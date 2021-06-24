«Украина больше заслужила плей-офф». Что говорят эксперты в России

Сборная Украины всё-таки вышла в 1/8 финала с третьего места. Команда Андрея Шевченко была до последнего дня на волоске, но результаты сложились в её пользу. Мы решили спросить у наших экспертов, справедливо ли, что Украина с тремя очками в плей-офф, а мы едем домой.

Игорь Гамула, который имеет непосредственное отношение к обеим странам, считает, что наши соседи больше заслужили плей-офф:



— Нельзя сказать, что Украина сейчас сильнее. Пусть наша сборная с ними сыграет, и тогда поймём. А так, рассуждать можно вечно. Наши играли очень хорошо первые 35 минут в матче с Данией, но один удар всё порушил. И теперь все готовы сожрать Черчесова и Зобнина. Украина больше заслужила плей-офф, чем мы. Она не проигрывала разгромно два матча из трёх.



Нашим футболистам нужно больше смотреть на Европу. Раньше много ребят уезжали и играли намного лучше. За сборную надо болеть каждую минуту и в любое время, а не только, когда побеждаем.

Андрей Червиченко считает, что сборная Украины в целом сильнее нашей команды:



— По результатам и по игре сборная Украины сейчас сильнее России. Украинцы качественнее, у них есть скорость. Они сильнее нас в каждой линии. Думаю, в очном противостоянии Украина победила бы нас.



Чтобы выйти, как украинцы, надо было просто забить три мяча финнам и пропустить от датчан не четыре, а максимум два. Но мы даже этого не можем. Если бы десять лет назад кто-то сказал, что мы не разгромим сборную Финляндии, все бы рассмеялись. Украина больше забила и меньше пропустила. Никакого везения тут нет. Они были немного лучше, чем мы. Наша сборная плохо играет, а это «заслуга» только тренера команды.

Анзор Кавазашвили придерживается такого же мнения:



— Они, конечно, сильнее нас. Но везение играет не последнюю роль в футболе. До слёз было обидно, когда они пропустили от Нидерландов третий мяч. Украинцы ближе к Европе, они одной ногой стоят там. Их игроки более адаптированы к европейскому футболу, чем наши. Раньше в сборной СССР всегда преобладали футболисты из Украины, России и Грузии. У нас огромная страна, но мы долго ищем себя в футболе. А Украина намного быстрее адаптировалась к европейской игре. Я рад за них.

А вот почётный президент РФС Вячеслав Колосков с ними не согласен:



— Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто утверждает обратное, говорит ерунду. Все эти международные рейтинги ничего не значат. Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы — молодцы! Россия заслужила тот результат, который сейчас у неё есть. У всех были равные условия.

Депутат Госдумы Игорь Лебедев был особенно резок:



— Мне плевать на сборную Украины. Мне плевать, что изображено на их форме. Мне плевать, вышли они в плей-офф Евро-2020 или нет. Не понимаю, почему такое пристальное внимание к этой сборной? Мы — не Украина, а Россия. Хочу, чтобы мы обсуждали сборную России. Да, мы, безусловно, обсуждаем и её, но в том числе в контексте сборной Украины. Давайте ещё с Македонией сравнимся.



Сборную России сравнивают с Украиной? Кто это делает? Идиоты! Лично я сравнивать с Украиной не хочу — мне на них плевать. Я болею за красивый футбол. Сегодня играют Португалия и Франция — вот это матч! Или, например, встреча Швеции и Польши, когда шведы забивают на 94-й минуте и доказывают, что в футбол играют до финального свистка… Испанцев сегодня прорвало: они забили словакам пять мячей. Зачем мне нужна Украина? В последнем матче австрийцы возили их как говно по полю. Что в них особенного? Почему мы унижаем сами себя? Великая Россия и непонятная украинская окраина.

Другой депутат Дмитрий Свищёв порадовался за Украину:



— Украина не сильно лучше сборной России — у них тоже три очка, но по разнице мячей они оказались более фартовыми. Мы их поздравляем, как и поздравляем все команды, которые вышли из группы! Молодцы! Футбол — это игра, где не должно быть никакой политики. Почему мы должны радоваться или огорчаться? Мне, например, на Евро-2020 симпатичны две команды: Испания и Германия. Но это же не значит, что я их фанат и буду очень радоваться победам или огорчаться проигрышам. Похожая история со сборной Украины: там работают нормальные ребята, практически все хорошо настроены к россиянам. Я за красивый футбол, а не за политику, коленопреклонение или цветные флаги в футболе. Порой складывается ощущение, что это не футбол, а политический митинг.