему уникальная личность в истории ЦСКА. Клубную школу и дублирующий состав он прошёл дважды в разных качествах – сначала игроком, а затем тренером. Был лидером и заводилой в первой команде, любимцем болельщиков. Теперь он в «Казанке», растит смену для «Локомотива». Но, даже покинув ЦСКА, не может равнодушно наблюдать за тем, что происходит внутри и вокруг близкого ему клуба.



Слух Александра Сергеевича неприятно резанула фраза, услышанная накануне в эфире федерального спортивного канала. И он решил высказаться. Накипело.



Приводим его эмоциональный монолог целиком.

— С удивлением вчера узнал, что, оказывается, Головина, Чалова и других игроков довёл до команды мастеров Аксёнов (тренер молодёжки ЦСКА. – Прим. «Чемпионата»). Это неправда. Некорректно так возвышать Аксёнова. Мы с Минько работали и доводили ребят до таких команд, как «Монако», «Зенит» и ЦСКА. Головин, Караваев, Никитин, Чернов, Жамалетдинов, Чалов, Кучаев, Помазун, Тикнизян – все эти ребята прошли через наши руки. А за семь лет работы Аксёнова никого никуда не продали и не продвинули. С тех пор, как мы с Минько ушли, заиграл один Марадишвили.

«Федя всегда забивал, а в Тимура не верили». Сборная воспитанников Гришина Подытоживая семилетний период работы Александра Гришина в дубле ЦСКА, мы составили сборную его воспитанников, а тренер её прокомментировал.

Когда люди говорят неправду в прессе, это не красит их. Неприятно. Нужно говорить объективно. Если он такой хороший тренер, почему за семь лет никто никуда не попал? В молодёжном первенстве можно выиграть всё что угодно, играя ребятами на два-три года старше, но по итогу никого не дать большому футболу.



Раньше все занимались футболом, а не завоеванием первых мест в молодёжном первенстве. Потому и игроки появлялись. Мы были заточены под доведение футболистов до первой команды. За что нас всегда хвалил Евгений Леннорович, надо отдать ему должное.

Гинер нас не дёргал ни за первое, ни за второе место, а просто говорил: «Саш, Валер, нужно вырастить игроков для первой команды».

Команда их и получала: Головин, Кучаев, Чалов, Помазун, Тикнизян, Караваев и так далее. Нужно футболом заниматься, а не первые места занимать и потом рассказывать, какие вы хорошие тренеры. Вы игроков дали? Кого? Никого, семь лет прошло.

Не знаю, в чём конкретно причина застоя Чалова, нужно спрашивать с тех, кто сейчас с ним работает. Но после того, как мы его отдали, он забил 15 мячей. Что дальше с ним происходит – не наш вопрос. В клубе должно быть всем интересно, что с ним творится. Не секрет, что его хотели в Англию продать. Свой воспитанник в АПЛ был бы большим плюсом для имиджа клуба. А сейчас Чалову стоит покопаться в своей голове и понять, почему так происходит. Я считаю, что у Феди ещё большой потенциал, он заиграет и принесёт пользу ЦСКА.



Что касается Олича, он не виноват, что попал сейчас в такую ситуацию. Мы можем спросить с него только после предсезонки. У Ивицы нет рычагов управления командой, потому что селекция сработала безобразно. Кем ему играть? Посмотрите на скамейки в матче «Локо» и ЦСКА. У первых сидят Сильянов, Мухин, Куликов, которые выходят и усиливают игру «Локомотива». А у Олича на лавочке четыре игрока, три из которых – нападающие.



Кто куплен за два года и кто заиграл? Один Эджуке? И то не игрок топ-уровня для решения задач. Чидеру нужно направлять, но он единственное светлое пятно, которое можно поставить в пример. Остальные где? Фукс, Гайч?

Как можно было Гайча купить за такие деньги? По первой игре было видно, что это не уровень.

Вопросы к селекции и работе школы. Где воспитанники, которых мы раньше давали? Школа, выходит, тоже не даёт футболистов? Получается, так. Когда в прессе потом появляются другие высказывания – это не очень красиво по отношению к тем людям, которые работали в клубе и делали что-то для него.