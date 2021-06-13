Евро-2020. День третий. Совершит ли сборная Украины исторический прорыв?

Безусловно, скандал с формой сборной Украины перед Евро-2021 подогрел интерес российских болельщиков к выступлению наших соседей. Интересно же — будет ли специальный делегат УЕФА перед матчами проверять форму украинцев на предмет нанесения запрещённых выражений?

Впрочем, главное всё равно будет происходить на поле. Команда Андрея Шевченко ведь может совершить исторический прорыв в плей-офф чемпионата Европы.

Англия стремится к домашнему финалу

Открывать программу третьего игрового дня будут сборные Англии и Хорватии — вероятные лидеры квартета D. Мощь и упорство хорватов отлично запомнились нам всем по чемпионату мира в России, однако за три года команда серьёзно обновилась. Да, великолепный Лука Модрич всё ещё в строю, но ему уже 35. Есть в команде и другие звёзды — Ковачич, Брозович, Влашич, но говорить о том, что финалисты ЧМ-2018 замахиваются на европейский трофей, пожалуй, опрометчиво.

У той же Англии шансов, как кажется, намного больше. У подопечных Саутгейта тоже не всё безоблачно: в Лиге наций англичане смотрелись не очень здорово. Но на Евро приехала молодая, но очень боеспособная команда. Помочь ей должны и родные стены: сборная Англии сыграет в Лондоне не только три матча группы, но и полуфинал с финалом. Если дойдёт до них, конечно.

Балканский дебютант

Сборная Северной Македонии впервые в своей истории выступает на крупном турнире. Для Горана Пандева и его соотечественников само выступление на Евро-2021 — уже большой успех. А если уж получится избежать трёх поражений, то это будет большая сенсация.

Лучший шанс набрать какие-то очки у македонцев будет в матче с Австрией. Но класс австрийских футболистов, конечно, выше. Один только Давид Алаба чего стоит!

Будет ли исторический прорыв сборной Украины?

Матч Нидерланды — Украина, скорее всего, привлечёт намного больше внимания, чем первый поединок в группе С. По всей видимости, именно в этой встрече может решиться судьба первого места. «Оранжевые», несмотря на то что переживали в последние десять лет заметный спад, выглядят в этом сражении фаворитами. Однако команда Андрея Шевченко — крепкий орешек.

Украинцы, уверенно вышедшие на Евро из отборочной группы с Португалией и Сербией и поднявшиеся в дивизион А Лиги наций, вполне могут совершить ещё один исторический прорыв: впервые в своей истории выйти в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Евро-2020. 13 июня. Воскресенье

Расписание матчей третьего дня

16:00. Группа D. Англия – Хорватия («Россия 1»)

19:00. Группа С. Австрия – Северная Македония («Матч ТВ»)

22:00. Группа С. Нидерланды – Украина (Первый канал).