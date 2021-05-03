«Юве» впервые за 9 лет мимо скудетто. Каким был мир, когда такое случалось последний раз

Начиная с сезона-2011/12 «Ювентус» ежегодно становился чемпионом – туринцы получали скудетто 9 лет подряд. В этом году их триумфальная серия прервётся – в субботу «Юве» окончательно потерял шансы на трофей, когда «Интер» обыграл «Кротоне».
Последним до установления в Серии А туринской гегемонии титул брал «Милан». «Юве» тот сезон закончил седьмым, а в ЛЧ из Серии А попал «Удинезе». Вспоминаем, что тогда происходило в мире.
Лукашенко в четвёртый раз стал президентом Беларуси
Александр Лукашенко
Фото: РИА Новости
А в сентябре 2020 года – в шестой раз.
Теракт в Домодедово
24 января в 16:32 в зале международных прилётов произошёл взрыв – в толпе встречающих подорвался смертник. Новость о произошедшем впервые была опубликована в «Твиттере» – один из работников аэропорта написал: «Молитесь, у нас на работе, в #domodedovo, взорвали бомбу». Всего в теракте погибли 37 человек, среди них было 29 россиян, а также граждане Таджикистана, Австрии, Германии, Узбекистана, Великобритании и Украины.
Сообщалось, что российские спецслужбы знали о готовящемся теракте, но подозреваемым всё же удалось проникнуть в здание аэропорта. Ответственность за взрыв взял на себя Доку Умаров.
«Арабская весна»
17 декабря 2010 года у здания администрации тунисского города Сиди-Бузид 26-летний торговец фруктами совершил акт самосожжения. Он облил себя бензином из канистры и, прежде чем зажечь спичку, прокричал: «Как я должен зарабатывать на жизнь?!». На отчаянный шаг мужчину толкнули невыносимые условия для жизни: чиновники требовали у него взятки за получение лицензии на торговлю, на них у бедняги не было денег.
Со схожими проблемами сталкивались не только его сограждане, но и жители соседних арабских стран: безработица, социальное неравенство, коррупция и авторитарные режимы. Поступок торговца фруктами повлёк за собой восстания не только в городах Туниса, но и в других государствах. Президент страны Бен Али решился на перемены, когда повстанцы начали брать верх в стычках с тунисской полицией. Он отправил в отставку правительство, дал несколько пламенных обещаний искоренить коррупцию и даже в присутствии журналистов приехал в больницу, где самоподжигатель находился после своей акции. Но это не помогло.
В начале 2011 года волна протестов захлестнула весь арабский мир: в Египте и Йемене произошли революции, в Ливии и Сирии начались гражданские войны, массовые восстания прошли в Алжире, Ираке, Иордании, Марокко и Омане, менее масштабные акции прошли в Кувейте, Ливане, Мавритании, Саудовской Аравии, Судане, Джибути и Западной Сахаре. По оценкам политологов, после Второй мировой войны в мире не проходило настолько масштабных восстаний – всего за почти два года по разным оценкам погибло от 400 тыс. до 650 тыс. человек.
Как таковых итогов у «арабской весны» нет: в каких-то странах правительство начало масштабные реформы (Иордания, Алжир, Кувейт), где-то действующую власть свергли или отправили в отставку (в Египте, Ливии и Тунисе). Всё это привело к огромным финансовым потерям в странах арабского мира, массовой миграции населения в страны ЕС и бурному росту цен на нефть.
Фукусима
Фото: Toshiharu Kato/Getty Images
11 марта у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой от 9,0 до 9,1 балла, результатом которого стало мощное цунами – высота волны достигала 10 метров. Из-за двух разрушительных стихий на АЭС «Фукусима-1» произошли взрывы в трёх энергоблоках, из-за чего в атмосферу попали летучие радиоактивные элементы, среди которых изотопы йода и цезия. Радиационной аварии присудили 7-й, максимальный, уровень по Международной шкале ядерных событий.
