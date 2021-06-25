Виноват не только Черчесов. С трибуны сборной России рулил серый кардинал нашего футбола

Сборная России провалилась на Евро. Все пики и копья полетели в Станислава Черчесова. Полетели заслуженно, хотя и не все считают Черчесова главным виновником неудачи. Ответственность за результат с главным должен разделить его штаб. А также ещё один человек – Андрей Лексаков. Очень немногие знали, что Лексаков по сути был членом тренерской команды – просто он не попадал в кадр телевизионной трансляции.

Что делал Лексаков на Евро?

Наблюдая за матчами сборной по телевизору, вы могли заметить, что у его помощника Мирослава Ромащенко была гарнитура с наушником. По ней Мирослав Юрьевич держал связь с Лексаковым, который сидел на трибуне и сверху отслеживал игру, перемещения футболистов и тактические нюансы. Это разрешено.



Для нашей сборной это не является чем-то новым. На домашнем чемпионате мира Лексаков исполнял ровно такую же роль. Тогда это принесло свои плоды.



Доподлинно неизвестно, какое именно влияние на Черчесова и штаб оказывал Лексаков во время матчей, но он точно давал много подсказок. Возможно, после них штаб принимал решения о каких-то перестроениях, заменах и так далее. Вот так Ромащенко описывал взаимодействие Лексакова со штабом в 2018 году:



«Он знал, что команда будет делать в том или ином матче, куда хотим оказывать давление. Ставили его в курс дела, чтобы ему легче было ориентироваться в том, что он видел на футбольном поле, – отмечал Ромащенко. – А уж имея информацию о плане игры команды, Лексаков, с его опытом и знаниями, не мог нам не помочь. Это наш учитель, который и Саламычу, и мне дал путёвку в тренерскую жизнь. Так в связке весь турнир и работали. В самолётах всегда сидели рядом и обсуждали все эти вещи.



К каждому сопернику мы готовились индивидуально, отрабатывали алгоритм действий на тренировках, внушали его игрокам. И по ходу матча, зная это, Лексаков говорил мне в наушник: «Мира, начал проседать футболист Х». Или – «хуже стала получаться страховка левой зоны». Либо – «меньше внимания стало уделяться проникающим передачам с правого полуфланга». И это с учётом нашего собственного видения либо помогало делать своевременные подсказки игрокам, либо готовить замены».

Кто такой Лексаков

Лексаков – технический директор РФС, руководитель департамента сборных команд и генеральный директор академии тренерского мастерства РФС. У Лексакова проходят обучение все наши тренеры. И вообще Андрей Владимирович имеет очень большое влияние в нашем футболе. Именно он, во многом, настоял на назначениях Слуцкого и Черчесова в сборную России. А «Спартаку» в своё время порекомендовал Романа Пилипчука. В последнее время его влияние чуть снизилось, но многие в футбольном мире всё ещё считают его серым кардиналом нашего футбола. Жаль, что Лексаков и штаб Черчесова не смогли перенести успешный опыт чемпионата мира на Евро.