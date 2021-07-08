«Самое большое ограбление». Фанаты нещадно критикуют судью за пенальти в ворота Дании

Сборная Англии на родном стадионе «Уэмбли» обыграла Данию и впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы. В основное время команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью 1:1.
Уже на 102-й минуте нидерландский арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота датчан за фол на Стерлинге. Кейн не забил одиннадцатиметровый, но оказался первым на добивании и принёс своей сборной важную победу.
Датчане были уверены, что контакта у Стерлинга с Мехле не было. С некоторых ракурсов так действительно показалось, поэтому болельщики в соцсетях обрушились с критикой на главного арбитра.
Реакция на решающий пенальти
Не обошлось и без юмора, но большинство фанатов были в бешенстве от решения Маккели и судей VAR.
Например, они обвинили бригаду арбитров в ограблении датчан.
«Данию ограбили. Если бы всё было наоборот, Англия плакала бы, как после матча с Германией на ЧМ-2010. VAR благоволил им».
«Самое большое ограбление, которое я когда-либо видел».
Их также назвали аферистами и мошенниками.
«Это была афера. Но Дания заслужила пропустить мяч. Что произошло после первого тайма, почему они стали такими пассивными? Арбитры VAR действительно плохие, и, кстати, в чём причина пенальти, слабый ветер??»
«Это не пенальти, ведь очевидно, что нет контакта, это мошенничество, афера».
Также фанаты посчитали, что Стерлинг открыто нырял в эпизоде с пенальти.
«Шокирующее решение, это нельзя назвать пенальти. Англия, вероятно, всё равно забила бы, так как Дания выглядела измученной, но так побеждать — позор».
«Серьёзно? Стерлинг точно нырнул! Для чего нужен VAR? Вы проталкиваете Англию в финал, позор вам».
«Невероятно. Это не команда, это не рефери. Они какое-то преступное сообщество».
Теперь некоторые болельщики хотят, чтобы Италия отомстила англичанам в финале.
«Стыдно так побеждать. По крайней мере, мы получим ещё больше удовольствия, когда они проиграют финал дома. Италия, уничтожьте воров».
«Это не пенальти, я не могу поверить, что даже VAR не мог этого увидеть».
«Позор рефери… Подарок для Англии».
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