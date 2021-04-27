Восемь болельщиков – максимум! В Швеции оригинально вернули зрителей на стадионы

В РПЛ уже давно, хоть и в ограниченном количестве, пускают болельщиков на стадионы. Во многих других чемпионатах присутствие футбольных фанатов на трибунах до сих пор запрещено. Чуть больше двух недель назад стартовал чемпионат Швеции – Аллсвенскан. Власти страны всё-таки приняли решение допустить любителей футбола на стадионы, но в очень малом количестве, которое вас точно удивит – восемь человек. Оригинальный ход!

В начале пандемии Швеция не вводила жёсткий карантин. В качестве рекомендации шведское правительство посоветовало соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски. Оставила открытыми заведения общепита. Тем не менее в прошлом году старт сезона чемпионата Швеции всё же перенесли и возобновили соревнования в середине июня без зрителей.

В этом году, несмотря на высокий уровень заболеваемости в стране (по 15-20 тыс. заражённых в сутки. – Прим. «Чемпионата»), многие общественные места в Швеции продолжают быть открытыми для посещения. А в начале апреля власти разрешили допустить болельщиков на стадионы в количестве восьми человек.

Дело в том, что 24 ноября 2020 года премьер-министр страны Стефан Лёвен объявил о снижении предельной численности сборищ с 50 до восьми человек. Поэтому и матчи чемпионата Швеции может посещать столько же болельщиков. Перед игрой каждый клуб проводит лотерею, по итогам которой восемь счастливчиков получают шанс увидеть игру любимой команды на стадионе. Например, вот так поддерживали свой клуб поклонники «Юргордена» в матче против «Норрчёпинга» (1:0), стараясь создать хоть какую-то атмосферу на трибунах.

Фото: dif.se

В минувшие выходные АИК в дерби на «Френдс Арене» переиграл «Хаммарбю» со счётом 2:0. После матча футболисты хозяев отправились к фанатам, чтобы поблагодарить их и вместе с ними отпраздновать победу. Сотрудников и игроков АИКа было гораздо больше – выглядело это очень необычно.

Генеральный секретарь Ассоциации элитных футбольных дивизионов Швеции Матс Энквист не понимает, почему в других общественных местах возникают скопления людей, а на стадионы пускают болельщиков в минимальном количестве.

«У меня есть ощущение, что нас не рассматривают как крупную организацию, коей мы на самом деле являемся. Органам здравоохранения проще находить решения для баров и торговых центров, но не для нас. И я даже не знаю почему», — написал Энквист в «Твиттере».

После трёх туров чемпионата Швеции с девятью очками лидирует «Юргорден». За ним следует «Мальмё» (7 очков), а замыкает тройку «Сириус» (7). Шведским болельщикам остаётся надеяться на то, что скоро над ними перестанут издеваться и допустят на стадионы в нормальном количестве.