«Какая классная!» Болельщики предложили польской «Мисс Евро» остаться в России

Среди болельщиков сборной Польши в Петербурге сложно было не заметить эффектную шатенку в красно-белом. Модель и болельщица Марта Барчок специально прилетела Россию, чтобы поддержать свою сборную в матчах со Словакией и Швецией. К сожалению, соотечественники не сильно обрадовали её своей игрой — зато другие болельщики, в том числе наши, остались под впечатлением от польской красавицы. Между тем у девушки уже есть футбольный бэкграунд. Рассказываем, кто она и чем занималась во время турнира.

Чем Барчок покорила наших болельщиков?

Марта родилась в 1987 году и с детства хотела стать моделью. Её мечта осуществилась, и девушку стали нередко замечать на матчах сборной Польши по футболу.

В 2016 году Барчок приняла участие в конкурсе «Мисс Евро — 2016», который перед каждым турниром проводится в немецком городе Руст. Обычно там участвуют девушки в возрасте от 18 до 28 лет. Они дефилируют по сцене в футболках национальных сборных своих стран, а также в вечерних платьях и купальниках. По итогам конкурса победительница получает не только титул «Мисс Евро — 2016», но ещё три тысячи евро и дорогие наручные часы.

В 2016-м Марте не удалось выиграть конкурс, а в этом году она не прошла бы по возрасту. Тем не менее, приехав в Санкт-Петербург, она сумела покорить наших болельщиков.

На матче Польши со Словакией Барчок предстала вот в таком ярком наряде.

Кроме того, Марта записала видео, в котором показала нашему главному тренеру Станиславу Черчесову свой способ открытия бутылки с газировкой.

Потом Марта отправилась в Севилью, где повеселилась с местными болельщиками перед матчем с Испанией.

А на решающий матч сборной Польши со Швецией Барчок вновь вернулась в Санкт-Петербург, чтобы поддержать соотечественников.

Реакция наших болельщиков

Естественно, в соцсетях болельщики-мужчины массово оказывают Марте знаки внимания. Российские — не исключение.