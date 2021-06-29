У сборной Украины уже была историческая победа над шведами. Могут повторить?

11 июня 2012 года. Тёплый вечер в Киеве. Противостояние на «Олимпийском» имеет невероятную важность по нескольким причинам:

матч сборной Украины у себя дома – первый в её истории в финальной части чемпионата;

в группе D играют также Англия и Франция, поэтому первый тур со шведами – возможно, определяющий.

64 тысячи человек на трибунах и миллионы у телевизоров ждут победы от земляков. Состав команды Олега Блохина весьма удачно сбалансирован: опытные Тимощук и Назаренко руководят молодой и быстрой полузащитой (Ярмоленко, Коноплянка), которая, в свою очередь, доставляет мячи до именитого нападения (Шевченко и Воронин). В обороне Гусев, Михалик, Хачериди и Селин, ворота охраняет Пятов.

Команду напротив возглавляет великий Златан. За ним на поле идут вратарь Исакссон, Чельстрём, Ларссон, Розенберг, Гранквист и другие, чуть менее именитые футболисты.

Команды ранее встречались лишь трижды: два товарищеских матча в 2008-м и 2011 годах, третий – финал кипрского международного турнира (тоже товарищеского). Общий счёт по победам – 2:1 в пользу Украины. Но как же нужна ещё одна! Обмануть ожидания соотечественников было нельзя.

Первый тайм команды провели на равных. Украина забрала себе мяч, но поначалу смотрелась не очень уверенно. Швеция поставила на контратаки. На дальний удар Воронина Ибрагимович отвечает опаснейшим ударом в штангу, но последующие моменты заставляют забыть о его присутствии на поле. Выстрел Ярмоленко почти из вратарской накрывают защитники, ещё через минуту момент появляется у Коноплянки. В воздухе повисает предчувствие гола, но на перерыв команды отправляются при счёте 0:0.

Второй тайм активнее начали шведы. Создав пару моментов у ворот Пятова, с третьего захода «Тре Крунур» свой шанс всё же находит. Ларссон с мячом пробегает мимо лежащего на газоне Селина. Турецкий арбитр не останавливает матч, и хозяевам временно приходится обороняться вдесятером. Перевод на свободного Чельстрёма – пас в штрафную – гол! Ибрагимович нашёл свой момент – у Пятова шансов спасти команду не было. Активная пятиминутка от команды Эрика Хамрена приносит свои плоды, шведы вновь отступают назад.

Украине не нужно искать лишнюю мотивацию, заполненные трибуны гонят команду вперед, и она действительно разгоняется. Сине-жёлтые не выдерживают натиска жёлто-синих, идеальный навес от Ярмоленко прилетает точно в голову Шевченко уже на 55-й минуте. Капитан бежит праздновать к угловому флажку, стадион вскакивает в едином порыве. Есть первый мяч Украины в финальной стадии Евро!

Не давая публике успокоиться, украинцы забивают второй. Теперь капитан неотразимо бьёт головой. Шевченко мастерски отклеивается от защитника — и подача углового на ближнюю штангу превращается в кошмар для вратаря Исакссона.

«Всё-таки справедливость повсюду, она есть на свете… И великий футболист делает дубль», — восклицает в трансляции комментатор телеканала «Россия 2» Владимир Стогниенко, который ранее справедливо указывал на возможный фактор ошибки судьи в шведском голе.



В последние тридцать минут хозяева садятся ниже, что не помогает избежать нескольких опасных моментов у своих ворот. Но помешать празднику у шведов не получилось, подвела реализация, Пятов не подвёл. Итог – 2:1, победа в первом матче группового этапа.



«Это был мой последний матч перед зрителями в Киеве. Конечно, эмоции были просто супер. Я давно ждал такого матча, долго к нему шёл и готовился. Мне хотелось закончить свою карьеру на высокой ноте. Думаю, мне это удалось. Ещё более приятно было то, что мы добились победы», — сказал радостный Шевченко.

Увы, в оставшихся двух матчах на турнире воодушевлённая поддержкой команда не взяла ни одного очка. Хозяева финишировали позади Англии и Франции, но впереди Швеции, которая также завершила групповой этап с тремя очками. Выступление Украины было расценено как «не самое удачное», зато хорошие воспоминания от победы в первом туре остались у всех. Особенно у Шевченко, тогдашнего капитана, нынешнего тренера сборной. Он точно знает, как замотивировать своих подопечных на игру с принципиальным соперником.

Спор за путёвку в четвертьфинал начнётся сегодня в Глазго в 22:00 по московскому времени.