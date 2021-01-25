Форвард «МЮ» стал героем Англии. Теперь с Рашфордом советуется даже премьер-министр

Сезон-2019/2020 стал лучшим в карьере Маркуса Рашфорда. Форвард «МЮ» забил 22 мяча во всех турнирах, но мог ещё больше – помешал стрессовый перелом спины в январе. Во время восстановления футболист следовал разработанной клубом программе, читал книги о психологии, играл в FIFA. А потом началась пандемия. И молодой футболист Рашфорд проявил себя как настоящий герой в глазах Англии.

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Когда стало известно, что из-за коронавируса в Британии закроют школы, Маркус выразил обеспокоенность в «Твиттере». Рашфорд понимал, что множество учеников останутся без бесплатного питания, поэтому начал сотрудничать с фондом FareShare. Эта организация собирает излишки товаров пищевой промышленности от производителей или фермеров. Например, FareShare может получить продукт в случае отмены заказа или неправильной упаковки. Затем через партнёров FareShare направляет еду на благотворительные цели.

Маркус пожертвовал около 50 тыс. фунтов и запустил совместно с фондом доставку на дом школьных обедов в графстве Большой Манчестер. В апреле стало известно, что огласка футболиста «Юнайтед» помогла фонду собрать примерно 20 млн фунтов. «Я просто пытаюсь оказать положительное влияние на следующее поколение», – объяснял футболист. Но на самом деле есть и другие причины, по которым игрок так активно включился в тему с детским питанием.

Рашфорд рос без отца, поэтому мама Мэл трудилась на трёх работах, чтобы прокормить пятерых детей. Часто этого заработка не хватало, чтобы обеспечить семью едой. Иногда Мэл даже засыпала голодной, отдавая последнее детям. Рашфордов выручала именно школа – там ребята могли питаться бесплатно.

Благодаря усилиям Маркуса весной 2020-го FareShare распространял около 3 млн обедов каждую неделю. Но Рашфорд посчитал, что этого недостаточно, и обратился с открытым письмом к правительству. «Отцы рассказывали мне, как они борются с депрессией и не могут спать из-за того, что потеряли работу в карантин и теперь не в состоянии содержать семьи. Учителя за личные деньги покупают еду для своих учеников. Такого не должно быть в 2020 году», – взывал футболист.

После этого с Рашфордом по телефону связался премьер-министр Борис Джонсон и обсудил ситуацию. В итоге власти Великобритании выделили 120 млн фунтов и продлили систему бесплатных ваучеров на еду на время летних каникул – именно об этом просил Маркус в письме. Правда, такая инициатива понравилась не всем парламентариям. В сентябре Кевин Холлинрейк (член парламента) неосторожно заявил в «Твиттере», что кормить детей – обязанность родителей. Рашфорд сразу же парировал: «Я бы вам посоветовал сначала поговорить с семьями, прежде чем такое писать».

За неравнодушную позицию Маркус удостоился звания почётного доктора Манчестерского университета, став в один ряд с Алексом Фергюсоном и Бобби Чарльтоном. А в октябре футболиста окрестили кавалером Ордена Британской империи. Такого признания Рашфорд добился всего в 22 года, но не собирался останавливаться и на этом. Маркус запустил петицию в интернете в адрес правительства с призывом принять дополнительные меры по обеспечению нуждающихся детей продуктами питания. «Ни один ребёнок во время урока не должен думать о том, что сегодня будут есть его братья и сестры или чем питаться во время каникул», – настаивал футболист.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Петицию подписали 870 тысяч человек (достаточно было и 100), но на этот раз власти отказали. Правда, через пару недель решение изменили. Джонсон снова позвонил Рашфорду и сообщил, что помощь получат примерно 1,7 млн детей, а к Рождеству, Пасхе и летним каникулам будут разработаны дополнительные меры поддержки. На осуществление этого плана выделили около 400 млн фунтов.

Англичанин не остановился и на этом — в ноябре он организовал книжный клуб для малоимущих семей. В детстве у Маркуса не было книг из-за нехватки средств, поэтому он решил помочь школьникам и в этом вопросе: «Сегодня в Соединённом Королевстве живёт более 380 тысяч детей, у которых никогда не было книг. Это необходимо изменить, потому что такие дети находятся в уязвимой среде».

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Но главной благотворительной целью футболиста остается всё же продовольственная безопасность. Добившись необходимых уступок государства, Рашфорд следит за выполнением обещаний. Недавно он поднял вопрос о скудном размере продуктовых корзин, которые доставляют детям в карантин. В социальных сетях появились фото, на которых видно, что получаемые продукты стоят около пяти фунтов вместо полагаемых 30. Уже по традиции игрок «МЮ» обсудил эту проблему с премьер-министром.

Рашфорд не останавливается, потому что чувствует отклик от людей. 7-летний фанат «Тоттенхэма» написал ему письмо, в котором выразил готовность пожертвовать карманные деньги. Дети из начальной школы в Бирмингеме захотели назвать кабинет в его честь, а болельщики «Эвертона» вывели на большой экран «Гудисон Парка» такое послание: «Спасибо, что поддержал наших детей, которые нуждались в голосе. Здесь, в Мерсисайде, и по всей стране».

Самое впечатляющее во всей этой истории то, что Рашфорд не просел в футбольном плане. На благотворительность уходит много сил и времени, но Маркус не снижает планку. В октябре он за 18 минут оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов, а в конце декабря забил 50-й гол в АПЛ. Только два игрока из «Манчестера» достигли такой отметки, будучи моложе: Уэйн Руни и Криштиану Роналду. Всего за «Юнайтед» Рашфорд настрелял 79 мячей – больше Дуайта Йорка, Робина ван Перси и Димитара Бербатова.

Маркус показал всему миру, что футболисты могут не только пинать мяч, но и решать серьёзные социальные проблемы. «Не все футболисты покупают только машины. Есть много игроков с большим сердцем», – уверен Фергюсон. Рашфорд показал, что во всём можно найти баланс. И, возможно, его поступки замотивируют других спортсменов.