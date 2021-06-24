Чемпионат Европы 2020 – полная хрень! Идея «праздника для всех» провалилась

Сборная Украины вчера официально вышла из группы на Евро-2020. Я искренне рад за наших соседей и их болельщиков, но этот результат – приговор турниру и его формату. Хотя на самом деле минусов у Евро-2020 гораздо больше. А теперь по порядку.

Больше всего разочаровал, конечно, провал сборной России. Только по этой причине любой болельщик нашей команды может считать Евро ужасным – хотя бы на эмоциональном уровне. Но это наши внутренние проблемы, к организации они имеют небольшое отношение.

Теперь об организации: турнир в честь юбилея Евро решили провести в нескольких странах. Эта идея изначально казалась провальной, но с коронавирусными ограничениями и вовсе стала бредом. Россия играла в Питере практически без поддержки, зато в Дании – почти полный стадион. Это же касается и Венгрии – там вообще пустили всех. Прекрасный спортивный принцип, да? Просто напомню, что наших болельщиков в Копенгагене почти не было, и не потому, что они этого не хотели.

Ещё одна проблема концепции распыления игр по городам: отсутствие большого праздника на улицах. Мало того, что болельщиков из-за коронавируса приехало совсем немного, так ещё и ехали они всего в одну страну из максимум трёх-четырёх. Чемпионат мира в России понравился всем не только из-за выхода сборной в четвертьфинал, но и из-за безумия на улицах. Здесь была куча фанатов со всего мира, которые вместе отдыхали и наслаждались жизнью. Сейчас же в Питере можно встретить лишь маленькие кучки болельщиков Швеции, Польши да Финляндии с Бельгией, которые теряются в общей массе туристов и жителей города. В Европе почти то же самое: местные (которые любят футбол и свою сборную гораздо больше, чем у нас) + немного залётных фанатов. Это – не круто, это – не праздник, а его жалкая имитация.

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Ещё одна жалкая имитация – это коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге. В Москве вакцинацию сделали чуть ли не обязательной, в Питере в больнице не хватает мест, зато в фанзоне – вот так:

Фото: Максим Пахомов, «Чемпионат»

Фото: Максим Пахомов, «Чемпионат»

Фотографий две тут не случайно: первая – это игра России с Финляндией, вторая – с Бельгией. Разница в том, что на матче против финнов в фан-зону пускали пять тысяч человек, с датчанами – три. Видите эту разницу в две тысячи человек на фото? Вот и я тоже нет.

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Но мы снова отвлеклись – всё-таки проблемы Санкт-Петербурга не имеют глобального отношения к Евро. А вот выход из группы Чехии и, особенно, Украины (с тремя очками и минусовой разницей) – да. Давайте честно: украинцы должны были пропускать больше от Голландии, еле унесли ноги от сборной Северной Македонии и без шансов проиграли Австрии. Они вышли из группы только потому, что проиграли не так крупно, как Финляндия или Словакия.

Если мы хотим сильный и интересный турнир, то в плей-офф не должно быть пассажиров. В этом году пассажирами можно назвать не только Украину, но и Австрию, Чехию, Уэльс, и даже Данию или Швецию. На Евро-2008 эти команды были бы аутсайдерами в группах (если бы вообще туда пробились). А на Евро-2012 после групповой стадии сразу шли четвертьфиналы, где пассажиров было всего двое – Чехия и Греция. Можете возразить, что так игры становятся интереснее для нетоповых сборных, а футбол – глобальной историей. Но из-за этого формата мы вынуждены смотреть пиршество футбола в матчах Швейцарии или Турции с Уэльсом, России и Финляндии, Шотландии и Чехии, Украины и Северной Македонии, Швеции со Словакией… Это интересно кому-то, кроме болельщиков этих стран? Кажется, что это игры абсолютно средних команд, которые при жёстком отборе не попали бы на Евро вообще. А если в УЕФА хотели создать «праздник для всех», то убили его распылением игр по всей Европе.

В итоге самое интересное, что мы получили в группе, это матчи группы смерти (F), где венгры почти выбили из турнира Германию. И это – в последний день группового этапа. Для основной массы болельщиков турнир начнётся только с 1/8 финала (и далеко не со всех его матчей). А пока что чемпионат Европы 2020 – это пир во время чумы и полная хрень, которую почти неинтересно смотреть. Надеюсь, дальше будет лучше.