Всего в результате землетрясений и цунами погибло 15 597 человек, 5694 было ранено, а 4980 пропали без вести. Из-за аварии на АЭС эвакуировали 164 тыс. жителей, 39 тыс. до сих пор не вернулись в свои дома, а порядка 2000 человек преждевременно скончались.
Запуск «Игры престолов»
Первая серия культового сериала HBO вышла 17 апреля, и сюжет, в основу которого заложены политические интриги, приведшие к гражданской войне, той весной был как никогда актуален (см. «арабская весна»).
Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: John Stillwell/Getty Images
Старший сын принца Чарльза и принцессы Дианы, очевидный наследник (то есть второй в очереди) женился на своей давней подруге Кейт Миддлтон 29 апреля 2011 года в лондонской Соборной церкви Святого Петра в Вестминстерском аббатстве. За пышным событием королевской семьи наблюдали по всему миру – церемонию посмотрели около 300 млн человек, из которых 26 млн следили за ней в прямом эфире.
Уничтожение бен Ладена
Основатель международной террористической организации брал на себя ответственность за крупнейшие мировые теракты, в том числе за подрыв башен-близнецов в Нью-Йорке. С 2001 года являлся главной целью борьбы с международным терроризмом, но уничтожить его смогли только спустя 10 лет. 2 мая 2011-го Усаму бен Ладена ликвидировали в ходе операции «Копьё Нептуна», инициированной Бараком Обамой.
Брейвик
22 июля в Норвегии произошло два теракта – один в Осло, другой на острове Утёйа. Националист Андерс Беринг Брейвик сначала активировал бомбу, оставленную в столице на парковке около комплекса правительственных зданий, а после на пароме переправился на остров, где устроил массовую стрельбу, которая длилась 1,5 часа. В обоих случаях он усыпил бдительность охраны, переодевшись в полицейскую форму.
Всего жертвами двойного теракта стали 77 человек. Брейвик сразу же признался в совершённых убийствах, но отказался называть это преступлением. «Я представляю норвежское сопротивление», – сказал он на суде. — Через 10 лет этнические норвежцы будут составлять меньшинство жителей Осло. Мы не собираемся сидеть и смотреть на это сложа руки».
Брейвика признали вменяемым и осудили на 21 год лишения свободы с возможным продлением наказания на пять лет.
Гибель хоккейного «Локомотива»
Фото: РИА Новости
7 сентября под Ярославлем разбился самолёт, совершавший рейс Ярославль — Минск, на его борту находился основной состав хоккейного «Локомотива» – команда направлялась в Беларусь на первый матч КХЛ. Полёт продлился всего несколько секунд: после взлёта лайнер столкнулся с радиомаяком и затем врезался в землю рядом с рекой Туношна. 43 человека погибли сразу, ещё двое – хоккеист Александр Галимов и инженер Александр Сизов — были госпитализированы. 12 сентября Галимов скончался в больнице от полученных травм, Сизов выжил.
7 миллиардов
30 октября 2011 года в Калининграде в семье Николаевых родился сын, которого назвали Пётр, – он стал 7-миллиардным жителем Земли.
Запуск Северного потока
8 ноября магистральный газопровод, проходящий по дну Балтийского моря от России до Германии, был официально запущен, и по первой нитке начались поставки газа.
Смена вождя в КНДР
Ким Чен Ира на посту верховного вождя, главы партии и главнокомандующего Корейской народной армией сменил его сын, Ким Чен Ын.
Популярные песни года: Don Omar — Danza Kuduro ft. Lucenzo и LMFAO ft. Lauren Bennett, GoonRock — Party Rock Anthem.
Фильмы года: «1+1», «Король говорит» («Оскар»).
Курс доллара к рублю: максимум – 32,67 руб., минимум – 27,26 руб.
Курс евро к рублю: максимум – 43,63 руб., минимум – 39,27 руб.
Золотой мяч: Месси.
ЛЕ: «Порту».
ЛЧ: «Барселона», последний лигочемпионский трофей Гвардиолы.
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