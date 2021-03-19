Азар получил десять травм менее чем за два года в «Реале». Это просто катастрофа

Карьера Эдена Азара в «Реале» – сплошная катастрофа из травм: меньше чем за два года он пропустил уже 323 дня из-за травм и перенесённого коронавируса.

В Мадрид он приехал как звезда и потенциальный лидер команды: в Лондоне Азар был очень хорош и не отличался склонностью к травмам – за семь лет в «Челси» бельгиец пропустил всего 198 дней из-за повреждений. Но ожидания совсем не совпали с реальностью: вместо феерии на поле – проблемы с лишним весом и десять травм, следующих одна за другой.

В начале февраля Эден в очередной раз выбыл из-за мышечного повреждения и восстановился только к середине марта. «У Азара была сложная травма, с которой он никогда не сталкивался, – говорил за пару дней до матча с «Эльче» Зинедин Зидан. – Потом у него появился дискомфорт. Но у Азара долгий контракт с «Реалом». Когда он наберёт форму, то разнесëт вас всех к чертовой матери. Поэтому я настроен оптимистично. Обращусь к нашим фанатам: когда ты готов не на 100%, то всё становится очень сложным, но Азар добьётся успеха с нашей командой».



Азар вышел против «Эльче» 12 марта, а на следующий день появилась информация, что у него травма поясничной мышцы. Зидан снова обратился к болельщикам – попросил их быть терпеливыми и дождаться нападающего – а ещё заверил, что в клубе нет проблем с травмами: «В «Реале» работают настоящие профессионалы, которые близко общаются с игроками. Конечно, мы постараемся узнать причину произошедшего. Что-то происходит. Он всю карьеру не травмировался, это новая ситуация для него. Я не могу это объяснить».

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Как пишет Marca, Азар убеждён, что все его мышечные проблемы связаны с голеностопом, который продолжает его беспокоить спустя год после операции в Далласе. Он получил травму в ноябре 2019-го в матче с «ПСЖ», прооперировали его в марте 2020-го, хотя сначала клуб пытался лечить его консервативными методами. Последнее время боли в голеностопе усилились, из-за чего бельгиец чувствует постоянный дискомфорт. После очередной мышечной травмы сторона футболиста начала настаивать на повторной операции, но «Реал» снова выступает за консервативное лечение – это позволит Азару вернуться на поле уже через месяц, а хирургическое вмешательство выбьет его из строя до конца сезона и поставит под вопрос его участие в Евро.



Спортивный врач Хосе Гонсалес Перес сказал Onda Cero, что третья операция на голеностопе для Азара очень опасна, потому что есть риск вообще не вернуться в футбол.



Бывший глава медицинской службы сборной Бельгии Крис Ван Кромбрюгге другого мнения: «Операция – хороший вариант для восстановления гибкости голеностопного сустава. Но решать нужно как можно скорее, иначе Эден может лишиться своей мечты – сыграть на чемпионате Европы».



«Реал» и решил: клуб не верит, что очередное хирургическое вмешательство положит конец физическим проблемам футболиста, и после консультаций с различными специалистами медики команды убедили Азара, что лучше всего восстанавливаться спокойно и без каких-либо чётких сроков. Иначе говоря, его снова будут лечить консервативными методами, но на этот раз без особой спешки.



«Эдену не везло с тех пор, как он приехал, – сказал Карим Бензема. – Мне грустно за него, потому что мы знаем, что он лучший игрок. Мы можем много помогать друг другу на поле. Он хочет показать, что он звезда, и мы здесь, чтобы помочь ему. Я надеюсь, что он скоро поправится, потому что ему это нужно».

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Причин такого «невезения» несколько.



Лишний вес. Азар обожает фастфуд: настолько, что частенько возвращается из отпуска с лишними килограммами. Он сам признавался, что любит поесть, а на отдыхе – «оторваться по полной» (в плане еды). На карантине сдержаться было сложнее обычного: «Стараюсь много не есть и не заглядывать в шкаф с булочками, но это непросто». Летом Азар весил 80 кг (испанцы писали, что даже больше – 85 кг) и выглядел ну очень грузным – болельщики даже шутили, что за 160 млн евро им досталась не футбольная звезда, а пухлячок. Сбрасывать лишние килограммы с возрастом всё сложнее (метаболизм замедляется), а риск получить травму при переборе – увеличивается, потому что похудение требует от футболиста больших нагрузок.

Рецидивы и новые травмы. Для полного восстановления Азару нужны десятки тренировок, но каждый раз из-за очередной травмы тренировочный процесс приходится прерывать и перестраивать. Сказывается и тот момент, что в «Реале» его постоянно «торопят» восстановиться, что также сказывается на его здоровье. В спешке обвиняют тренера по физподготовке Грегори Дюпона, чья методика по восстановлению от травм кажется сомнительной: тренировки настолько интенсивные (потому что есть цель вернуть игрока поскорее), что вызывают новые травмы или рецидивы.



Зидан верит, что Азар ещё сможет помочь команде – и если не в этом сезоне, то уже в следующем. Но одной веры мало: бельгиец психологически очень устал от постоянных травм, которые столько времени не дают ему покоя. Эдену предстоит сложная и упорная работа не только с телом, но и с головой – иначе есть шанс пролететь мимо Евро.