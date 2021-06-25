«Какая классная!» Болельщики предложили польской «Мисс Евро» остаться в России

Среди болельщиков сборной Польши в Петербурге сложно было не заметить эффектную шатенку в красно-белом. Модель и болельщица Марта Барчок специально прилетела Россию, чтобы поддержать свою сборную в матчах со Словакией и Швецией. К сожалению, соотечественники не сильно обрадовали её своей игрой — зато другие болельщики, в том числе наши, остались под впечатлением от польской красавицы. Между тем у девушки уже есть футбольный бэкграунд. Рассказываем, кто она и чем занималась во время турнира.
Чем Барчок покорила наших болельщиков?
Марта родилась в 1987 году и с детства хотела стать моделью. Её мечта осуществилась, и девушку стали нередко замечать на матчах сборной Польши по футболу.
В 2016 году Барчок приняла участие в конкурсе «Мисс Евро — 2016», который перед каждым турниром проводится в немецком городе Руст. Обычно там участвуют девушки в возрасте от 18 до 28 лет. Они дефилируют по сцене в футболках национальных сборных своих стран, а также в вечерних платьях и купальниках. По итогам конкурса победительница получает не только титул «Мисс Евро — 2016», но ещё три тысячи евро и дорогие наручные часы.
В 2016-м Марте не удалось выиграть конкурс, а в этом году она не прошла бы по возрасту. Тем не менее, приехав в Санкт-Петербург, она сумела покорить наших болельщиков.
На матче Польши со Словакией Барчок предстала вот в таком ярком наряде.
Кроме того, Марта записала видео, в котором показала нашему главному тренеру Станиславу Черчесову свой способ открытия бутылки с газировкой.
Потом Марта отправилась в Севилью, где повеселилась с местными болельщиками перед матчем с Испанией.
А на решающий матч сборной Польши со Швецией Барчок вновь вернулась в Санкт-Петербург, чтобы поддержать соотечественников.
Реакция наших болельщиков
Естественно, в соцсетях болельщики-мужчины массово оказывают Марте знаки внимания. Российские — не исключение.
- 25 июня 2021
-
21:04
-
20:57
-
20:53
-
20:41
-
20:23
-
20:14
-
19:55
-
19:49
-
19:33
-
19:27
-
19:16
-
19:02
-
18:50
-
18:23
-
18:20
-
17:58
-
17:50
-
17:40
-
17:15
-
16:57
-
16:56
-
16:47
-
16:39
-
16:38
-
16:15
-
16:15
-
16:05
-
15:43
-
15:35
-
15:34
-
15:15
-
15:08
-
14:42
-
14:27
-
14:11