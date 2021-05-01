«Плечо сильно воспаляется после матчей». Как тренер губит карьеру талантливого футболиста

В начале прошлого года Маркус Рашфорд надрывался ради «Манчестер Юнайтед». 21-летний нападающий терпел постоянную боль и не пропускал ни матча, хотя травма требовала отдыха и терапии. Перед переигровкой встречи 3-го раунда Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» англичанин провёл восемь матчей за 28 дней – ротация Уле-Гуннара Сульшера почти не касалась Рашфорда. Однако вечно обманывать организм невозможно: 15 января Маркус продержался всего 16 минут, присел на газон и попросил замену.

Врачи диагностировали двойной стрессовый перелом спины. По иронии, именно в том матче Рашфорд установил историческое достижение и стал четвёртым самым молодым игроком в истории, который провёл за клуб 200 матчей. Стрессовый перелом – прямое следствие чрезмерной нагрузки, усталости и накопившихся микротравм, которые ведут к разрушению кости. Эксперты возмутились безответственностью «МЮ»: вместо того чтобы предоставить звезде время на восстановление, тренер загонял его до тех пор, пока операция стала неизбежной.



«Не могу поверить, что медицинский штаб в «Манчестер Юнайтед» позволил ему играть, – рассуждал выступавший за «Тоттенхэм» Джейми О’Хара. – Они должны были знать о стрессовом переломе. Если Маркуса беспокоила спина, он сделал рентген, и они всё увидели. Футболисты всегда говорят, что они в порядке, задача клуба – защищать их и заботиться. Теперь «МЮ» лишился его на ключевой отрезок сезона, и сборная, вероятно, тоже».

Форвард «МЮ» стал героем Англии. Теперь с Рашфордом советуется даже премьер-министр В 22 года почётный доктор университета и кавалер Ордена Британской империи. Красавец!

Клуб не называл точные сроки возвращения Рашфорда, но было понятно, что он пропустит не меньше трёх месяцев. Участие англичанина в Евро оказалось под вопросом, а клубу теперь приходилось без него бороться за место в Лиге чемпионов. Инсайдом о серьёзности стрессовых переломов поделился экс-нападающий «Ман Юнайтед» Робин ван Перси, который страдал от травм большую часть карьеры:



«У меня было похожее повреждение, и я лечился четыре месяца. В этот период ты мало что можешь сделать. Важно отдыхать и позволить организму восстановиться, но это трудно, потому что после стрессового перелома спина навсегда остается слабым местом. Ему нужно быть очень осторожным».



Легенда «Арсенала» Иан Райт раскритиковал Сульшера: «Он говорил, что у Рашфорда проблемы, а затем выпустил его в старте. На Сульшера оказывают серьёзное давление, чтобы он вернул «МЮ» на вершину, и он в первую очередь подумал о себе, а только потом об игроке. Сульшер поставил себя выше здоровья Рашфорда. Теперь один из их важнейших футболистов выбыл – ответственность за это лежит на тренере».

Получает больше 20 млн в год, но всё чаще сидит в запасе. Что не так с де Хеа Неудачная поездка на чемпионат мира в Россию привела к серьёзным последствиям.

Отношение коуча «Ман Юнайтед» действительно вызывало много вопросов. По информации The Telegraph, Рашфорд испытывал настолько сильную боль, что даже не мог ровно сидеть на интервью незадолго до матча против «Вулверхэмптона» и простоял большую часть разговора с Райаном Гиггзом. Другие источники говорят, что для быстрого восстановления костей Маркус пользовался специальным устройством Melmak, иначе неприятные ощущения мешали даже во время рутинных домашних дел.



Болельщики приготовились, что не увидят Рашфорда до конца сезона. Но пандемия прервала чемпионат и неожиданно сработала в пользу «МЮ»: когда в июне АПЛ возобновилась, нападающий был готов играть. С тех пор и до конца чемпионата он вышел в старте во всех девяти матчах, четыре отыграл без замен, а все остальные – минимум до 78-й минуты.

О стрессовом переломе больше не вспоминали, но проблемы со здоровьем не ограничивались одной травмой. Оказалось, что с февраля 2019-го Рашфорд 11 месяцев выступал со смещенной костью в лодыжке. Календарь не позволял устранить последствия жёсткого подката Джордана Хендерсона в матче «Ман Юнайтед» против «Ливерпуля», пока Рашфорда не отправили лечиться на несколько месяцев.



