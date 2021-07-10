На финале Евро-2020 ожидают нашествие насекомых. Похожая история была пять лет назад

Уже завтра, 11 июля, состоится долгожданный финал Евро-2020. На стадионе «Уэмбли» в Лондоне сыграют сборные Англии и Италии. Команды не без труда добрались до этого матча: англичане душили соперников на групповом этапе, в плей-офф забили больше двух мячей только Украине и лишь в дополнительное время одолели Данию. Итальянцы же с трудом дожали Австрию, справились с мощной Бельгией и по пенальти прошли Испанию.

Финал Евро пройдёт вечером – в 20 часов по местному времени и в 22 по московскому. Погода в Лондоне футбольная, но кое-что всё же может помешать идеальной игре. Рассказываем подробности.

Что угрожает финалу Евро

Это звучит странно, но главный матч чемпионата Европы могут испортить насекомые. На снимках радаров, опубликованных метеорологической службой, обнаружили гигантский рой летающих муравьёв. Сейчас они находятся прямо над Лондоном, в том числе над районом Уэмбли, где находится одноимённый стадион.

Дело в том, что сейчас у муравьёв подходящие условия для спаривания во время полёта. Время, когда это происходит, очень размыто. Период, когда муравьи могут активизироваться, длится с июня по сентябрь. В этот раз момент «удачно» попал именно на финал Евро.



Об особенностях этих насекомых рассказал британский профессор Адам Харт: «Если в воскресенье будут подходящие условия, то на футболках игроков могут быть не только три льва. В отличие от бескрылых муравьёв, которых мы привыкли видеть, у летающих есть крылья и они крупнее. Те, что побольше, – это самки, которые в дальнейшем могут стать маткой. Самцы — поменьше».



Метеоролог Кёрсти Маккейб объяснил пугающие изображения: «Обычно радары отфильтровывают и игнорируют сигналы от насекомых, но в такие дни рои настолько большие, что могут перекрывать всё остальное. К счастью, вычислить, что это насекомые, удаётся после быстрой проверки спутниковых снимков».

Футболисты уже страдали от насекомых

Налёт насекомых трудно предугадать и тем более побороть. Поэтому нашествия на спортивные соревнования случались и раньше. С насекомыми мучились теннисисты на Уимблдоне, но происходило это и на Евро.



В 2016 году чемпионат Европы проходил во Франции. В финале хозяева встречались с Португалией, и матч едва не сорвали мотыльки. Как выяснилось, насекомые относились к мигрирующему виду, представители которого летом летят через Европу на север для размножения. Комичности ситуации придал тот факт, что стадион «Стад де Франс» привлёк мотыльков по той же причине, по которой они достают каждого из нас. Накануне игры на арене просто не выключили прожекторы. Мотылькам свет понравился, и они устроились на поле. На следующий день их потревожили, и они стали летать по стадиону.

Звёздный час насекомых наступил в середине первого тайма, когда из-за травмы меняли Криштиану Роналду. Капитан португальцев и так был расстроен, что не продолжит игру, так ему на лицо ещё и сел мотылёк. Этот момент превратился в мем и ещё долго гулял по Сети.

Остаётся надеяться, что муравьям не очень сильно нравится футбол.