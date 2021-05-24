Играл против Пеле, брал бронзу ЧМ, а потом угодил в тюрьму. Драма игрока «Зенита» Данилова

Крайний защитник «Зенита» Василий Данилов останавливал Пеле, Эйсебио, Гарринчу. Выиграл бронзовые медали чемпионата мира 1966-го. Был крайком современного типа – подключался к атакам, бил, раздавал, врывался. А уже через несколько лет после бронзы жил, по собственным словам, в общаге на стадионе. Там же его обокрали – вынесли медаль чемпионата мира, кубки, фотографии.

А через несколько лет Данилов уже сам попался на краже и загремел в тюрьму на три года. Умудрился сбежать из колонии, но вернулся с повинной. Через несколько лет о Данилове забыли. Говорили, что умер. Но всё это оказалось неправдой: на восьмом десятке лет ветеран перебрался из коммуналки в собственную квартиру.

В его жизни были триумфы, тяжёлая травма, кражи, безденежье. 13 мая Василию Данилову исполнилось 80 лет.

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Драки на кастетах

Проблемы с законом у Данилова появились в детстве. Но от ранней отсидки спас спорт. Будущий рекордсмен «Зенита» дебютировал во взрослом футболе в 12 лет в чемпионате Тульской области.

– Компания своя – кастеты… – вспоминал Данилов в интервью пресс-службе «Зенита». – Берёшь в руки, идёшь. Без этого не обойдёшься. Начинается битва. Возвращаешься, тебе говорят: «Опять ты связался! Играй в футбол, больше никуда не ходи!»

И Данилов последовал совету. В 1961-м, в 20 лет, пробился в основу «Зенита», в 21 попал в список 33 лучших игроков СССР.

Очевидцы игры Данилова называли его резким, мобильным и скоростным универсалом, не привязанным к конкретному флангу. Прыгучим, несмотря на рост в 172 сантиметра. Данилов часто подключался к атакам, входил в штрафную, мощно бил, раздавал голевые передачи. Другая особенность – амбидекстрия. Футболист всю карьеру утверждал, что у него нет рабочей ноги и он использовал ту, которая удобнее в конкретном эпизоде.

В 1965-м Данилова поставили на первое место в списке 33 лучших игроков СССР и даже вызвали в сборную. За неё он сыграл 23 матча – рекорд для игроков «Зенита» советской эпохи.

Обвинение Яшина

На чемпионате мира он сыграл в четырех матчах из шести возможных. С Даниловым на фланге наши обыграли Италию (1:0) в группе, Венгрию (2:1) в четвертьфинале, проиграли ФРГ (1:2) в полуфинале и Португалии (1:2) в матче за третье место.

Через 50 лет Данилов назвал одним из виновников невыхода в финал Льва Яшина.

– Могла сборная СССР лучше выступить? Сто процентов! С немцами в полуфинале должен был стоять Кавазашвили. Чувствовалось – Яшин не тот, весь бледный. Помните, как в Чили в 1962-м запустил издалека? С ФРГ – то же самое! Беккенбауэр бьёт, до ворот метров тридцать. Ладно, думаю, не так уж сильно летит. И вдруг – пропускает. Кавазашвили был сильнее? В тот момент – конечно. В раздевалке об этом говорили открытым текстом. Но Морозову звонили из Москвы с инструкциями. Яшина убрать в запас не позволили, – рассказал Данилов «Спорт-экспрессу» в 2015-м.

В 27 лет защитник получил травму мениска, которая привела к замене сустава. В 67-м он сыграл последний матч за сборную, а через год – за «Зенит».

Тюрьма и побег

Данилов пробовал заиграть в «Локомотиве», ленинградском «Динамо», но без успехов. Проведя два года без футбола, в 1972-м перешел в новгородский «Электрон». Призёр чемпионата мира рассказывал, что жил в общаге на стадионе. Там Данилова обокрали в первый раз. Вынесли майку Гарринчи. Через год он окончательно закончил с футболом. Работал грузчиком, тренировал в «Смене». Потом его вновь обокрали. Вынесли самую ценную медаль с ЧМ-1966, а также фотографии, вымпел и заграничный журнал, где игрок на обложке стоял с Пеле.

А в 1979-м Данилов сам угодил в тюрьму за кражу.

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– После развода я жил в коммуналке. Потерял ключ, звоню соседке. Отвечает: «Дома буду через два часа». Я, как назло, простудился, температура. Не на улице же болтаться. Решил перекантоваться у приятеля, с которым во дворе играл в футбол, в домино. Вскоре зашли два парня. Я на кровати лежал, даже не прислушивался, о чём они переговаривались с хозяином квартиры. А через полчаса – менты. Всех замели. За что? У меня был знакомый в милиции, как-то предупредил: «Вася, ты в эту квартиру не ходи. Ребята там собираются хулиганистые. Шапки снимают, цепочки…». Но я не придал значения, – вспоминал Данилов в интервью «Спорт-экспрессу».

Похоже, что в квартире хранили краденое. И по словам Данилова, милиция вникать не стала. Адвокат посоветовал бывшему футболисту сознаться в содеянном. Данилов сидел в «Крестах». Вспоминал, что как-то его привели к «авторитетам», которые хотели увидеть футболиста сборной.

Со временем его перевели в колонию-поселение. Заключённых гоняли на работы за 50 километров и заставляли строить дачи начальству. Данилов сбежал и полгода скрывался. Но не выдержал – явился с повинной, получив за побег полтора года.

В 1985-м Данилов вышел на свободу.

Смерть в газете, помощь Миллера и Кержакова

После выхода из тюрьмы случился развод с супругой. А фамилия Данилова стала токсичной для футбола.

– Издавались книги, справочники про «Зенит», где перечислялись даже дублеры, а о Данилове – ни строчки. Словно не было такого игрока в истории клуба, сборной. Как-то сосед притащил газету, где написали, что Данилов давно умер. Но и это пережил. В 1997-м Орлов с Симоняном мне помогли «заслуженного» получить, напомнили начальникам – Данилов еще живой… За 1966-й звание всем дали, кроме меня, – вспоминал он.

В 2015-м призер чемпионата мира получал пенсию в 11 тысяч рублей от государства и пять тысяч – от «Зенита». На восьмом десятке лет Данилов решил жилищные проблемы. Глава «Газпрома» подарил ему недостающие 70 тысяч рублей.

– Стоим втроем на «Петровском»: Завидонов, Храповицкий и я. Мимо идет Миллер: «Ветераны, какой счёт будет?». Завидонов в ответ: «Да выиграет «Зенит». А вот ветеран наш теснится в коммуналке, помочь бы...». На меня кивает. Миллер сразу: «Сколько нужно?» – «70 тысяч». – «Долларов?» – «Рублей!»

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Также на восьмом десятке лет Данилову сделали операцию на травмированном колене, из-за которого пришлось закончить в сборной и «Зените».

– Большую помощь и Саша Кержаков в этом вопросе оказал. Сначала позвонил, рассказал про знакомого врача в медицинском центре на Малой Конюшенной. Приободрил. Сказал: «Поезжайте туда, всё будет хорошо». Ну и операцию мне оплатил. Спасибо ему огромное! – рассказал Данилов «Спорту День за Днём» в 2016-м.

Данилов называл чемпионат мира 1966-го главным событием в футбольной жизни. Признавался, что иногда плачет, вспоминая те моменты. Главное, чтобы положительные эмоции и слёзы радости перекрывали тяжёлые моменты биографии.