Формально травму залечили, но в августе 2020-го The Telegraph сообщил, что нападающий всё ещё играет через боль, и особый дискомфорт доставляет именно лодыжка. Клуб не распространялся на тему здоровья игрока, но иногда даже по походке Рашфорда становилось понятно, с каким трудом ему даются финты и ускорения.



Казалось, что необходимый отдых пошёл Рашфорду на пользу и помог оставить травмы позади. Однако уже в новом сезоне ситуация повторилась. Теперь у Маркуса обострилась травма плеча, которая также беспокоила игрока последние несколько лет.



Клуб повёл себя, как и в первый раз: Рашфорд не получал отдыха даже в проходных матчах и постоянно попадал в заявку, даже если в предыдущей игре просил замену. До четвертьфинала Кубка Англии против «Лестера» 21 марта нападающий пропустил лишь одну игру «МЮ» во всех турнирах. Кроме него из одноклубников так же часто выступает только Гарри Магуайр, но железного защитника в отличие от Рашфорда не мучают хронические травмы.

Азар получил десять травм менее чем за два года в «Реале». Это просто катастрофа Нападающему сильно не везёт – то новое повреждение, то рецидив старого.

Плохая форма Антони Марсьяля не позволяла ротировать состав. Эдинсон Кавани тоже не всегда доступен: сначала уругваец отбывал карантин, потом получил нелепую дисквалификацию за пост в соцсетях, а дальше тоже травмировался. Кульминацией нерационального использования Рашфорда стал ответный матч 1/16 Лиги Европы против «Реал Сосьедада». Англичанин остался в запасе, но вышел на замену в перерыве и отыграл до конца, хотя в этом не было никакой необходимости: в первой игре «МЮ» разгромил испанцев 4:0. Сульшер мог выпустить резервиста, но даже тут не рискнул и оставил лидера без отдыха.



Рашфорд тащит «МЮ» на себе, хотя с каждой следующей игрой ему всё сложнее оставаться на поле до финального свистка. «Травма привела к тому, что после матчей плечо сильно воспаляется, – рассказал корреспондент The Telegraph Джеймс Дакер. – Боль ограничивает подвижность Рашфорда во время матчей. Он не может полноценно бороться на втором этаже и вести мяч, как раньше. Одноклубников поражает его способность снова и снова преодолевать болевой порог».

В декабре 2020-го Сульшер выразил надежду, что проблемы с плечом не продлятся слишком долго и Маркус скоро восстановится, но к апрелю ситуация не улучшилась. Наоборот, появилась информация о том, что для полного восстановления игроку понадобится хирургическое вмешательство. Однако ни клуб, ни сборная не хотят терять звезду на важном отрезке сезона – чтобы удовлетворить интересы всех сторон, операцию решили провести после чемпионата Европы, который завершится 11 июля.



Не учли только состояние самого Рашфорда, который держится на пределе. Двухмесячное промедление может усугубить травму настолько, что ее последствия останутся с футболистом на всю жизнь, но из-за эгоизма боссов здоровье Рашфорда оказалось на втором плане. За четыре сезона он официально пропустил из-за повреждений всего 17 матчей (13 после стрессового перелома спины), но причина такой статистики не в крепком организме Маркуса, а в том, что ему приходится выступать травмированным.

В апреле агентство D N May Sports Management, с которым сотрудничает англичанин, публично встало на защиту клиента и объявило, что он не был полностью здоров уже два года. Рашфорд дипломатично свернул конфликт и заверил, что осознаёт возможности организма. Любовь к «МЮ» и сборной не позволяет Маркусу скандалить, даже если ему очевидно, что его используют. Начиная с марта, он доиграл до конца лишь два из семи матчей в АПЛ, но 10 лишних минут отдыха явно недостаточно для восстановления.



Ситуация с Рашфордом лишний раз напоминает, что современный футбол – жестокий бизнес. Даже миролюбивый и дружелюбный Сульшер, который и сам страдал от тяжёлых травм, готов эксплуатировать нападающего до изнеможения, чтобы не рисковать турнирными перспективами «Ман Юнайтед». Со стороны клуба было бы гуманно дать Рашфорду необходимое время на операцию и реабилитацию, но в руководстве опасаются, что без него команда провалит борьбу за место в четвёрке АПЛ и вылетит из Лиги Европы.



Нет ничего удивительного в том, что футболисты играют с ушибами и растяжениями, но самоотверженность Рашфорда граничит с абсурдом. Воспитанник «МЮ» боится навредить команде и делает вид, что всё в порядке, однако сумасшедшая нагрузка может превратить следующий этап карьеры англичанина в кошмар с постоянными операциями и ранним спадом. Такое развитие событий навредит и Рашфорду, и клубу.