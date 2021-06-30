Постыдное заседание в РФС по Черчесову. Они просто покрывают друг друга

Какой же бессмысленный орган — технический комитет РФС. Конечно, никто не ожидал, что Черчесова начнут разносить старшие товарищи, ведь многие его даже тренировали, но полная импотенция структуры дошла до абсурда. Главный итог заседания — сборная выступила неудовлетворительно, но Станислав в этом не виноват.

Как должно быть в нормальном мире: технический комитет в Германии для тренера — горячий стул. После крупных турниров специалисты приходят и не только выдают сухие цифры в отчёте, но отбиваются от фактурных, провокационных, иногда дико бесячих вопросов коллег. По итогам в федерацию предоставляют отчёт: в чём тренер ошибся или, наоборот, оказался прав, что нужно изменить.



Как происходит в России: несколько заслуженных ветеранов — Гершкович, Симонян, Гаджиев, Игнатьев, Мирзоян и остальные — настроили на компьютерах зум, увидели своего друга Черчесова и наверняка просто расплылись в умилении. Он на понятном им языке объяснил, что не мы плохие, а созданы хреновые условия, уважаемые мужчины дружно покивали — и конференция завершилась. В их понимании нельзя упрекать в чём-то главного тренера — ведь они сами в недавнем прошлом занимались тем же. Они вообще всегда всё понимают. Критикуют, жалуются, но никогда не пойдут против своих.

А может, хотя бы раз стоило показать яйца? Устроить Черчесову тот самый горячий стул. Пусть бы объяснил хотя бы им тот самый «план на каждую из игр», что в сборной делали Шунин, Семёнов, почему так блёкло сыграли Головин, Миранчук. Ведь РФС сделал всё, чтобы создать максимальные условия для тренера: перенесли последний тур, отдав дополнительную неделю на подготовку, отправили команду в Австрию, но ничего не помогло.



Неужели всё это не даёт им права быть категоричными к главному тренеру? Не облизывать его и бесконечно рассуждать о проблемах в детском футболе, а без страха задавать острые вопросы напрямую. Если боятся они, кому это вообще делать?



Никто не ждал, что технической комитет РФС снимет с должности Черчесова. Но мы ожидали хотя бы их адекватной позиции. А получили позорную — тренер хороший, результат плохой. Ощущение, что они покрывают друг друга: Андрей Лексаков, член комитета, негласно входит в штаб Черчесова. На глазах Игнатьева и Гершковича Черчесов рос, а с Гаджиевым они почти земляки. И как при этих связях комитету критиковать тренера? Да никак.



Может, хотя бы на скором исполкоме РФС кто-то скажет правду. Иначе цирк продолжится.