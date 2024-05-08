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Сергей Терехов: «Спартак» — народная команда, я рос на нём

Сергей Терехов: «Спартак» — народная команда, я рос на нём
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Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов рассказал о своём отношении к московскому «Спартаку».

«Спартак» – народная команда? Безусловно. Я рос на «Спартаке». По телевизору показывали их одних», — приводит слова Терехова Metaratings.

Напомним, после 27 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» заработал 43 очка. Красно-белые располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. Следующую игру внутреннего первенства красно-белые проведут на своём поле с «Краснодаром», игра состоится 11 мая и начнётся в 16:30 по московскому времени. В нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России «Спартак» дошёл до финала Пути регионов, где встретится с калининградской «Балтикой». Встреча пройдёт 14 мая в Калининграде.

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