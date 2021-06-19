Вице-чемпионы мира рискуют не выйти из группы на Евро! Хорватские СМИ негодуют

Хорватия сыграла вничью с Чехией, и теперь вице-чемпионам чемпионата мира – 2018 обязательно в последнем туре нужно обыгрывать шотландцев, чтобы попытаться выйти из группы хотя бы с третьего места. Последний раз хорваты не побеждали в двух играх на групповом этапе на ЧМ-2006.

«Чехи нас физически съели за первые 45 минут, – разобрал игру сборной Хорватии для издания Index бывший хорватский футболист Горан Томич. – Физически они были намного сильнее, чем мы, и в первом тайме игра была полностью за ними. Чехи постоянно давили и атаковали, а мы, вместо того чтобы задушить эти чешские волны, постоянно отдавали длинные передачи на Ребича, который потерялся между двумя или тремя чешскими великанами по 190 сантиметров. Мы даже не пытались играть в первом тайме, поэтому Чехия доминировала. К счастью, в дальнейшем всё изменилось. Мы стали играть лучше. Далич внёс несколько важных изменений, вышли игроки, которые привнесли дополнительный импульс, энергию и агрессию. Я бы сказал, второй тайм – это образец того, к чему мы должны стремиться. Если хотим остаться на этом турнире».

Издание Vecernji list, в отличие от бывшего футболиста, не стало подбирать выражений. «Это не настоящая Хорватия», – гласит заголовок статьи на главной странице сайта.



«В одном провальном и одном чуть более удачном тайме Хорватия сыграла вничью с Чехией. Насколько важна психология в ведущих видах спорта, было наиболее очевидно во вчерашней игре в Хэмпден-парке. В играх нашей сборной редко бывает, когда всего через десять минут становится понятно, что концепция игры была неправильной. Но вчера это случилось. …>



После гола Ивана Перишича мы вернулись в психологическом смысле. Но для победы над чехами нам не хватало заряда, настоящего желания… Совершенно ясно, что со сборной что-то не так», – пишет VL.

Колумнист издания Томислав Дасович отмечает: это не то, чем может и должна гордиться сборная, занявшая второе место на чемпионате мира. «Мы, конечно, можем выйти из группы, если обыграем шотландцев. «Если». Кто знает, сможем ли мы изменить эту дисфункциональную, временами хаотичную игру», – пишет он.

Издание Seta24 тоже отметило: «клетчатые» лишь отдалённо напоминают ту сборную, что была на чемпионате мира: «Хорватия должна обыграть Шотландию – наша сборная не забыла, как играть в футбол. Если они «злятся», то могут быть очень опасными. Но это не уровень финалистов чемпионата мира. Даже близко».



Второй момент, который взбудоражил хорватскую прессу не меньше, чем невнятная игра их сборной, – судейство.



«Испанский рефери Карлос Дель Серро Гранде не оправдал последнюю часть своей фамилии на этом Евро, – пишет Seta24. – Проблема не в назначенном пенальти, а в большом количестве ошибок на других отрезках. Например, он не заметил, что чешские футболисты слишком рано побежали во время 11-метрового. Дель Серро добавил три минуты, но завершил игру на 20 секунд раньше! И это в момент, когда все наши футболисты находились в штрафной площади и ждали прострела Перишича. Автор нашего единственного гола ничего не понял, но испанец явно спешил на самолёт, поэтому решил сократить игру и прервать её прямо во время наших действий».

Хорватский Telesport считает, что сборная должна быть лучше того, что она показала в Глазго: «У Хорватии в матче с Чехией была возможность ответить на несколько вопросов. Прежде всего и в самом банальном смысле, – показать, что она может играть лучше, чем против англичан. Доказать, что играет важную роль на этом чемпионате Европы, что может играть активно и с мячом в ногах против сборной, которая объективно хуже с точки зрения исполнителей почти во всех линиях.



Но… Неужели так сложно сделать так, чтобы Модрич, один из лучших полузащитников в мире, контролировал бы темп игры, а Хорватия играла, максимально используя свои сильные стороны? В чём проблема, тренер? …> Хорватия может (должна?) быть лучше этого».

«Нетрудно сказать, что мы разочарованы, – пишет Dnevno.hr. – Так много людей стоят на поле, философствуют о чём-то, но у них будто нет идей. Мы действительно к этому не привыкли. Также понимаем, что Лука Модрич устал, что наши нападающие нервничают, а Далич экспериментирует в трудное время, и его решения пока неверны. Наша банда выглядит неорганизованной. Непростые слова, но так и есть».



«Мы выглядим как недовольная команда, в которой каждый играет сам за себя, где тренер не устанавливает никаких требований и не реагирует на их невыполнение, – высказался хорватский тренер Илия Лоначаревич изданию Sportske Novosti. – В этом нет смысла, и это недопустимо. Так продолжалось десятилетия и годы. Мы постоянно хвастаемся своим талантом, а что в итоге?»



«Играем старомодно и без идей», — сокрушается бывший игрок «Риеки» и загребского «Динамо» Марьян Брнчич.



Судьба Хорватии всё ещё в её руках, пишет колумнист SN. Но сможет ли сборная воспользоваться шансом выйти из группы – вопрос.