«Позорное решение судьи». Футбольный мир в недоумении от пенальти в пользу Англии

Возможно, контакт действительно был, но почему арбитру даже не предложили посмотреть повтор?

Главная тема дня в мировом футбольном сообществе – сомнительный пенальти в полуфинале Евро после падения нападающего англичан Рахима Стерлинга. Собрали реакцию на приговор судьи Маккели тренеров, судей и футбольных экспертов.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью: «Это точно не пенальти. Англия заслуживала победы, но в таких моментах никогда не ставят пенальти. Тем более на таком уровне – в полуфинале Евро. Я не понимаю решения рефери и того факта, что VAR не позвал рефери посмотреть повтор».

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий: «По мне, спорный момент. Надо смотреть на правую ногу Мехле. Он её поставил до того, как Стерлинг уже упал, и не было касания. Моё мнение — нарушения правил не было. Стерлинг уже падал и до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, было ли касание Мехле».

Бывший немецкий футболист Дитмар Хаманн: «Это был откровенный нырок Стерлинга. Решение судьи – позорное. Понимаю, что игрок должен был делать всё, что от него требуется. Но ведь на это смотрят дети».

Бывший тренер «Арсенала» и глава отдела развития футбола ФИФА Арсен Венгер: «Это не пенальти. Я не понимаю, почему в таких ситуациях рефери не смотрит на экран. В такие моменты он должен быть абсолютно уверен в решении. А сейчас всё недостаточно ясно. Для меня это не пенальти. Думаю, бригада VAR подвела судью».

Английский футбольный судья Марк Клаттенбург: «Пенальти спорный. Я бы предпочел, чтобы фол не фиксировали, а затем посмотрели [эпизод] на экране». Поставил бы я такой в большой игре? Не уверен. Но как только есть контакт, его уже нельзя отменить. Здесь был контакт».

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин: «Англия проявила смелость, характер, лидерские качества. Саутгейт заслуживает похвалы, он проделал блестящую работу. Англия заслужила это. С пенальти повезло, но они это заслужили».

Бывший полузащитник сборной Дании, чемпион Европы 1992 года Бриан Лаудруп: «Для меня очевидно, что никто не коснулся Стерлинга, так что пенальти — большая ошибка. Даже несмотря на это, Стерлинг — один из лучших игроков сборной Англии. Они вместе с Кейном постоянно создавали проблемы обороне нашей команды. У Рахима очень быстрые ноги, возможно, это и обмануло некоторых, в том числе и VAR».

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