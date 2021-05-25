Добрались домой на деньги игрока, который должен был перейти в команду, но так и не перешёл.

«Нас пытались разыскать – рейс есть, а команды нет». Как «Зенит» улетел на выезд и пропал

Первая половина 90-х – самый мрачный период в истории «Зенита». В высшую лигу первого чемпионата России (сезон-1992) команда попала благодаря распаду СССР, но сразу же финишировала в зоне вылета. Потом три сезона в первой лиге и возвращение в элиту. Домашние матчи на стадионе Кирова тогда собирали по 100–200 зрителей, а с одного из выездов на Дальний Восток футболисты возвращались так долго, что в Санкт-Петербурге заговорили о пропавшей команде.

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1994 год. 22 и 25 мая «Зенит» провёл спаренные матчи с «Океаном» в Находке (1:3) и «Лучом» во Владивостоке (0:0). Изначально путешествие осложнялось тем, что прямых рейсов между Санкт-Петербургом и одной из крайних точек на карте страны не было. Более того, в целях экономии «Зенит» после игры с «Лучом» должен был добираться обратно из Хабаровска. Первую ночь после игры команда провела в поезде до крупнейшего города Дальнего Востока.

Спешки не было. Ведь начальник «Зенита» связался с аэропортом Хабаровска, где ему сообщили, что рейс в Санкт-Петербург задерживается. Но уже добравшись с вокзала в аэропорт, футболисты узнали, что самолёт давно улетел. Нормальная история для того времени.

Вместе с игроками «Зенита» из Хабаровска в Санкт-Петербург добирался Александр Аверьянов – сын известного в России тренера Александра Аверьянова. 25-летний футболист на тот момент был травмирован, но «Океан» и «Зенит» уже достигли принципиальной договоренности о его трансфере. «Был он с женой, маленьким ребёнком, двумя тюками, телевизором и всеми своими сбережениями», – вспоминал главный тренер той команды Вячеслав Мельников в интервью клубному журналу «Наш Зенит».

Игроков и тренеров вывел из прострации ходивший по аэропорту кавказец. Он рассказал о самолёте, который только что доставил в Дальневосточный округ солдат-срочников. Пилоты, по его словам, набирали пассажиров в Москву, чтобы не везти обратно пустой борт. Сейчас похожим образом набирают пассажиров водители маршруток. Вот только у зенитовцев оставалась одна проблема: деньги на билеты уже потратили, платить за рейс было нечем.

В отсутствие мобильных телефонов и банковских карточек вопрос закрыли благодаря тому самому Аверьянову. У футболиста нашлись две тысячи долларов. Расходы ему обещали возместить по возвращении в Санкт-Петербург.

До 25-го взлётного поля в аэропорту Хабаровска команду везли на военной машине с решётками. Многие переживали, что это афёра, пока милитари-грузовичок не остановился перед самолетом Ту-154.

Борт, доставивший срочников во Владивосток, должен был прилететь с игроками «Зенита» в Москву, но приземлился и надолго задержался в Новосибирске. Изначально там сели на дозаправку. Однако ожидание растянулось на несколько часов из-за того, что по технике безопасности пилоты не могли продолжать полёт. Самолет с выключенным двигателем остался на взлётно-посадочной полосе.

Фото: vladimirkulik.ru

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«У нас был один московский парень, Мишка Левин, так он сквозь слёзы говорил, что больше никогда не будет играть в футбол», – делился историями Мельников в книге «Правда о «Зените»».

Несколько часов зенитовцы терпеливо ждали, пока лётчики отоспятся. В ожидании экипажа команде, разделившейся на две группы, удалось затариться в здании аэровокзала. Первая часть игроков купила пирожки с повидлом. Вторая – крепкие напитки. Так прошла вторая ночь. В Санкт-Петербурге никто не знал, куда исчез «Зенит». На самолёте, прибывшем из Хабаровска, футболистов не оказалось, хотя «Луч» заверил, что команда покинула город.

Следующая остановка была намного ближе к Москве, но совсем не в столице. Рейс завершался на военном аэродроме под Клином. Игроки и тренеры «Зенита» узнали об этом от экипажа в последний момент. По воспоминаниям участников, сил закатывать скандал уже не было. Оставалось сесть на электрички и доехать до Твери. Игроков с баулами пропускали битком набитые составы. Занять целый вагон не получалось. Этот этап путешествия «Зенит» преодолевал частями.

На перроне в Твери (второй день после игры во Владивостоке) наступил постапокалипсис. На последние деньги игроки купили батоны и варёную колбасу. Вместе с футболистами к тренеру Мельникову за нарезанными бутербродами подошёл околачивавшийся на перроне бомж, издавший сиплый рык: «А мне?» В этот момент один из уже протрезвевших футболистов заплакал.

«В конце концов, мы добрались до Санкт-Петербурга: грязные, голодные, холодные — двое суток в дороге. Только тут уже сообразили, что совершенно забыли сообщить кому-нибудь, что опоздали на хабаровский самолет… Нас тут всё это время пытались разыскать — рейс ведь прибыл, а команды нет», – рассказывал Мельников.

Возвращение в Санкт-Петербург стало счастливым концом приключения. С телефона-автомата Московского вокзала удалось дозвониться до базы в Удельной, чтобы футболистов встретил автобус.

Александр Аверьянов-младший тоже добрался из Находки в Санкт-Петербург, но игроком «Зенита» так и не стал. Клуб не сразу рассчитался с ним за билеты на самолёт. На подписание контракта денег уже не нашлось.