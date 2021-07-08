Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Англия — Дания — 2:1, полуфинал Евро-2020, реакция соцсетей на спорный пенальти в ворота датчан, 7 июля 2021

«Самое большое ограбление». Фанаты нещадно критикуют судью за пенальти в ворота Дании
Дмитрий Росип
Англия — Дания — 2:1, реакция соцсетей
Аудио-версия:
Комментарии
Нырял английский футболист или нет?

Сборная Англии на родном стадионе «Уэмбли» обыграла Данию и впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы. В основное время команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью 1:1.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/2 финала
07 июля 2021, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Дания
0:1 Дамсгор – 30'   1:1 Кьер – 39' (автогол)   2:1 Кейн – 104'

Уже на 102-й минуте нидерландский арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота датчан за фол на Стерлинге. Кейн не забил одиннадцатиметровый, но оказался первым на добивании и принёс своей сборной важную победу.

Датчане были уверены, что контакта у Стерлинга с Мехле не было. С некоторых ракурсов так действительно показалось, поэтому болельщики в соцсетях обрушились с критикой на главного арбитра.

Реакция на решающий пенальти

Не обошлось и без юмора, но большинство фанатов были в бешенстве от решения Маккели и судей VAR.

Например, они обвинили бригаду арбитров в ограблении датчан.

«Данию ограбили. Если бы всё было наоборот, Англия плакала бы, как после матча с Германией на ЧМ-2010. VAR благоволил им».

«Самое большое ограбление, которое я когда-либо видел».

Их также назвали аферистами и мошенниками.

«Это была афера. Но Дания заслужила пропустить мяч. Что произошло после первого тайма, почему они стали такими пассивными? Арбитры VAR действительно плохие, и, кстати, в чём причина пенальти, слабый ветер??»

«Это не пенальти, ведь очевидно, что нет контакта, это мошенничество, афера».

Также фанаты посчитали, что Стерлинг открыто нырял в эпизоде с пенальти.

«Шокирующее решение, это нельзя назвать пенальти. Англия, вероятно, всё равно забила бы, так как Дания выглядела измученной, но так побеждать — позор».

«Серьёзно? Стерлинг точно нырнул! Для чего нужен VAR? Вы проталкиваете Англию в финал, позор вам».

«Невероятно. Это не команда, это не рефери. Они какое-то преступное сообщество».

Теперь некоторые болельщики хотят, чтобы Италия отомстила англичанам в финале.

«Стыдно так побеждать. По крайней мере, мы получим ещё больше удовольствия, когда они проиграют финал дома. Италия, уничтожьте воров».

«Это не пенальти, я не могу поверить, что даже VAR не мог этого увидеть».

«Позор рефери… Подарок для Англии».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021